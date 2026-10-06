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Honda XR 300L और XR 300 Rally भारत में हुई लॉन्च, कीमत 1.83 लाख रुपये, जानें फीचर्स

Honda XR 300L और XR 300 Rally भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Honda Motorcycle India )

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने जुलाई माह में अपने 10 उत्पादों को बाजार के लिए प्रदर्शित किया था, जिसमें से अब कई बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. कंपनी ने अब दो अन्य उत्पादों को बाजार में उतारा है, जिनमें Honda XR300L और XR300 Rally डुअल स्पोर्ट्स बाइक शामिल हैं.

ये दोनों ऐसी मोटरसाइकिलें हैं, जिनका बाइक के शौकीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. अब कंपनी ने घोषणा की है कि इन दोनों मॉडलों की बुकिंग शुरू हो गई है और साथ ही कंपनी ने इनकी कीमतों का भी खुलासा कर दिया है. Honda XR300L और XR300 Rally का इंजन और हार्डवेयर

इन दोनों मोटरसाइकिलों में एक ही इंजन मिलता है, जो Honda CB300F के 293.5cc एयर- और ऑयल-कूल्ड इंजन से काफी मिलता-जुलता है. यह इंजन इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 24.3hp की पावर और 26.5Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. Honda XR 300L के कलर ऑप्शन्स (फोटो - Honda Motorcycle India) बता दें कि Honda ने अभी तक अपनी भारतीय वेबसाइट पर इन बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स को अपडेट नहीं किया है, लेकिन लेकिन आपको बता दें कि भारत में बिकने वाली इन बाइक्स में साउथ अमेरिकन Honda XR300L के मुकाबले एग्जॉस्ट रूटिंग में बदलाव किया गया है, जिससे ये भारत के एमिशन नियमों के मुताबिक हों. इन दोनों मोटरसाइकिलों में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसमें अच्छा सस्पेंशन ट्रैवल मिलने की उम्मीद है. इन बाइक्स में 21-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर वायर-स्पोक व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है.