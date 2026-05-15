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2028 में Honda भारत के सब-4M SUV सेगमेंट में करेगी एंट्री, लॉन्च करेगी नया मॉडल

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India की पेरेंट कंपनी, Honda Motor Company ने 2028 में इंडियन मार्केट के लिए दो न्यू-जेन मॉडल लॉन्च करने की जानकारी दी है. कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2026 फाइनेंशियल रिजल्ट्स की घोषणा में बताया कि उसने 2028 में दो गाड़ी कैटेगरी में 'स्ट्रेटेजिक मॉडल' लाने की योजना बनाई है.

कंपनी ने बताया कि इनमें पहला पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट या सब-4m सेगमेंट मॉडल होगा और दूसरा बड़ा मिड-साइज़ सेगमेंट का मॉडल होगा. इनमें से एक मॉडल एक बिल्कुल नई सब-कॉम्पैक्ट SUV हो सकती है, जो Maruti Brezza, Tata Nexon और Skoda Kylaq जैसी कारों मुकाबला करेगी, जिससे इस सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सके.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि, "2028 में, Honda दो वाहन सेगमेंट्स में भारतीय बाजार के अनुरूप रणनीतिक मॉडल पेश करना शुरू कर देगी, इनमें 4 मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की श्रेणी और मध्यम आकार की श्रेणी शामिल होगी."

Honda Motor Company के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशीहिरो मिबे ने कहा कि, "भारत दुनिया के उन कुछ मार्केट में से एक है, जहां ग्रोथ की उम्मीद है. हालांकि, अभी Honda की मौजूदगी सिर्फ़ कुछ ही प्रोडक्ट सेगमेंट में है और हर सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव मॉडल की कम संख्या के कारण वह अपनी सेल्स को पूरी तरह से नहीं बढ़ा पाई है."

मिबे ने आगे कहा कि, "इसकी एक वजह यह भी है कि हम भारत में कस्टमर की खासियतों और पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं दे पाए हैं." उन्होंने कहा कि Honda का अब तक का स्टैंडर्ड तरीका ग्लोबल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर मॉडल बनाना रहा है, चाहे टारगेट देश और इलाके कुछ भी हों. 'ग्लोबल स्टैंडर्ड' का तरीका शायद बहुत ज़्यादा हो गया है."

उन्होंने कहा कि, "इसलिए, हम सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशन्स को फिर से तय करेंगे, जो भारत के मार्केट के माहौल और कस्टमर की ज़रूरतों से पूरी तरह मेल खाते हों, और फिर 2028 में, हम भारतीय मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटेजिक मॉडल पेश करना शुरू करेंगे, ताकि भारत में कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए परफॉर्मेंस और कीमत का सबसे अच्छा बैलेंस बनाया जा सके."