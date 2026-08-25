भारत में लॉन्च हुई नई Honda Rebel 300 क्रूजर, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Honda Motorcycle ने अपनी नई Honda Rebel 300 क्रूजर बाइक लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती कीमत 2.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : August 25, 2026 at 3:26 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter ने भारत में अपनी नई Honda Rebel 300 का स्टैंडर्ड वेरिएंट बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, वहीं Honda की E-Clutch टेक्नोलॉजी वाले वर्ज़न की कीमत 2.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. बता दें कि इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने पिछले महीने भारतीय बाजार में पेश किया था.
इस मोटरसाइकिल को खास तौर पर Honda BigWing डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा. इस बाइक की बुकिंग 5,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ शुरू हो गई है, जिसे Honda Motorcycle & Scooter India की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप के ज़रिए बुक किया जा सकता है. Honda Rebel 300 भारत में बनी है और इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू की जाएगी.
Honda Rebel 300 का डिजाइन
नए Honda Rebel 300 का डिज़ाइन भी उसी 'लो-स्लंग बॉबर' स्टाइल का है, जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले मॉडल में देखा जाता है. इस बाइक में ब्लैक कलर की हाउसिंग वाला गोल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, एक खास आकार का फ्यूल टैंक और ब्लैक कलर का इंजन दिया गया है.
बाइक में छोटे फेंडर, मोटे टायर और नीची सीट इसे एक कॉम्पैक्ट क्रूज़र जैसा लुक देते हैं. इसके पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) को छोटा और सिंपल रखा गया है, और पूरे डिज़ाइन में नीची सीट और बाहर दिखने वाले मैकेनिकल पार्ट्स पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है.
Honda Rebel 300 का इंजन
इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया है. यह इंजन 30 bhp की पावर और 27.4 Nm का टॉर्क उत्पन्न कर सकता है. इस इंजन के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच का फीचर मिलता है. E-क्लच वर्जन में Honda का E-क्लच सिस्टम मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में रेगुलर क्लच सेटअप ही दिया गया है.
Honda Rebel 300 के फीचर्स
मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो Honda Rebel 300 में Honda RoadSync के साथ गोल TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन दिया गया है. इसके अलावा, इसमें LED लाइटिंग, दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
Honda Rebel 300 के प्रतिद्वंद्वी
भारतीय बाज़ार में Honda Rebel 300 का मुक़ाबला Royal Enfield Meteor 350 जैसी बाइक्स से होने वाला है, और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत भी उसी के बराबर है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टॉप-स्पेक Royal Enfield Meteor 350 की कीमत अभी 2.21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.