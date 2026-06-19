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जल्द ही लॉन्च होगा Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन, मिलेंगे City सेडान के फीचर्स

Honda Cars India ने अपनी Honda City फेसलिफ्ट को अपडेट किया है. अब कंपनी Honda Elevate SUV को अपडेट करने वाली है.

Honda Elevate
Honda Elevate (फोटो - Honda Cars India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कुछ समय पहले ही Honda Cars India ने अपनी Honda City फेसलिफ्ट को अपडेट किया है. अब जानकारी सामने आ रही है कि Honda अब अपनी Honda Elevate SUV के मिड-लाइफ़साइकल अपडेट पर काम कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि इसमें वे नए फ़ीचर्स दिए जाएंगे, जो Honda City फ़ेसलिफ़्ट में देखे गए थे.

Honda Cars India में मार्केटिंग और सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल बहल ने Autocar India को दिए एक बयान में कहा कि, "अभी हम एक्सेसरीज़ के ज़रिए Honda Elevate में 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स दे रहे हैं. लेकिन, आगे चलकर हम इन्हें मेन लाइन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं."

Honda Elevate फेसलिफ्ट में क्या हो सकते हैं फीचर्स
नई Honda Elevate फेसलिफ्ट में ऑप्शनल एक्सेसरीज के तौर 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स कवर दिए जाते हैं, और इसके साथ ही इसमें एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

हालांकि, Elevate के फ़ेसलिफ़्ट के साथ संभावना जताई जा रही है कि ये फ़ीचर्स मिड और टॉप-स्पेक ट्रिम्स में दिए जाएंगे, साथ ही नई 10.25-इंच की टचस्क्रीन भी मिलेगी, जिसे नई Honda City फ़ेसलिफ़्ट में भी पेश किया गया था.

नई Honda City फेसलिफ्ट की तरह ही, इस कार में ADAS सुइट भी सिर्फ़ टॉप ट्रिम के अलावा दूसरे ट्रिम्स में भी दिया जा सकता है, और इसमें नए ट्रिम और अपहोल्स्ट्री मटीरियल भी शामिल किए जा सकते हैं. कार के एक्सटीरियर पर नजर डालें तो नई Honda Elevate फेसलिफ्ट वर्जन में नए फ्रंट और रियर बंपर, नई लाइटिंग सिग्नेचर वाले अपडेटेड हेडलैंप और टेल लैंप, और शायद नए अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं.

Honda Elevate फेसलिफ्ट का इंजन
बता दें कि हाल ही में Honda Elevate को भारी कैमोफ्लाज के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. संभावना जताई जा रही है कि Honda Elevate के फेसलिफ्ट मॉडल में मौजूदा मॉडल वाला ही इंजन दिया जाएगा. इस कार में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा, जो 121hp की पावर और 145Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि इस कार के साथ यही एकमात्र इंजन विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि Honda Elevate का फेसलिफ्ट वर्जन इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा, और इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है.

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