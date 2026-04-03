Honda ने अपनी भारतीय वेबसाइट से CBR650R, CB650R और X-ADV को हटाया, जानें वजह
Honda Motorcycle ने अपनी भारतीय वेबसाइट से अपनी तीन प्रीमियम बाइक्स को हटा दिया है. इनमें Honda CBR650R, CB650R और Honda X-ADV शामिल हैं.
Published : April 3, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने अपनी भारतीय वेबसाइट से अपनी तीन प्रीमियम बाइक्स को हटा दिया है, जिनमें Honda CBR650R, CB650R और Honda X-ADV मैक्सी स्कूटर शामिल हैं. यह असल में कंपनी के उस आम तरीके का ही हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने BigWing नेटवर्क के तहत चुनिंदा बड़ी-क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की सीमित यूनिट्स ही भारत में लाता है.
Honda Motorcycle आमतौर पर भारत में ऐसे मॉडलों के लिए यूनिट्स की एक निश्चित संख्या आवंटित करती है, और एक बार ये बिक जाने के बाद, इस वाहनों की बुकिंग बंद कर दी जाती है. इसके बाद इस मोटरसाइकिलों को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाता है. इन तीनों मॉडलों को कंपनी की वेबसाइट से हटाए जाने से इस बात का संकेत मिलता है कि संभवतः इनका आवंटित स्टॉक खत्म हो चुका है.
बता दें कि अपडेटेड Honda CBR650R और CB650R को जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था. GST 2.0 के प्रभाव के बाद, इन मोटरसाइकिलों की कीमत क्रमशः 11.16 लाख रुपये और 10.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई थी. इन दोनों मॉडलों में इनलाइन-फोर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें होंडा की नई e-clutch टेक्नोलॉजी दी जाती है.
वहीं, दूसरी ओर Honda X-ADV की बात करें तो यह एक एडवेंचर-फोकस्ड मैक्सी-स्कूटर है, जिसमें 745 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाता है. इस स्कूटर को मई 2025 में 11.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था. उपरोक्त 650cc ट्विन्स की तरह ही, इसे भी भारत में सीमित संख्या में ही उतारा गया था.
साल 2025 में भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया था, जब कंपनी ने Honda CBR1000RR-R SP और Honda Rebel 500 जैसे मॉडल्स को, उनकी शुरुआती अलॉटमेंट बिक जाने के बाद, अपनी वेबसाइट से हटा दिया था. बता दें कि Honda के बड़े बाइक पोर्टफोलियो में अभी Honda NX500, Hornet 750, XL 750 Transalp, Hornet 1000 SP और फ्लैगशिप GoldWing Tour मोटरसाइकिल शामिल हैं.
हालांकि अभी तक कंपनी ने इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन Honda CBR650R और CB650R, खासकर, भारतीय बाज़ार में वापसी कर सकती हैं, हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इन्हें इस साल के आखिर में या 2027 की शुरुआत में दोबारा लॉन्च किया जा सकता है.