ETV Bharat / technology

Honor का ‘Robot Phone’ — इसका 360° AI कैमरा सिर्फ फोटो नहीं, इमोशन भी समझेगा

Honor ने ऐसा Robot Phone दिखाया जो फोटो लेने के साथ-साथ यूज़र के सवालों का जवाब भी देता है और खुद से मूव करता है.

Honor’s Robot Phone features a 360° AI-powered camera that moves on its own and understands the user’s emotions.
Honor के Robot Phone का 360° AI कैमरा — जो खुद घूमता है और यूज़र की फीलिंग्स को समझता है. (फोटो क्रेडिट: Screenshot from Honor video)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Honor ने एक रोबोट फोन पेश करके पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. इस कंपनी ने अपने एक नए ‘Robot Phone’ का कॉन्सेप्ट वीडियो रिलीज़ किया है, जिसमें फोन का कैमरा 360-डिग्री घूमने वाला रोबोटिक मॉड्यूल है. ये कैमरा फोन के अंदर छिपा रहता है और शूटिंग के वक्त अपने आप बाहर निकलकर मूव करता है. यह बिलकुल किसी रोबोट की तरह.

यह कॉन्सेप्ट फोन Honor के Magic8 और Magic8 Pro सीरीज़ के साथ पेश किया गया, जो फिलहाल चीन में लॉन्च हुए हैं. इस फोन में Honor ने स्मार्टफोन और रोबोटिक्स दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है.

कैमरा - जो खुद “सोचता” और “रिएक्ट” करता है

इस फोन का सबसे यूनिक पार्ट इसका कैमरा सिस्टम है. ऑनर ने जो वीडियो रिलीज़ की है, उसमें दिखाया गया है कि कैमरा एक छोटे रोबोटिक आर्म पर लगा है, जो अपने आप ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं घूम सकता है. यह किसी mini gimbal की तरह लगता है. इससे यूज़र को फुल 360° मूवमेंट वाला शॉट मिलता है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र के

Honor ने बताया कि कैमरा में AI (Artificial Intelligence) भी इंटीग्रेटेड है, जो इंसान की बातें “समझ” सकता है.उदाहरण के लिए, अगर कोई यूज़र कैमरे से पूछे — “मैं इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ?” तो कैमरा अगर लुक पसंद करता है तो अपनी "बॉडी" ऊपर-नीचे हिलाकर ‘हाँ’ जैसा रिएक्शन देता है!

रोबोट जैसा बिहेवियर और इमोशनल कनेक्शन

वीडियो में एक सीन दिखाया गया, जहाँ कैमरा रोते हुए बच्चे को देखकर उसके पास आता है और जैसे उसे शांत करने की कोशिश करता है. Honor का कहना है कि यह कॉन्सेप्ट इस बात की झलक है कि आने वाले वक्त में स्मार्टफोन सिर्फ गैजेट नहीं, बल्कि इमोशनल कंपैनियन (emotional companion) बन जाएंगे — जो महसूस कर सकेंगे, रिएक्ट करेंगे और इंसान की तरह ‘grow’ भी करेंगे.

कंपनी के बयान में कहा गया:

“Robot Phone दिखाता है कि फ्यूचर का मोबाइल सिर्फ एक टूल नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा साथी बनेगा जो आपके इमोशन्स को समझ सके.”

अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट, लेकिन फीचर्स हैरान करने वाले

Honor ने इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स या लॉन्च डेट फिलहाल शेयर नहीं किए हैं. लेकिन वीडियो देखकर यह साफ है कि इसमें एक एक्सपैंडेबल कैमरा आर्म, 360° रोटेशन मेकैनिज्म और AI इंटरैक्शन सिस्टम दिया गया है. यह फोन Honor की अब तक की सबसे एडवांस टेक इनोवेशन मानी जा रही है, और उम्मीद है कि कंपनी इसके पूरा डिटेल MWC 2026 (Mobile World Congress, Barcelona) में शेयर करेगी.

फीचरडिटेल
फोन का नामHonor Robot Phone (Concept)
लॉन्चMagic8 सीरीज़ के साथ (चीन में)
कैमरा360° रोटेटिंग AI कैमरा मॉड्यूल
मूवमेंटरोबोटिक आर्म की तरह ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं घूमता है
AI फंक्शनयूज़र से इंटरैक्ट करता है, मूड पहचानता है
लॉन्च डिटेलMWC 2026, Barcelona में खुलासा संभव
उद्देश्यस्मार्टफोन को ‘इमोशनल कंपैनियन’ बनाना

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

HONOR ROBOT PHONE
HONOR 360 DEGREE AI CAMERA PHONE
HONOR MAGIC8 SERIES
ROBOT PHONE FEATURES
HONOR AI CONCEPT PHONE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.