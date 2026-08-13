ETV Bharat / technology

Honor Robot Phone लॉन्च, 200MP वाले 2-2 गिंबल कैमरा वाला दुनिया का पहला 'रोबोट फोन'

ऑनर ने नई इनोवेशन वाला रोबोट फोन लॉन्च किया है, जिसमें 200MP का गिंबल कैमरा और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है.

Honor Robot Phone
Honor Robot Phone (Image Credit: Honor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 1:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ने अपना सबसे अनोखा स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसे Robot Phone कहते हैं. इस फोन का इंतजार पूरी दुनिया के स्मार्टफोन यूज़र्स पिछले कई महीनों से कर रहे थे. अब आखिरकार ऑनर ने अपने Robot Phone को लॉन्च कर दिया है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका घूमने वाला कैमरा गिंबल है, जो पीछे की तरफ एक छोटे रोबोटिक आर्म की तरह बाहर निकालता है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर लगा हुआ है, जिससे यूज़र्स बिना ट्रायपॉड के भी हैंड्स-फ्री वीडियो शूट कर सकते हैं.

Honor Robot Phone का गिंबल एआई की मदद से सब्जेक्ट को हमेशा फ्रेम में बनाए रखता है. कंपनी ने इस फोन को पिछले साल टीज़ किया था और इस साल MWC 2026 में भी दुनिया के सामने पेश किया था. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

गिंबल कैमरा और स्पेसिफिकेशन्स

इस रोबोट फोन की सबसे खास बात इसका गिंबल कैमरा ही है. इसे कंपनी इंडस्ट्री का सबसे छोटा 4D गिंबल बता रही है. इस गिंबल पर 200MP का प्राइमरी कैमरा है, जिसका सेंसर साइज़ 1/1.28 इंच है और अपर्चर f/1.6 है. इसके अलावा इस फोन में दूसरा कैमरा भी 200MP का ही है, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ आता है. दूसरा कैमरा 2.7x ऑप्टिकल ज़ूम और 200x तक डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है. इसका तीसरा बैक कैमरा 50MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का कैमरा मिलता है. इसके बैक कैमरे से 120fps पर 4K वीडियो शूट की जा सकती है. ऑनर ने अपने इस फोन के पूरे कैमरा सिस्टम के लिए फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर कंपनी ARRI के साथ पार्टनरशिप की है.

इस फोन में 6.31 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 6,800 निट्स तक है. इसमें प्रोसेसर के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 16GB तक का रैम और 1TB तक का स्टोरेज मिलता है. यह फोन MagicOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है, जो Android 16 पर बेस्ड हैय इसमें Alibaba के Qwen मॉडल पर बना एक एआई एजेंट भी शामिल है, जिसका नाम YOYO PRO है. यह एआई मॉडल गिंबल और कैमरा जैसे सिस्टम को कंट्रोल करता है.

इस फोन की बैटरी पर गौर करें तो कंपनी ने इसमें 7,060mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी है, जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. इसके अलावा फोन में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल जैसे कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं.

Honor Robot Phone की कीमत

चीन में इस फोन का पहला वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 9,999 यानी करीब 1,41,000 रुपये रखा गया है. इस फोन का टॉप वेरिएंट 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 12,999 यानी करीब 1,83,000 रुपये रखा गया है.

इस फोन को कंपनी मून शेड ग्रे और स्टार ट्रेल सिल्वर समेत दो रंगों में पेश किया है. चीन में इसे 12 अगस्त यानी कल से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि आधिकारिक सेल की शुरुआत 18 अगस्त से होगी. फिलहाल, ऑनर ने इस फोन को सिर्फ चीन में ही उपलब्ध कराया है और अभी तक इसके ग्लोबल लॉन्च या भारत में लॉन्च की कोई पुष्टि नहीं की है.

TAGGED:

HONOR ROBOT PHONE PRICE IN INDIA
HONOR ROBOT PHONE SPECIFICATIONS
HONOR ROBOT PHONE LAUNCH DATE
HONOR ROBOT PHONE GIMBAL CAMERA
HONOR ROBOT PHONE PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.