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Honda Motorcycle की तपुकारा में तीसरी प्रोडक्शन लाइन लगाने की योजना, सालाना बनेंगी 20 लाख यूनिट्स

Honda Motorcycle ( फोटो - Honda Motorcycle )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India ने राजस्थान के तपुकरा में अपनी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी में तीसरी प्रोडक्शन लाइन लगाने की योजना की घोषणा की है. इस नई फैसेलिटी के साल 2028 तक चालू होने की संभावना जताई जा रही है, और इससे सालाना प्रोडक्शन क्षमता में 6.70 लाख यूनिट्स की बढ़ोतरी होगी, जिससे प्लांट की कुल क्षमता 20 लाख यूनिट्स से ज़्यादा हो जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के तपुकारा प्लांट ने जुलाई 2011 में 6 लाख यूनिट की शुरुआती क्षमता के साथ काम शुरू किया था, जिसकी क्षमता एक साल के भीतर ही बढ़ाकर दोगुना करके 12 लाख यूनिट कर दिया गया. फिलहाल, इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 13 लाख यूनिट है, जिसके मार्च 2027 तक थोड़ा बढ़कर 13.4 लाख यूनिट किए जाने की संभावना जताई जा रही है.