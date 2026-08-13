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Honor Robot Phone लॉन्च, 200MP वाले 2-2 गिंबल कैमरा वाला दुनिया का पहला 'रोबोट फोन'

Honor Robot Phone ( Image Credit: Honor )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ने अपना सबसे अनोखा स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसे Robot Phone कहते हैं. इस फोन का इंतजार पूरी दुनिया के स्मार्टफोन यूज़र्स पिछले कई महीनों से कर रहे थे. अब आखिरकार ऑनर ने अपने Robot Phone को लॉन्च कर दिया है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका घूमने वाला कैमरा गिंबल है, जो पीछे की तरफ एक छोटे रोबोटिक आर्म की तरह बाहर निकालता है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर लगा हुआ है, जिससे यूज़र्स बिना ट्रायपॉड के भी हैंड्स-फ्री वीडियो शूट कर सकते हैं. Honor Robot Phone का गिंबल एआई की मदद से सब्जेक्ट को हमेशा फ्रेम में बनाए रखता है. कंपनी ने इस फोन को पिछले साल टीज़ किया था और इस साल MWC 2026 में भी दुनिया के सामने पेश किया था. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं. गिंबल कैमरा और स्पेसिफिकेशन्स इस रोबोट फोन की सबसे खास बात इसका गिंबल कैमरा ही है. इसे कंपनी इंडस्ट्री का सबसे छोटा 4D गिंबल बता रही है. इस गिंबल पर 200MP का प्राइमरी कैमरा है, जिसका सेंसर साइज़ 1/1.28 इंच है और अपर्चर f/1.6 है. इसके अलावा इस फोन में दूसरा कैमरा भी 200MP का ही है, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ आता है. दूसरा कैमरा 2.7x ऑप्टिकल ज़ूम और 200x तक डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है. इसका तीसरा बैक कैमरा 50MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का कैमरा मिलता है. इसके बैक कैमरे से 120fps पर 4K वीडियो शूट की जा सकती है. ऑनर ने अपने इस फोन के पूरे कैमरा सिस्टम के लिए फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर कंपनी ARRI के साथ पार्टनरशिप की है.