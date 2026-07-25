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भारत में लॉन्च हुई नई Honda ZR-V Hybrid SUV, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Honda Cars India ने अपनी नई SUV Honda ZR-V Hybrid को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 47.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Honda ZR-V Hybrid SUV
नई Honda ZR-V Hybrid SUV भारत मेंं हुई लॉन्च (फोटो - Honda Cars India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India ने करीब दो माह पहले अपनी नई SUV Honda ZR-V Hybrid को पेश किया था. अब कंपनी ने इस Hybrid एसयूवी को बाजार में उतार दिया है, और इसकी कीमत 47.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बायह पहली बार है, जब जापानी कार निर्माता ने भारतीय बाज़ार में कोई हाइब्रिड SUV लॉन्च की है. Honda ZR-V को जापान से पूरी तरह तैयार यूनिट (CBU) के तौर पर इम्पोर्ट किया जा रहा है और इसकी डिलीवरी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी.

Honda ZR-V Hybrid का एक्सटीरियर
Honda ZR-V, कंपनी की मौजूदा भारतीय लाइनअप में सबसे बड़ी गाड़ी होने वाली है. इस कार की लंबाई 4,657 mm, चौड़ाई 1,840 mm और ऊंचाई 1,621 mm रखी गई है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,655 mm रखा गया है.

Honda ZR-V में बड़ी ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल के दोनों तरफ़ पतले LED हेडलैम्प लगाए गए हैं. इसके फ्रंट बंपर में काम करने वाले एयर वेंट्स दिए गए हैं, जबकि पिछले हिस्से में U-शेप की लाइटिंग सिग्नेचर वाली रैपअराउंड LED टेल-लैम्प, रूफ़ स्पॉइलर, रियर वाइपर और बंपर में ही लगे डुअल एग्ज़ॉस्ट आउटलेट दिए गए हैं. भारत में बिकने वाले मॉडल में 18-इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं.

Honda ZR-V Hybrid का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें ऑल-ब्लैक केबिन, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग वाली लेदर अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक ट्रिम इंसर्ट्स दिए गए हैं, जबकि फ्लोटिंग सेंटर कंसोल में Honda का पुश-बटन गियर सेलेक्टर लगाया गया है. कार के डैशबोर्ड में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.

इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, ड्राइवर के लिए मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के लिए एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (AVAS) शामिल हैं.

कार में मिलने वाले सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आठ एयरबैग, चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और Honda का पूरा ADAS सुइट मिलता है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लो-स्पीड फ़ॉलो और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटर जैसे फ़ीचर हैं.

Honda ZR-V Hybrid का पावरट्रेन
नई ZR-V में कंपनी का 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड e:HEV सिस्टम लगा है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है. यह सिस्टम कंबाइंड तौर पर 181 bhp की पावर और 315 Nm का टॉर्क मिलता है.

जिससे यह SUV 0 से 100 kmph की रफ़्तार 7.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 173 kmph तक पहुंचती है. हालांकि, सबसे खास बात इसकी माइलेज है. Honda Cars का दावा है कि Honda ZR-V का माइलेज 22.80 kmpl है.

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