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Honor Robot Phone का नया लीक आया सामने, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक मिली जानकारी

रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रीमियम हैंडसेट अगस्त में लॉन्च हो सकता है, लेकिन कंपनी ने अभी पुष्टि नहीं की है. ( Image Credit: Honor )

हैदराबाद: टेक कंपनी Honor के अपकमिंग स्मार्टफोन Robot Phone को लेकर एक नई लीक सामने आई है. इस साल के आखिर में लॉन्च होने वाले इस फोन की हार्डवेयर डिटेल्स अब धीरे-धीरे क्लियर हो रही है. इस फोन की डिटेल्स को देखकर समझ आ रहा है कि अपने इस फोन को अपनी प्रीमियम लाइनअप में कहां पोजिशन करने वाली है.

हालांकि, ऑनर की तरफ से अभी तक किसी भी स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हैंडसेट अगस्त में लॉन्च हो सकता है. इससे पहले इस फोन को MWC 2026 में प्रीव्यू किया जा चुका है.

डिस्प्ले, चिपसेट और बैटरी

चाइनीज़ टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि ऑनर अगस्त में Robot Phone को अपने प्रमुख लॉन्च के तौर पर पेश कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 6.3 इंच से 6.4 इंच का फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और चारों तरफ पतले बेज़ल्स होंगे.

टिप्स्टर का क्लेम किया है कि इस फोन में प्रोसेसर के लिए क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा. इस रिपोर्ट में बैटरी डिटेल्स लीक नहीं हुई है, लेकिन कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी जा सकती है.