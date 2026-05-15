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2028 में Honda भारत के सब-4M SUV सेगमेंट में करेगी एंट्री, लॉन्च करेगी नया मॉडल

Honda Motor Company ने 2028 में इंडियन मार्केट के लिए दो न्यू-जेन मॉडल लॉन्च करने की जानकारी दी है.

Honda Elevate SUV
Honda Elevate SUV (फोटो - Honda Cars India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 11:08 AM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India की पेरेंट कंपनी, Honda Motor Company ने 2028 में इंडियन मार्केट के लिए दो न्यू-जेन मॉडल लॉन्च करने की जानकारी दी है. कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2026 फाइनेंशियल रिजल्ट्स की घोषणा में बताया कि उसने 2028 में दो गाड़ी कैटेगरी में 'स्ट्रेटेजिक मॉडल' लाने की योजना बनाई है.

कंपनी ने बताया कि इनमें पहला पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट या सब-4m सेगमेंट मॉडल होगा और दूसरा बड़ा मिड-साइज़ सेगमेंट का मॉडल होगा. इनमें से एक मॉडल एक बिल्कुल नई सब-कॉम्पैक्ट SUV हो सकती है, जो Maruti Brezza, Tata Nexon और Skoda Kylaq जैसी कारों मुकाबला करेगी, जिससे इस सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सके.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि, "2028 में, Honda दो वाहन सेगमेंट्स में भारतीय बाजार के अनुरूप रणनीतिक मॉडल पेश करना शुरू कर देगी, इनमें 4 मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की श्रेणी और मध्यम आकार की श्रेणी शामिल होगी."

Honda Motor Company के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशीहिरो मिबे ने कहा कि, "भारत दुनिया के उन कुछ मार्केट में से एक है, जहां ग्रोथ की उम्मीद है. हालांकि, अभी Honda की मौजूदगी सिर्फ़ कुछ ही प्रोडक्ट सेगमेंट में है और हर सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव मॉडल की कम संख्या के कारण वह अपनी सेल्स को पूरी तरह से नहीं बढ़ा पाई है."

मिबे ने आगे कहा कि, "इसकी एक वजह यह भी है कि हम भारत में कस्टमर की खासियतों और पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं दे पाए हैं." उन्होंने कहा कि Honda का अब तक का स्टैंडर्ड तरीका ग्लोबल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर मॉडल बनाना रहा है, चाहे टारगेट देश और इलाके कुछ भी हों. 'ग्लोबल स्टैंडर्ड' का तरीका शायद बहुत ज़्यादा हो गया है."

उन्होंने कहा कि, "इसलिए, हम सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशन्स को फिर से तय करेंगे, जो भारत के मार्केट के माहौल और कस्टमर की ज़रूरतों से पूरी तरह मेल खाते हों, और फिर 2028 में, हम भारतीय मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटेजिक मॉडल पेश करना शुरू करेंगे, ताकि भारत में कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए परफॉर्मेंस और कीमत का सबसे अच्छा बैलेंस बनाया जा सके."

सब-4m SUV इस सेगमेंट में Honda की पहली बड़ी कोशिश होने वाली है, इससे पहले कंपनी ने इस सेगमेंट में जैज़-बेस्ड Honda WR-V को लॉन्च किया था, जिसे 2023 में मार्केट से हटा लिया गया था. पिछले दस सालों में सब-4m SUV सेगमेंट भारतीय मार्केट में सबसे ज़्यादा मुकाबले वाले सेगमेंट में से एक बन गया है.

बता दें कि हाल के सालों में मार्केट ट्रेंड्स से यह साफ होता है कि भारतीय कार खरीदने वालों के एक बड़े हिस्से में दूसरे बॉडी स्टाइल के मुकाबले SUV को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है.

मिड-साइज़ सेगमेंट में, Honda भारत के लिए एक मेड-फॉर-इंडिया मॉडल भी डेवलप करने पर काम कर रही है. इसके प्रेजेंटेशन से एक और SUV का पता चलता है. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि नया मॉडल Honda Elevate SUV की नई जेनरेशन होगी या Tata Harrier, Jeep Compass और MG Hector जैसे बड़े मॉडल्स के मुकाबले में इसे ऊपर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

माइबे ने देश के दूसरे OEMs के साथ कोलेबोरेशन के लिए भी समझौते का दरवाज़ा खोल रखा है. उन्होंने कहा कि, "हम बाहरी रिसोर्स के साथ लोकल डेवलपमेंट रिसोर्स का एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे और जल्द से जल्द नए मॉडल लाएंगे."

Honda Cars India अभी 22 मई, 2026 को भारतीय बाज़ार में बिल्कुल नई Honda ZR-V के साथ Honda City का दूसरा फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और साल 2027 में 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV के साथ EV बाज़ार में उतरने का प्लान है.

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