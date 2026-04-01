भारत में ऑफ-रोड रेसिंग को बढ़ावा देगी Honda Motorcycle India, नई बाइक्स भी हो सकती हैं लॉन्च
Honda Motorcycle India भारत के लिए अब ऑफ-रोड रेसिंग पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है. कंपनी उभरते हुए मोटरस्पोर्ट फ़ॉर्मेट को बढ़ावा देगी.
Published : April 1, 2026 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने भारत के लिए अपनी मोटरस्पोर्ट योजना में एक नए बदलाव की जानकारी दी है, जिसमें कंपनी अब ऑफ-रोड रेसिंग पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है. कंपनी ने बताया कि यह कदम उसके लंबे समय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इस लक्ष्य के तहत कंपनी उभरते हुए मोटरस्पोर्ट फ़ॉर्मेट को बढ़ावा देगी, और साथ ही रैली, मोटोक्रॉस और एंड्योरेंस रेसिंग के क्षेत्र में Honda की वैश्विक ताक़त के साथ तालमेल बिठाएगी.
HMSI का मानना है कि भारत में ऑफ-रोड रेसिंग की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि इसमें मनोरंजन का ज़बरदस्त मसाला है और ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच आसान है. कंपनी का मानना है कि मोटरस्पोर्ट में लोगों की दिलचस्पी अब ज़्यादातर रैली, सुपरक्रॉस और डर्ट-बेस्ड फ़ॉर्मेट की ओर बढ़ रही है, और ऐसे में कंपनी चाहती है कि उसका रेसिंग प्रोग्राम भी इसी बदलाव को दिखाए.
इस बदलाव के तहत, Honda Motorcycle ऑफ-रोड कैटेगरी में अपनी मौजूदगी का विस्तार करेगी, जबकि सर्किट रेसिंग गतिविधियों में अपनी भागीदारी धीरे-धीरे कम करेगी. कंपनी ने कहा कि यह बदलाव राइडर्स को ऐसे फॉर्मेट्स में हिस्सा लेने के ज़्यादा मौके देने के लिए किया गया है, जिन्हें भारत और विदेश, दोनों जगहों पर तेज़ी से लोकप्रियता मिल रही है.
एक लंबी रेसिंग यात्रा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Honda Motorcycle लगभग दो दशकों से भारत के रेसिंग जगत का हिस्सा रहा है. कंपनी ने साल 2008 में 'Honda One Make Race' की शुरुआत की थी, और तब से लेकर अब तक यह 'Indian National Motorcycle Racing Championship' (INMRC) जैसी प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से शामिल रहा है.
इसके अलावा, कंपनी ने राइडर ट्रेनिंग में भी निवेश किया है, जिसमें ऐसे प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, जिनमें NSF250R Moto3-spec बाइक जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है. इन प्रयासों से उन राइडर्स के लिए एक रास्ता बनाने में मदद मिली है, जो रेसिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं.
भारत से बाहर भी राइडर्स को समर्थन
खास बात यह है कि कंपनी द्वारा यह समर्थन सिर्फ़ घरेलू रेसिंग तक ही सीमित नहीं रहा है. Honda Motorcycle India ने भारतीय राइडर्स को Honda Asia Dream Cup, Thailand Talent Cup और Asia Road Racing Championship (ARRC) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भेजा है. अपने नए ऑफ़-रोड फ़ोकस के साथ, कंपनी अब मोटोक्रॉस और रैली जैसे फ़ॉर्मेट में राइडर्स के लिए और ज़्यादा एंट्री पॉइंट बनाना चाहती है, जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं.
बाइकों के लिए इसका क्या फायदा
मोटरस्पोर्ट की रणनीति में आया यह बदलाव भविष्य के प्रोडक्ट्स पर भी असर डाल सकता है. Honda Motorcycle India अपनी लाइन-अप में और ज़्यादा एडवेंचर और ऑफ-रोड काबिलियत वाली मोटरसाइकिलें शामिल करने पर विचार कर रही है. हर तरह के इलाके में राइडिंग करने में लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, और ऐसा लगता है कि कंपनी इसी मांग को पूरा करने की तैयारी कर रही है.