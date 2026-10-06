Honda XR 300L और XR 300 Rally भारत में हुई लॉन्च, कीमत 1.83 लाख रुपये, जानें फीचर्स
Honda Motorcycle ने अपनी नई Honda XR300L और XR300 Rally डुअल स्पोर्ट्स बाइक्स को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 6, 2026 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने जुलाई माह में अपने 10 उत्पादों को बाजार के लिए प्रदर्शित किया था, जिसमें से अब कई बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. कंपनी ने अब दो अन्य उत्पादों को बाजार में उतारा है, जिनमें Honda XR300L और XR300 Rally डुअल स्पोर्ट्स बाइक शामिल हैं.
ये दोनों ऐसी मोटरसाइकिलें हैं, जिनका बाइक के शौकीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. अब कंपनी ने घोषणा की है कि इन दोनों मॉडलों की बुकिंग शुरू हो गई है और साथ ही कंपनी ने इनकी कीमतों का भी खुलासा कर दिया है.
Honda XR300L और XR300 Rally का इंजन और हार्डवेयर
इन दोनों मोटरसाइकिलों में एक ही इंजन मिलता है, जो Honda CB300F के 293.5cc एयर- और ऑयल-कूल्ड इंजन से काफी मिलता-जुलता है. यह इंजन इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 24.3hp की पावर और 26.5Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
बता दें कि Honda ने अभी तक अपनी भारतीय वेबसाइट पर इन बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स को अपडेट नहीं किया है, लेकिन लेकिन आपको बता दें कि भारत में बिकने वाली इन बाइक्स में साउथ अमेरिकन Honda XR300L के मुकाबले एग्जॉस्ट रूटिंग में बदलाव किया गया है, जिससे ये भारत के एमिशन नियमों के मुताबिक हों.
इन दोनों मोटरसाइकिलों में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसमें अच्छा सस्पेंशन ट्रैवल मिलने की उम्मीद है. इन बाइक्स में 21-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर वायर-स्पोक व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है.
Honda XR300L और XR300 Rally के फीचर्स
Honda XR300 Rally की बात करें 25,000 रुपये की ज़्यादा कीमत पर, इस बाइक में 5-इंच का TFT डिस्प्ले, बड़ा फ़्यूल टैंक, ऊंची विंडस्क्रीन, नकल गार्ड और रैली-स्टाइल वाली बॉडीवर्क के साथ-साथ बेहतर स्विचगियर भी मिलता है.
इसके अलावा, उम्मीद है कि Rally की सीट की ऊंचाई XR300L से थोड़ी ज़्यादा रखी जाएगी, और बड़े फ़्यूल टैंक की वजह से इसका कर्ब वेट भी थोड़ा बढ़ सकता है. Honda ने बताया कि इन मोटरसाइकिल के बारे में पूरी जानकारी FY2026-27 के तीसरे क्वाटर में दी जाएगी.
XR बाइक्स के साथ होंडा ऐसे सेगमेंट में एंट्री कर रही है जिसमें उसने हमारे मार्केट में पहले कोई खास मौजूदगी नहीं दिखाई थी, लेकिन यह सेगमेंट तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और ज़्यादातर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास अब इसमें कोई न कोई मॉडल है.
कीमत की बात करें तो कंपनी ने इन Honda XR300L को 1.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, वहीं XR300 Rally की कीमत 2.08 लाख रुपये रखी गई है. इस कीमत के साथ XR300L, Kawasaki KLX230 (2.19 लाख रुपये) से काफी सस्ती है.
इस बाइक में बड़ा इंजन भी मिलता है. इसके साथ ही, यह Hero Xpulse 210 रेंज (1.68 लाख रुपये - 1.77 लाख रुपये) से थोड़ी ही महंगी है. 2.08 लाख रुपये की कीमत वाली Rally का Xpulse के मुकाबले दाम का अंतर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यह KLX से काफी सस्ती है.
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