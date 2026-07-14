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Honor Robot Phone का नया लीक आया सामने, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक मिली जानकारी

Honor Robot Phone को लेकर नई लीक सामने आई है, जिसमें डिस्प्ले साइज़, Snapdragon चिपसेट और कैमरा सेटअप की जानकारी दी गई है.

According to the report, this premium handset may be launched in August, but the company has not yet confirmed it.
रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रीमियम हैंडसेट अगस्त में लॉन्च हो सकता है, लेकिन कंपनी ने अभी पुष्टि नहीं की है. (Image Credit: Honor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 6:50 PM IST

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हैदराबाद: टेक कंपनी Honor के अपकमिंग स्मार्टफोन Robot Phone को लेकर एक नई लीक सामने आई है. इस साल के आखिर में लॉन्च होने वाले इस फोन की हार्डवेयर डिटेल्स अब धीरे-धीरे क्लियर हो रही है. इस फोन की डिटेल्स को देखकर समझ आ रहा है कि अपने इस फोन को अपनी प्रीमियम लाइनअप में कहां पोजिशन करने वाली है.

हालांकि, ऑनर की तरफ से अभी तक किसी भी स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हैंडसेट अगस्त में लॉन्च हो सकता है. इससे पहले इस फोन को MWC 2026 में प्रीव्यू किया जा चुका है.

डिस्प्ले, चिपसेट और बैटरी

चाइनीज़ टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि ऑनर अगस्त में Robot Phone को अपने प्रमुख लॉन्च के तौर पर पेश कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 6.3 इंच से 6.4 इंच का फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और चारों तरफ पतले बेज़ल्स होंगे.

टिप्स्टर का क्लेम किया है कि इस फोन में प्रोसेसर के लिए क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा. इस रिपोर्ट में बैटरी डिटेल्स लीक नहीं हुई है, लेकिन कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी जा सकती है.

कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है, जिसमें f/1.6 अपर्चर, 23mm फोकल लेंथ और 4D गिंबल स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स शामिल होंगे. बैक कैमरा सेटअप में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी शामिल होने की उम्मीद है.

इस फोन कैमरा सिस्टम Arri Imaging टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. टिपस्टर का यह भी कहना है कि यह हैंडसेट कई ऐसे इमेजिंग फीचर्स के साथ आ सकता है, जो आने वाली Magic 9 सीरीज़ में बाद में देखने को मिलेंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन को मार्केट में हायर-एंड सेगमेंट में पोजिशन किया जा सकता है, हालांकि अभी तक इसकी कीमत को लेकर कोई भी जानकारी लीक नहीं हुई है. कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रिलीज़ डेट का ऐलान नहीं किया है.

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