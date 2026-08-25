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भारत में लॉन्च हुई नई Honda Rebel 300 क्रूजर, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई Honda Rebel 300 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Honda Motorcycle & Scooter )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter ने भारत में अपनी नई Honda Rebel 300 का स्टैंडर्ड वेरिएंट बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, वहीं Honda की E-Clutch टेक्नोलॉजी वाले वर्ज़न की कीमत 2.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. बता दें कि इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने पिछले महीने भारतीय बाजार में पेश किया था. इस मोटरसाइकिल को खास तौर पर Honda BigWing डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा. इस बाइक की बुकिंग 5,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ शुरू हो गई है, जिसे Honda Motorcycle & Scooter India की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप के ज़रिए बुक किया जा सकता है. Honda Rebel 300 भारत में बनी है और इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू की जाएगी. Honda Rebel 300 (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter) Honda Rebel 300 का डिजाइन

नए Honda Rebel 300 का डिज़ाइन भी उसी 'लो-स्लंग बॉबर' स्टाइल का है, जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले मॉडल में देखा जाता है. इस बाइक में ब्लैक कलर की हाउसिंग वाला गोल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, एक खास आकार का फ्यूल टैंक और ब्लैक कलर का इंजन दिया गया है.