MWC 2026 में लॉन्च होगा Honor Robot Phone, AI कैमरा और रोबोट फीचर्स से होंगे लैस
Honor कंपनी 1 मार्च को MWC 2026 में AI Robot Phone और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर वाला Magic V6 ग्लोबली लॉन्च करेगी.
Published : January 23, 2026 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपने दो नए स्मार्टफोन्स - Honor Robot Phone और Honor Magic V6 को Mobile World Congress यानी MWC 2026 में लॉन्च करने जा रही है. यह मोबाइल की दुनिया का एक ग्लोबल इवेंट होता है, जिसमें हर साल दुनियाभर की स्मार्टफोन कंपनियां नए-नए इनोवेशन्स के साथ स्मार्टफोन्स लॉन्च या पेश करती है. इस बार का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट 1 मार्च 2026 से स्पेन के शहर बार्सिलोना में शुरू होगा. इस इवेंट में ही ऑनर अपने एआई कैमरा और गिंबल वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी, जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है.
कंपनी ने फिलहाल डिजाइन, कीमत और उपलब्धता जैसी जानकारियां सीक्रेट रखी हैं, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, वो काफी दिलचस्प हैं. Honor का Robot Phone कंपनी का अब तक का सबसे अलग और एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन माना जा रहा है. इसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अभी तक का सबसे खास इनोवेशन और अलग एक्सपेरीमेंट माना जा रहा है. ऑनर ने अपने इस फोन को पहली बार अक्टूबर 2025 में टीज़ किया था.
फोन की सबसे बड़ी खासियत
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका AI कैमरा असिस्टेंट, जो फोन के पीछे से बाहर निकलता है. यह कैमरा एक गिम्बल और रोटेटिंग मोटर के साथ जुड़ा होगा, जिससे यह आसपास के माहौल को समझकर काम कर सकेगा. कंपनी इसे “AI ब्रेन” और “रोबोट जैसी मूवमेंट” वाला फोन बता रही है.
Honor का दावा है कि Robot Phone आसपास के सीन को देखकर यूज़र के सवालों के जवाब दे सकेगा. जैसे अगर कोई अपने कपड़ों के हिसाब से जूते चुनना चाहे या सामने दिख रहे कुत्ते की ब्रीड जानना हो, तो फोन तुरंत मदद कर सकेगा. यानी यह फोन सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्मार्ट AI असिस्टेंट की तरह काम करेगा.
वहीं, दूसरी ओर, Honor Magic V6 एक प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) प्रोसेसर मिल सकता है. कैमरा की बात करें तो इसमें 200MP का मेन कैमरा और 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला पेरिस्कोप कैमरा दिया जा सकता है. सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की उम्मीद है.
बैटरी को लेकर भी Magic V6 काफी चर्चा में है. चीन की 3C सर्टिफिकेशन साइट पर यह फोन डुअल-सेल बैटरी (2320mAh + 4680mAh) के साथ देखा गया है, यानी कुल लगभग 7150mAh बैटरी, जो फोल्डेबल फोन के लिए काफी बड़ी मानी जा रही है. अब सबकी नजरें 1 मार्च पर टिकी हैं, जब Honor इन दोनों फोनों के पूरे राज़ खोलेगा.