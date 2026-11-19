नई Honda Rebel 500 भारत में हुई लॉन्च, कीमत 4.50 लाख रुपये, जानें फीचर्स
Honda Motorcycle India ने भारतीय बाजार में नई Honda Rebel 500 को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 4.50 लाख रुपये है.
Published : November 19, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने भारतीय बाजार में नई Honda Rebel 500 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट को 4.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जबकि इसके ई-क्लच वेरिएंट की कीमत 4.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस बाइक को देश में 5,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता है. Honda Rebel 500 की बिक्री केवल Honda BigWing डीलरशिप के जरिए की जाएगी.
Honda Rebel 500 का इंजन
Rebel 500 में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 471cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,500rpm पर 46hp की पावर और 6,000rpm पर 43.3Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
वहीं, नई Honda Rebel 500 के ई-क्लच वेरिएंट में राइडर क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही बाइक को स्टार्ट, स्टॉप और गियर चेंज कर सकते हैं. इसके साथ ही, ज़रूरत पड़ने पर आप इसे मैन्युअल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
Honda Rebel 500 के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, Honda RoadSync और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ एक नया 3.5-इंच का गोल TFT डिस्प्ले, और होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (ट्रैक्शन कंट्रोल) शामिल हैं.
हालांकि, जो बात खरीदारों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकती है, वह है इसकी 690mm की कम सीट हाइट है, जो Honda Rebel 500 को हमारे बाजार में मौजूद सबसे सुलभ (आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली) बाइक्स में से एक बनाती है. इसके अलावा, बाइक का वजन 191kg रखा गया है, जो इस सेगमेंट की क्रूजर बाइक के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, और इसमें 16-इंच के व्हील लगाए गए हैं.
भारत में पहले CBU के तौर पर हुई थी लॉन्च
बता दें कि इससे पहले, Honda Rebel 500 को भारत में कुछ समय के लिए CBU इम्पोर्ट के तौर पर बेचा गया था. CBU के तौर पर इस बाइक की कीमत 5.12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. लेकिन इस बार, Honda Motorcycle ने बाइक के लिए काफी हद तक स्थानीय स्तर पर निर्माण हासिल कर लिया है.
हालांकि बाइक का लोकलाइजेशन अभी लगभग 50 प्रतिशत माना जा रहा है, लेकिन इंजन जैसे मुख्य पुर्जे अभी भी बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं. लेकिन, Honda इंजन को भी यहीं बनाने पर काम कर रही है, जिससे भविष्य में इसकी कीमत और कम हो सकती है.
फलस्वरूप, इस बाइक की शुरुआती कीमत अब पहले के मुकाबले लगभग 62,000 रुपये कम हो गई है. इससे 'Honda Rebel 500' स्थानीय स्तर पर बनी अपनी प्रतिस्पर्धी मोटरसाइकिलों, जैसे कि 'Royal Enfield Shotgun 650' - जिसकी कीमत 4.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है - के मुकाबले और अधिक प्रतिस्पर्धी बन गई है.