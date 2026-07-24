Honda भारत में लॉन्च करेगी 10 टू-व्हीलर की पूरी रेंज, ADV 160 मैक्सी स्कूटर भी शामिल
Honda Motorcycle ने भारतीय बाजार के लिए टू-व्हीलर्स की अपनी नई रेंज पेश की है. इस रेंज में कुल 10 वाहन शामिल हैं.
Published : July 24, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 3:38 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India ने भारतीय बाजार के लिए टू-व्हीलर्स की अपनी नई रेंज पेश की है. इस अपडेट का दायरा इतना बड़ा है कि यह हाल के सालों में कंपनी के पोर्टफोलियो के सबसे अहम विस्तारों में से एक बन गया है.
कंपनी ने कुल 10 मॉडल पेश किए हैं, जिनमें सात बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स और तीन ऐसी मोटरसाइकिलें शामिल हैं जिन्हें नए कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया गया है. इनमें स्कूटर, रोडस्टर, क्रूज़र, एडवेंचर बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर और फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर शामिल हैं. तो चलिए बताते हैं, इस पूरी लाइनअप के बारे में...
Honda ADV 160
कंपनी Honda ADV 160 मैक्सी स्कूटर उन भारतीय खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो Honda के 'सिटी एडवेंचर स्कूटर' को पसंद करते हैं. यह मॉडल उन राइडर्स के लिए पेश किया गया है, जो रोज़ाना की कम्फर्ट राइडिंग के साथ-साथ सड़क पर दमदार मौजूदगी भी चाहते हैं.
इस मैक्सी स्कूटर में 160 cc का वॉटर-कूल्ड इंजन, सीट के नीचे 27-लीटर का स्टोरेज और 8.1-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. Honda Motorcycle का यह भी कहना है कि यह भारत का पहला ऐसा स्कूटर होगा जो E85 फ्यूल को सपोर्ट करेगा.
Honda CB 500
कंपनी ने अपने लाइनअप में Honda CB 500 को पेश किया है, जो एक और प्रीमियम रोडस्टर बाइक के तौर पर पेश की गई है. 'Honda हेरिटेज रोडस्टर' के तौर पर पेश की गई इस बाइक में रेट्रो-स्टाइलिंग के साथ-साथ मॉडर्न फीचर्स और ऑयल-कूलिंग वाला 501cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. Honda इसे तीन वेरिएंट्स में पेश करने वाली है, जिनमें अलॉय, स्पोक ट्यूबलेस और ग्राफिक्स के साथ स्पोक ट्यूबलेस वेरिएंट शामिल हैं.
Honda Rebel 300
नई Rebel 300 भारत में Honda की एंट्री-लेवल कैज़ुअल क्रूज़र बाइक है. इस बाइक को बॉबर-स्टाइल डिज़ाइन, कम सीट हाइट और मिनिमलिस्ट स्टाइलिंग दी गई है, जो उन राइडर्स के लिए बेहतर है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली आम बाइक के बजाय लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड बाइक चाहते हैं. इस बाइक में 286cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो इसे स्टैंडर्ड और E-क्लच, दोनों वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा.
Honda Rebel 500
यह क्रूजर बाइक Rebel 300 का ही बड़ा वर्जन है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए है जो बड़ी क्रूज़र बाइक चाहते हैं. कंपनी ने इसका डिज़ाइन Honda Rebel 300 जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 471 cc का लिक्विड-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है.
Honda XR 300L
इसके अलावा, XR 300L को कंपनी ने इस रेंज में एक प्रैक्टिकल डुअल-परपज़ बाइक के तौर पर पेश किया है. इसे उन राइडर्स के लिए बनाया गया है, जो हल्की और आसानी से इस्तेमाल होने वाली बाइक चाहते हैं. इस मोटरसाइकिल में 293.5cc का एयर-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जिसमें ऑयल-कूलिंग और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन का फीचर मिलता है.
Honda XR 300 Rally
वहीं नई Honda XR 300 Rally एडवेंचर के एक्सपीरिएंस को और बेहतर बनाती है. इसे ट्रेल टूरिंग और अलग-अलग तरह के रास्तों पर चलाने के लिए बनाया गया है, और Rally से प्रेरित स्टाइलिंग इसे एक खास पहचान देती है. कंपनी उन राइडर्स को टारगेट कर रही है जो ऐसी मशीन चाहते हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल में आसान हो और साथ ही लंबी दूरी की राइड्स और एक्सप्लोरेशन को बेहतर बनाती है.
Honda QC3 और CB350 रेंज
कंपनी ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी Honda QC3 फैमिली स्कूटर को पेश किया है, जिसमें 3kWh की बैटरी, 151km की IDC रेंज और सीट के नीचे 32-लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है. इसके अलावा, कंपनी की नई मोटरसाइकिल रेंज में CB350, CB350C और CB350RS के अपडेटेड वर्जन को भी शामिल किया गया है.
इस मोटरसाइकिलों को नए कलर्स के साथ मॉडर्न-क्लासिक रेंज में शामिल किया गया हैं. Honda Motorcycle का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स को अलग-अलग चरणों में बाजार में उतारा जाएगा, और हर मॉडल के आने के समय के आस-पास ही उनकी कीमतों और लॉन्च की तारीखों का ऐलान किया जाएगा.