नई स्टीयरिंग असिस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही Honda Motorcycle, दायर की पेटेंट एप्लीकेशन, जानें
Honda Motorcycle ने एक नए सिस्टम के लिए पेटेंट अप्लाई किया है. यह एक स्टीयरिंग-असिस्ट सिस्टम होने वाला है.
Published : December 26, 2025 at 3:07 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने एक नए पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, जिसमें मोटरसाइकिलों के लिए एक स्टीयरिंग-असिस्ट सिस्टम को पेटेंट कराने के लिए आवेदन दिया है. यह सिस्टम इमरजेंसी हालात में बाइक को खुद से दखल देने और अपनी दिशा को एडजस्ट करने में मदद करेगा, जो टू-व्हीलर की दुनिया में राइडर एड्स के पारंपरिक तरीके से काम करने के तरीके से काफी अलग है.
मौजूदा समय में कंपनियां अपनी बाइक्स में पहले से ही ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जोड़ रही हैं, जो बाइक को स्टेबल रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि बाइक राइडर के इनपुट पर भी रिस्पॉन्ड करती है. लेकिन Honda का यह प्रस्तावित सिस्टम एक कदम और आगे जाता है, जब वह संभावित टक्कर का पता लगाता है, तो स्टीयरिंग में ही दखल देता है.
स्टियरिंग-असिस्ट सिस्टम कैसे करेगा काम
इस पेटेंट फाइलिंग के अनुसार, यह सिस्टम खतरों और संभावित टक्करों की पहचान करने के लिए कैमरे और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करेगा. अगर यह किसी खतरे का पता लगाता है, तो सिस्टम बाइक को खतरे से दूर करने के लिए स्टीयरिंग असिस्टेंस देता है. यह असल में कारों में देखे जाने वाले लेन-कीपिंग या कोलिजन से बचने वाले एड्स की तरह काम करता है, लेकिन इसे दोपहिया वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है.
Honda Motorcycle ने दो संभावित ऑपरेटिंग सिनेरियो के बारे में बताया है. ऐसे सिनेरियो में जहां राइडर ने पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वह ब्रेकिंग, स्टीयरिंग या थ्रॉटल इनपुट के ज़रिए हो, सिस्टम सिर्फ़ उस मैनूवर को सपोर्ट करने के लिए लिमिटेड मदद देगा.
अगर सिस्टम यह तय करता है कि राइडर ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, तो वह ज़्यादा मज़बूत स्टीयरिंग इनपुट देगा, जिसका मकसद अचानक होने वाली हरकतों से बचना होने वाला है, जो मोटरसाइकिल को अस्थिर कर सकती हैं या राइडर को चौंका सकती हैं.
स्टियरिंग-असिस्ट सिस्टम को लेकर चिंताएं
वैसे तो इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य सेफ्टी को और बेहतर बनाना है, लेकिन यह मोटरसाइकिलिंग की दुनिया से जुड़ी कुछ खास चिंताएं भी पैदा करता है. दोपहिया वाहन सड़क हादसों के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं, और इसी वजह से राइडर्स को अक्सर तेज़ी से बदलते ट्रैफिक हालात में पहले से अंदाज़ा लगाने, सड़क पर सही पोज़िशन बनाने और बचने की प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है.
ऐसे में कोई भी ऐसा सिस्टम जो फिजिकली स्टीयरिंग इनपुट में बदलाव करता है, यह सवाल उठाता है कि वह मुश्किल हालात को कितनी सटीकता से समझने में सक्षम होगा, और क्या इस तरह का ऑटोमैटिक कदम किसी दूसरे खतरे से बचते हुए कोई नया खतरा पैदा कर सकता है.
कारों से उलट, इसके हैंडलबार पर छोटे, अचानक इनपुट भी मोटरसाइकिल के बैलेंस और रास्ते पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं. कई राइडर्स के लिए, यह आइडिया कि उनकी बाइक स्टीयरिंग के फैसले खुद लेगी, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, ज़रूर दखल देने वाला और भरोसे के लायक नहीं लगेगा. कई एडवांस्ड राइडर-असिस्टेंस कॉन्सेप्ट्स की तरह, यह टेक्नोलॉजी अभी पेटेंट स्टेज पर है, और यह कभी प्रोडक्शन में आएगी या राइडर्स इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, यह देखना बाकी है.