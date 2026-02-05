ETV Bharat / technology

Honda Shine 125 Limited और Dio 125 X Edition हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Honda Shine 125 Limited और Dio 125 X Edition हुए लॉन्च ( फोटो - Honda Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने भारत में अपनी कम्यूटर बाइक Honda Shine 125 का Limited Edition और अपने स्कूटर Honda Dio 125 का X-एडिशन लॉन्च कर दिया है. जहां कंपनी ने Shine 125 Limited Edition को 86,211 रुपये की कीमत पर उतारा है, वहीं Dio 125 X-Edition की कीमत 87,733 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. हालांकि इन दोनों के इंजन और फीचर्स पहले जैसे ही हैं, लेकिन ये स्पेशल एडिशन मॉडल कई खास कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ आते हैं, जिससे ये स्टैंडर्ड मॉडल से काफी अलग दिखते हैं. तो चलिए जानते हैं कि कंपनी ने स्पोर्टी Honda Dio 125 X-Edition और ज़्यादा प्रीमियम Shine 125 Limited Edition में क्या कुछ खास दिया है. Honda Shine 125 Limited Edition के बारे में

सबसे पहले Shine 125 Limited Edition की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसका ब्लू कलर स्कीम और फ्यूल टैंक पर बदले हुए 'Shine' ग्राफिक्स हैं. हालांकि यह पर्ल सायरन ब्लू कलर स्टैंडर्ड बाइक में भी मिलता है, लेकिन नए Limited Edition पेंटेड अलॉय व्हील्स के साथ यह देखने में अलग लगता है. Honda Shine 125 Limited Edition (फोटो - Honda Motorcycle India) बाइक की हेडलाइट, साइड पैनल और एग्जॉस्ट कवर के चारों ओर क्रोम ट्रिम जैसे दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट्स पहले जैसे ही रखे गए हैं. मैकेनिकल तौर पर Shine 125 Limited Edition में स्टैंडर्ड बाइक के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें वही 124cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 10.8hp की पावर और 11Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.