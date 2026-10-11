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2026 के अंत में होगा Honda की नई 0 Alpha EV SUV का खुलासा, जानें कैसा होगा डिजाइन

Honda 0 Alpha कॉन्सेप्ट एसयूवी ( फोटो - Honda )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India ने हाल ही में अपनी अपडेटेड Honda Elevate फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतारा है. अब जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय बाजार के लिए कंपनी का अगला प्रोडक्ट Honda 0 Alpha इलेक्ट्रिक SUV होने वाला है, जो भारतीय बाजार के लिए कंपनी की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार होने वाली है.

संभावना जताई जा रही है कि Honda Cars इस साल के आखिर में इसके ऑफिशियल नाम का खुलासा करेगी, और शायद 2027 की शुरुआत में बिक्री के लिए आने से पहले इसका प्रोडक्शन-रेडी मॉडल भी दिखाया जाएगा. बाजार में लॉन्च से पहले, कंपनी इस कार को सड़कों पर टेस्ट कर रही है, और हाल ही में 0 Alpha SUV का एक पूरी तरह से कैमफ़्लाज मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा गया.

कैसा होगा Honda 0 Alpha SUV का डिजाइन

बता दें कि Honda 0 Alpha की पहली झलक लगभग एक साल पहले Japan Mobility Show 2025 में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाई गई थी. इन कैमोफ़्लाज्ड स्पाई शॉट्स को देखने पर लगता है कि इसके अनोखे आकार में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह कार मौजूदा किसी भी Honda कार जैसी दिखाई नहीं देती है, और इसका खास डिज़ाइन एलिमेंट इसका लगभग सीधा (वर्टिकल) पिछला हिस्सा और मोटा C-पिलर एरिया है, जो काफी हद तक एक MPV से मेल खाता है. इसमें पीछे की तरफ एक बड़ी विंडस्क्रीन मिलती है, जिसके चारों ओर शायद LED लाइट बार लगाई गई है, जबकि निचले हिस्से में बाहर की ओर निकला हुआ बम्पर दिया गया है, और संभावना जताई जा रही है कि इसमें डिफ्यूज़र जैसा एलिमेंट भी दिया जाएगा. जब कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट मॉडल को पहली बार प्रदर्शित किया था, तो Honda ने कहा था कि इसका डिज़ाइन लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार है. इसलिए लाइटिंग सिग्नेचर और ग्लास पैनल जैसी कई चीज़ें इसके फ़ाइनल मॉडल में भी देखने को मिल सकती हैं. संभावना जताई जा रही है कि इसके सामने वाले 'ग्रिल' हिस्से में इलुमिनेटेड Honda लोगो और चार्जिंग पोर्ट लगाया जाएगा, जिसके किनारों और ऊपर की तरफ़ हेडलाइट्स लगाई जाएंगी.