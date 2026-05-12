भारत में लॉन्च हुई नई Honda NX500 E-क्लच बाइक, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Honda Motorcycle ने भारत में अपनी नई Honda NX500 E-Clutch को लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की कीमत 7.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : May 12, 2026 at 3:02 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Honda NX500 E-Clutch को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 7.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के तौर पर बाजार में उतारा है.
बता दें कि नए वेरिएंट में Honda की इलेक्ट्रॉनिक क्लच टेक्नोलॉजी को मिडिलवेट एडवेंचर टूरर में शामिल किया गया है और यह स्टैंडर्ड Honda NX500 से 1.11 लाख रुपये ज़्यादा महंगी है, जिसकी कीमत 6.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
क्या है Honda E-Clutch
E-Clutch को समझने के लिए आसान शब्दों का इस्तेमाल करें, तो Honda का E-क्लच सिस्टम स्टार्ट, स्टॉप और गियर शिफ्ट के दौरान क्लच लीवर का इस्तेमाल कम करता है. इस सिस्टम से मोटरसाइकिल का रेगुलर मैनुअल गियरबॉक्स भी बना रहता है. यह सिस्टम शिफ्टिंग के दौरान क्लच एंगेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर का इस्तेमाल करता है.
खास बात यह है कि पूरी तरह से ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के उलट, राइडर जब चाहें क्लच लीवर का इस्तेमाल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं. राइडर द्वारा जब मैनुअल इनपुट का पता चलता है, तो सिस्टम अपने आप डिसइंगेज हो जाता है, और बाद में खुद से फिर से जुड़ जाता है. Honda ने TFT डिस्प्ले के ज़रिए E-क्लच फ़ंक्शन को पूरी तरह से बंद करने का ऑप्शन भी दिया है.
यह सेटअप गियर लीवर के ज़रिए क्लचलेस अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट भी प्रदान करता है, जैसा कि क्विकशिफ्टर सिस्टम में देखने को मिलता है. बाइक में E-क्लच हार्डवेयर के जुड़ने से, अब इसका कर्ब वेट 3 kg बढ़ गया है, जिससे नई Honda NX500 का वज़न 199 kg हो गया है.
2026 Honda NX500 E-Clutch का इंजन
E-क्लच टेक्नोलॉजी और नए कलर ऑप्शन के अलावा, इस मोटरसाइकिल में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है. Honda NX500 में 471cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,600 rpm पर 46 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 43 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
इस एडवेंचर मोटरसाइकिल में शोवा SFF-BP अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, ब्रेकिंग के लिए बाइक में दोनों तरफ डुअल-चैनल ABS के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं. Honda NX500 में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील मिलता है.
मोटरसाइकिल में मिलने वाले खास फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल के लिए Honda RoadSync कनेक्टिविटी के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले, Honda Selectable Torque Control (HSTC) और फुल LED लाइटिंग शामिल हैं.
भारतीय बाजार में Honda NX500 का सबसे करीबी मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुई BMW F 450 GS Trophy से होने वाला है. इसकी कीमत 5.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Honda NX500 E-Clutch को दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें पर्ल व्हाइट और गनपाउडर ब्लैक कलर शामिल हैं. इस बाइक को कंपनी के Honda BigWing डीलरशिप के माध्यम से बुक किया जा सकता है.