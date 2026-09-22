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Honda ने लॉन्च किया अपना तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर QC3, मिलेगी 145 किमी तक की रेंज, जानें कीमत

Honda QC1 से कितनी बेहतर है Honda QC3 नए Honda QC3 भारत के लिए कंपनी का तीसरा EV स्कूटर होने वाला है. Honda QC1 और Activa e: दोनों के बारे में यह माना गया था कि उनकी कीमत (क्रमशः 90,408 रुपये और 1.2 लाख रुपये) के हिसाब से उनमें फीचर्स की कमी थी.

इस बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है. Honda ने घोषणा की है कि नए QC3 को शुरू में देश के पांच शहरों - दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम - में ही बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में पहुंचाया जाएगा.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने अपने Honda QC1 और Honda Activa-e इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद भारत में अपना तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्कूटर की कीमत 1.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. इस फैमिली EV स्कूटर में 3kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो लगभग चार घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है.

Honda QC3 के साथ कंपनी का उद्देश्य इस कमी को दूर करना है. इस स्कूटर में Honda QC1 की 1.5kWh बैटरी के मुकाबले बड़ी बैटरी और Activa e: की 102km तक की रेंज के मुकाबले काफी ज़्यादा रेंज भी मिलने वाली है. कंपनी की माने तो नए QC3 की IDC रेंज 145 किमी तक है.

Honda QC3 के फीचर्स

चार्जिंग के समय के अलावा, इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो नए Honda QC3 में 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिए गया है, जो Honda Roadsync कनेक्टिविटी सिस्टम के ज़रिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का फीचर देगा. Honda Motorcycle ने अब बताया है कि स्कूटर की सीट के नीचे का स्टोरेज 32 लीटर का दिया गया है, जो Honda QC1 के 26 लीटर के मुकाबले काफी ज़्यादा है. Honda Activa e: का बूट स्पेस इसकी निकाली जा सकने वाली बैटरी से लगभग पूरी तरह भरा हुआ था.

बता दें कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोकल तौर पर ही बनाने वाली है, जिसके चलते नए Honda QC3 की कीमत कंपनी की पिछली EVs के मुकाबले काफी बेहतर रखी गई है, जो 1.35 लाख रुपये है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार कलर ऑप्शन्स में पेश किया है, जिनमें मैट फोटॉन ग्रे मेटैलिक, पर्ल प्रेशियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल सायरन ब्लू कलर शामिल हैं.

Honda QC3 के प्रतिद्वंद्वी

इस कीमत के साथ, यह TVS iQube 3.1kWh (1.30 लाख रुपये), Bajaj Chetak C3502 (1.44 लाख रुपये), Vida VX2 Plus 3.1 (1.03 लाख रुपये) और हाल ही में लॉन्च हुई Ather Konarc S 161 (1.45 लाख रुपये) को सीधी टक्कर देती है.