नई स्टीयरिंग असिस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही Honda Motorcycle, दायर की पेटेंट एप्लीकेशन, जानें

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने एक नए पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, जिसमें मोटरसाइकिलों के लिए एक स्टीयरिंग-असिस्ट सिस्टम को पेटेंट कराने के लिए आवेदन दिया है. यह सिस्टम इमरजेंसी हालात में बाइक को खुद से दखल देने और अपनी दिशा को एडजस्ट करने में मदद करेगा, जो टू-व्हीलर की दुनिया में राइडर एड्स के पारंपरिक तरीके से काम करने के तरीके से काफी अलग है. मौजूदा समय में कंपनियां अपनी बाइक्स में पहले से ही ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जोड़ रही हैं, जो बाइक को स्टेबल रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि बाइक राइडर के इनपुट पर भी रिस्पॉन्ड करती है. लेकिन Honda का यह प्रस्तावित सिस्टम एक कदम और आगे जाता है, जब वह संभावित टक्कर का पता लगाता है, तो स्टीयरिंग में ही दखल देता है. स्टियरिंग-असिस्ट सिस्टम कैसे करेगा काम

इस पेटेंट फाइलिंग के अनुसार, यह सिस्टम खतरों और संभावित टक्करों की पहचान करने के लिए कैमरे और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करेगा. अगर यह किसी खतरे का पता लगाता है, तो सिस्टम बाइक को खतरे से दूर करने के लिए स्टीयरिंग असिस्टेंस देता है. यह असल में कारों में देखे जाने वाले लेन-कीपिंग या कोलिजन से बचने वाले एड्स की तरह काम करता है, लेकिन इसे दोपहिया वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है. Honda Motorcycle ने दो संभावित ऑपरेटिंग सिनेरियो के बारे में बताया है. ऐसे सिनेरियो में जहां राइडर ने पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वह ब्रेकिंग, स्टीयरिंग या थ्रॉटल इनपुट के ज़रिए हो, सिस्टम सिर्फ़ उस मैनूवर को सपोर्ट करने के लिए लिमिटेड मदद देगा.