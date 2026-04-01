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भारत में ऑफ-रोड रेसिंग को बढ़ावा देगी Honda Motorcycle India, नई बाइक्स भी हो सकती हैं लॉन्च

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने भारत के लिए अपनी मोटरस्पोर्ट योजना में एक नए बदलाव की जानकारी दी है, जिसमें कंपनी अब ऑफ-रोड रेसिंग पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है. कंपनी ने बताया कि यह कदम उसके लंबे समय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इस लक्ष्य के तहत कंपनी उभरते हुए मोटरस्पोर्ट फ़ॉर्मेट को बढ़ावा देगी, और साथ ही रैली, मोटोक्रॉस और एंड्योरेंस रेसिंग के क्षेत्र में Honda की वैश्विक ताक़त के साथ तालमेल बिठाएगी.

HMSI का मानना ​​है कि भारत में ऑफ-रोड रेसिंग की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि इसमें मनोरंजन का ज़बरदस्त मसाला है और ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच आसान है. कंपनी का मानना ​​है कि मोटरस्पोर्ट में लोगों की दिलचस्पी अब ज़्यादातर रैली, सुपरक्रॉस और डर्ट-बेस्ड फ़ॉर्मेट की ओर बढ़ रही है, और ऐसे में कंपनी चाहती है कि उसका रेसिंग प्रोग्राम भी इसी बदलाव को दिखाए.

इस बदलाव के तहत, Honda Motorcycle ऑफ-रोड कैटेगरी में अपनी मौजूदगी का विस्तार करेगी, जबकि सर्किट रेसिंग गतिविधियों में अपनी भागीदारी धीरे-धीरे कम करेगी. कंपनी ने कहा कि यह बदलाव राइडर्स को ऐसे फॉर्मेट्स में हिस्सा लेने के ज़्यादा मौके देने के लिए किया गया है, जिन्हें भारत और विदेश, दोनों जगहों पर तेज़ी से लोकप्रियता मिल रही है.

एक लंबी रेसिंग यात्रा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Honda Motorcycle लगभग दो दशकों से भारत के रेसिंग जगत का हिस्सा रहा है. कंपनी ने साल 2008 में 'Honda One Make Race' की शुरुआत की थी, और तब से लेकर अब तक यह 'Indian National Motorcycle Racing Championship' (INMRC) जैसी प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से शामिल रहा है.