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जल्द ही लॉन्च होगा Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन, मिलेंगे City सेडान के फीचर्स

Honda Elevate ( फोटो - Honda Cars India )

हैदराबाद: कुछ समय पहले ही Honda Cars India ने अपनी Honda City फेसलिफ्ट को अपडेट किया है. अब जानकारी सामने आ रही है कि Honda अब अपनी Honda Elevate SUV के मिड-लाइफ़साइकल अपडेट पर काम कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि इसमें वे नए फ़ीचर्स दिए जाएंगे, जो Honda City फ़ेसलिफ़्ट में देखे गए थे. Honda Cars India में मार्केटिंग और सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल बहल ने Autocar India को दिए एक बयान में कहा कि, "अभी हम एक्सेसरीज़ के ज़रिए Honda Elevate में 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स दे रहे हैं. लेकिन, आगे चलकर हम इन्हें मेन लाइन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं." Honda Elevate फेसलिफ्ट में क्या हो सकते हैं फीचर्स

नई Honda Elevate फेसलिफ्ट में ऑप्शनल एक्सेसरीज के तौर 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स कवर दिए जाते हैं, और इसके साथ ही इसमें एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं. हालांकि, Elevate के फ़ेसलिफ़्ट के साथ संभावना जताई जा रही है कि ये फ़ीचर्स मिड और टॉप-स्पेक ट्रिम्स में दिए जाएंगे, साथ ही नई 10.25-इंच की टचस्क्रीन भी मिलेगी, जिसे नई Honda City फ़ेसलिफ़्ट में भी पेश किया गया था.