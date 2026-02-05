ETV Bharat / technology

Honda Shine 125 Limited और Dio 125 X Edition हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Honda Motorcycle ने Honda Shine 125 का Limited Edition और Honda Dio 125 का X-एडिशन लॉन्च कर दिया है.

Honda Shine 125 Limited And Dio 125 X Edition
Honda Shine 125 Limited और Dio 125 X Edition हुए लॉन्च (फोटो - Honda Motorcycle India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 5, 2026 at 1:54 PM IST

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने भारत में अपनी कम्यूटर बाइक Honda Shine 125 का Limited Edition और अपने स्कूटर Honda Dio 125 का X-एडिशन लॉन्च कर दिया है. जहां कंपनी ने Shine 125 Limited Edition को 86,211 रुपये की कीमत पर उतारा है, वहीं Dio 125 X-Edition की कीमत 87,733 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

हालांकि इन दोनों के इंजन और फीचर्स पहले जैसे ही हैं, लेकिन ये स्पेशल एडिशन मॉडल कई खास कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ आते हैं, जिससे ये स्टैंडर्ड मॉडल से काफी अलग दिखते हैं. तो चलिए जानते हैं कि कंपनी ने स्पोर्टी Honda Dio 125 X-Edition और ज़्यादा प्रीमियम Shine 125 Limited Edition में क्या कुछ खास दिया है.

Honda Shine 125 Limited Edition के बारे में
सबसे पहले Shine 125 Limited Edition की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसका ब्लू कलर स्कीम और फ्यूल टैंक पर बदले हुए 'Shine' ग्राफिक्स हैं. हालांकि यह पर्ल सायरन ब्लू कलर स्टैंडर्ड बाइक में भी मिलता है, लेकिन नए Limited Edition पेंटेड अलॉय व्हील्स के साथ यह देखने में अलग लगता है.

Honda Shine 125 Limited Edition
Honda Shine 125 Limited Edition (फोटो - Honda Motorcycle India)

बाइक की हेडलाइट, साइड पैनल और एग्जॉस्ट कवर के चारों ओर क्रोम ट्रिम जैसे दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट्स पहले जैसे ही रखे गए हैं. मैकेनिकल तौर पर Shine 125 Limited Edition में स्टैंडर्ड बाइक के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें वही 124cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 10.8hp की पावर और 11Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

Honda Dio 125 X-Edition के बारे में
नए Dio 125 X-Edition के डिजाइन की बात करें तो यह अपने स्टैंडर्ड Dio 125 मॉडल जैसा ही है. हालांकि स्टैंडर्ड मॉडल से अलग करने के लिए इसमें नए ग्राफिक्स और एक नई डुअल-टोन पेंट स्कीम का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही इसमें कंट्रास्टिंग रेड कलर के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं.

इसके अलावा, फीचर्स अपडेट के तौर पर Dio 125 X-Edition में कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, हालांकि इसमें ब्लूटूथ कम्पैटिबिलिटी नहीं मिलती है, जिससे कॉल/नोटिफिकेशन अलर्ट और म्यूज़िक प्लेबैक पर कंट्रोल नहीं मिलता है. यह फंक्शनैलिटी सिर्फ इसके टॉप H-Smart वेरिएंट में ही मिलती है.

Honda Dio 125 X Edition
Honda Dio 125 X Edition (फोटो - Honda Motorcycle India)

इंजन की बात करें तो मैकेनिकली यह स्पेशल एडिशन अपने स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है. इसमें वही 123.9cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8.3hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा, इसका पूरा रोलिंग चेसिस और फीचर्स भी स्टैंडर्ड मॉडल से ही लिए गए हैं.

नए स्पेशल एडिशन पेश करते हुए, Honda Motorcycle & Scooter India के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और CEO, त्सुत्सुमु ओटानी ने कहा कि, "Honda में, हम लगातार ऐसे प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं, जो भारत के नए ज़माने के राइडर्स की उम्मीदों से मेल खाते हों. ऑल-न्यू Dio 125 X-Edition और Shine 125 Limited Edition स्टाइल के नए एक्सप्रेशन देने की हमारी कमिटमेंट को दिखाते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "इसके साथ ही ये वाहन उस भरोसे और कॉन्फिडेंस को भी बनाए रखते हैं, जिसकी उम्मीद कस्टमर्स Honda से करते हैं. ये लिमिटेड एडिशन एक्सप्रेसिव डिज़ाइन को Honda की भरोसेमंद क्वालिटी के साथ मिलाते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि हर राइड कॉन्फिडेंट और आसान महसूस हो."

