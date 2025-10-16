ETV Bharat / technology

Honor का ‘Robot Phone’ — इसका 360° AI कैमरा सिर्फ फोटो नहीं, इमोशन भी समझेगा

Honor के Robot Phone का 360° AI कैमरा — जो खुद घूमता है और यूज़र की फीलिंग्स को समझता है. ( फोटो क्रेडिट: Screenshot from Honor video )

हैदराबाद: Honor ने एक रोबोट फोन पेश करके पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. इस कंपनी ने अपने एक नए ‘Robot Phone’ का कॉन्सेप्ट वीडियो रिलीज़ किया है, जिसमें फोन का कैमरा 360-डिग्री घूमने वाला रोबोटिक मॉड्यूल है. ये कैमरा फोन के अंदर छिपा रहता है और शूटिंग के वक्त अपने आप बाहर निकलकर मूव करता है. यह बिलकुल किसी रोबोट की तरह.

यह कॉन्सेप्ट फोन Honor के Magic8 और Magic8 Pro सीरीज़ के साथ पेश किया गया, जो फिलहाल चीन में लॉन्च हुए हैं. इस फोन में Honor ने स्मार्टफोन और रोबोटिक्स दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है.

कैमरा - जो खुद “सोचता” और “रिएक्ट” करता है

इस फोन का सबसे यूनिक पार्ट इसका कैमरा सिस्टम है. ऑनर ने जो वीडियो रिलीज़ की है, उसमें दिखाया गया है कि कैमरा एक छोटे रोबोटिक आर्म पर लगा है, जो अपने आप ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं घूम सकता है. यह किसी mini gimbal की तरह लगता है. इससे यूज़र को फुल 360° मूवमेंट वाला शॉट मिलता है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र के

Honor ने बताया कि कैमरा में AI (Artificial Intelligence) भी इंटीग्रेटेड है, जो इंसान की बातें “समझ” सकता है.उदाहरण के लिए, अगर कोई यूज़र कैमरे से पूछे — “मैं इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ?” तो कैमरा अगर लुक पसंद करता है तो अपनी "बॉडी" ऊपर-नीचे हिलाकर ‘हाँ’ जैसा रिएक्शन देता है!