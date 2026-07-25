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भारत में लॉन्च हुई नई Honda ZR-V Hybrid SUV, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई Honda ZR-V Hybrid SUV भारत मेंं हुई लॉन्च ( फोटो - Honda Cars India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India ने करीब दो माह पहले अपनी नई SUV Honda ZR-V Hybrid को पेश किया था. अब कंपनी ने इस Hybrid एसयूवी को बाजार में उतार दिया है, और इसकी कीमत 47.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बायह पहली बार है, जब जापानी कार निर्माता ने भारतीय बाज़ार में कोई हाइब्रिड SUV लॉन्च की है. Honda ZR-V को जापान से पूरी तरह तैयार यूनिट (CBU) के तौर पर इम्पोर्ट किया जा रहा है और इसकी डिलीवरी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी. Honda ZR-V Hybrid का एक्सटीरियर

Honda ZR-V, कंपनी की मौजूदा भारतीय लाइनअप में सबसे बड़ी गाड़ी होने वाली है. इस कार की लंबाई 4,657 mm, चौड़ाई 1,840 mm और ऊंचाई 1,621 mm रखी गई है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,655 mm रखा गया है. Honda ZR-V में बड़ी ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल के दोनों तरफ़ पतले LED हेडलैम्प लगाए गए हैं. इसके फ्रंट बंपर में काम करने वाले एयर वेंट्स दिए गए हैं, जबकि पिछले हिस्से में U-शेप की लाइटिंग सिग्नेचर वाली रैपअराउंड LED टेल-लैम्प, रूफ़ स्पॉइलर, रियर वाइपर और बंपर में ही लगे डुअल एग्ज़ॉस्ट आउटलेट दिए गए हैं. भारत में बिकने वाले मॉडल में 18-इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं.