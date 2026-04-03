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Honda ने अपनी भारतीय वेबसाइट से CBR650R, CB650R और X-ADV को हटाया, जानें वजह

Honda CBR650R और CB650R ( फोटो - Honda Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने अपनी भारतीय वेबसाइट से अपनी तीन प्रीमियम बाइक्स को हटा दिया है, जिनमें Honda CBR650R, CB650R और Honda X-ADV मैक्सी स्कूटर शामिल हैं. यह असल में कंपनी के उस आम तरीके का ही हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने BigWing नेटवर्क के तहत चुनिंदा बड़ी-क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की सीमित यूनिट्स ही भारत में लाता है. Honda Motorcycle आमतौर पर भारत में ऐसे मॉडलों के लिए यूनिट्स की एक निश्चित संख्या आवंटित करती है, और एक बार ये बिक जाने के बाद, इस वाहनों की बुकिंग बंद कर दी जाती है. इसके बाद इस मोटरसाइकिलों को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाता है. इन तीनों मॉडलों को कंपनी की वेबसाइट से हटाए जाने से इस बात का संकेत मिलता है कि संभवतः इनका आवंटित स्टॉक खत्म हो चुका है. बता दें कि अपडेटेड Honda CBR650R और CB650R को जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था. GST 2.0 के प्रभाव के बाद, इन मोटरसाइकिलों की कीमत क्रमशः 11.16 लाख रुपये और 10.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई थी. इन दोनों मॉडलों में इनलाइन-फोर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें होंडा की नई e-clutch टेक्नोलॉजी दी जाती है.