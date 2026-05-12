ETV Bharat / technology

Honda ने भारत में नए मैक्सी स्कूटर के लिए डिजाइन पेटेंट किया फाइल, Ntorq 150 से होगा मुकाबला

Honda ने भारत में अपने Airblade मैक्सी स्कूटर के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फ़ाइल किया है. इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा है.

Honda Airblade design patent in India
Honda Airblade का भारत में डिजाइन पेटेंट (फोटो - Honda Motorcycle)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 12, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जापानी ऑटोमेकर Honda ने भारतीय बाज़ार में अपने Airblade मैक्सी स्कूटर के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फ़ाइल किया है. बता दें कि Honda Airblade पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जहां यह स्कूटर आम तौर पर 125cc और 160cc, दोनों इंजन क्षमताओं के साथ बेची जाती है.

स्कूटर के डिज़ाइन की बात करें तो यह स्कूटर काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी डिजाइन के साथ आता है, जिसमें तेज़ रोशनी वाली लाइट्स और एक आकर्षक शेप मिलता है. भारत में बिकने वाले ज़्यादातर स्कूटरों के विपरीत, जिनमें बैग रखने के लिए फ़्लोर समतल होता है, इस स्कूटर का बीच का हिस्सा थोड़ा ऊंचा दिया गया है. भारत में Airblade के पेटेंट फ़ाइल करने से Honda Motorcycle के बाज़ार विस्तार की संभावित योजना का संकेत मिलता है.

Honda Airblade का इंजन विकल्प
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी इस स्कूटर को 125cc और 160cc इंजन विकल्पों के साथ बेच रही है. हालांकि भारतीय बाजार में कराए गए पेटेंट से यह पता नहीं चलता है कि जापानी वाहन निर्माता कंपनी भारत में कौन सा इंजन विकल्प लाने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि Honda, 110cc और 125cc सेगमेंट में Activa के साथ पेश करने साथ, 160cc वेरिएंट में भी पेश कर सकती है.

नए Honda Airblade को 160cc स्कूटर सेगमेंट में उतारा जा सकता है, जो लॉन्च होने के बाद Yamaha Aerox 155, Hero Xoom 160 और TVS Ntorq 150 सहित अन्य का सीधे तौर पर मुकाबला करेगा. Honda Airblade 160 में 157cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो 14.7 bhp की पावर और 14.8 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है.

स्कूटर का कुल वजन केवल 113 किलोग्राम रखा गया है. इस वजन के साथ स्कूटर अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले काफी हल्का है, इसका वजन Yamaha Aerox 155 से 13 किलोग्राम कम है और Hero Xoom 160 से 29 किलोग्राम कम है. यह उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात संभवतः बेहतर चपलता और एक्सलरेशन में बदल जाएगा.

Honda Airblade के फीचर्स
Honda Airblade के फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में फुल एलईडी लाइटिंग, एक डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और की-लेस संचालन के लिए एक स्मार्ट-की प्रणाली जैसे उपकरण दिए गए हैं. इसके अलावा, सिंगल-चैनल एबीएस को शामिल करके सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है. इसके अलावा, Honda के पास फिलहाल भारत में 150cc से 160cc स्कूटर कैटेगरी में कोई स्कूटर नहीं है.

Honda Airblade के 160cc वेरिएंट की शुरूआत कंपनी के उत्पाद लाइनअप में इस अंतर को प्रभावी ढंग से पाटने वाली है, जिससे इसे एक ऐसे सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा, जो उत्साही लोगों और शहरी यात्रियों द्वारा उच्च-स्तरीय फीचर्स और उत्साही परफॉर्मेंस के मिश्रण की मांग कर रहा है.

TAGGED:

HONDA AIRBLADE 160
HONDA AIRBLADE ENGINE
HONDA AIRBLADE DESIGN
HONDA AIRBLADE FEATURES
HONDA AIRBLADE DESIGN PATENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.