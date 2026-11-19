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नई Honda Rebel 500 भारत में हुई लॉन्च, कीमत 4.50 लाख रुपये, जानें फीचर्स

नई Honda Rebel 500 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Honda Motorcycle India )

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने भारतीय बाजार में नई Honda Rebel 500 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट को 4.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जबकि इसके ई-क्लच वेरिएंट की कीमत 4.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस बाइक को देश में 5,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है. Honda Rebel 500 की बिक्री केवल Honda BigWing डीलरशिप के जरिए की जाएगी.

Honda Rebel 500 का इंजन

Rebel 500 में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 471cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,500rpm पर 46hp की पावर और 6,000rpm पर 43.3Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

वहीं, नई Honda Rebel 500 के ई-क्लच वेरिएंट में राइडर क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही बाइक को स्टार्ट, स्टॉप और गियर चेंज कर सकते हैं. इसके साथ ही, ज़रूरत पड़ने पर आप इसे मैन्युअल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Honda Rebel 500 के फीचर्स

बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, Honda RoadSync और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ एक नया 3.5-इंच का गोल TFT डिस्प्ले, और होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (ट्रैक्शन कंट्रोल) शामिल हैं. नई Honda Rebel 500 के कलर ऑप्शन (फोटो - Honda Motorcycle India)