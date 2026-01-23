ETV Bharat / technology

MWC 2026 में लॉन्च होगा Honor Robot Phone, AI कैमरा और रोबोट फीचर्स से होंगे लैस

ऑनर कंपनी ने अपने एआई कैमरा वाले रोबोट फोन को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. ( Screenshot from Honor video )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपने दो नए स्मार्टफोन्स - Honor Robot Phone और Honor Magic V6 को Mobile World Congress यानी MWC 2026 में लॉन्च करने जा रही है. यह मोबाइल की दुनिया का एक ग्लोबल इवेंट होता है, जिसमें हर साल दुनियाभर की स्मार्टफोन कंपनियां नए-नए इनोवेशन्स के साथ स्मार्टफोन्स लॉन्च या पेश करती है. इस बार का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट 1 मार्च 2026 से स्पेन के शहर बार्सिलोना में शुरू होगा. इस इवेंट में ही ऑनर अपने एआई कैमरा और गिंबल वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी, जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है. कंपनी ने फिलहाल डिजाइन, कीमत और उपलब्धता जैसी जानकारियां सीक्रेट रखी हैं, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, वो काफी दिलचस्प हैं. Honor का Robot Phone कंपनी का अब तक का सबसे अलग और एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन माना जा रहा है. इसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अभी तक का सबसे खास इनोवेशन और अलग एक्सपेरीमेंट माना जा रहा है. ऑनर ने अपने इस फोन को पहली बार अक्टूबर 2025 में टीज़ किया था. फोन की सबसे बड़ी खासियत इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका AI कैमरा असिस्टेंट, जो फोन के पीछे से बाहर निकलता है. यह कैमरा एक गिम्बल और रोटेटिंग मोटर के साथ जुड़ा होगा, जिससे यह आसपास के माहौल को समझकर काम कर सकेगा. कंपनी इसे “AI ब्रेन” और “रोबोट जैसी मूवमेंट” वाला फोन बता रही है.