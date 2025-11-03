Honda Elevate का नया ADV एडिशन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Honda Cars ने अपनी मिड-साइज एसयूवी Honda Elevate का एक स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है. इसका नाम Elevate ADV एडिशन रखा गया है.
Published : November 3, 2025 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Honda Cars India ने अपनी मिड-साइज एसयूवी Honda Elevate का एक स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है. इस स्पेशल एडिशन को Elevate ADV एडिशन नाम दिया गया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को Honda Elevate के टॉप ZX वेरिएंट पर पेश किया है, और यह डीलर-लेवल फिटमेंट के तौर पर उपलब्ध होगा.
Honda Elevate ADV एडिशन की कीमत
|गियरबॉक्स
|मोनोटोन
|डुअलटोन
|मैनुअल
|15.29 लाख रुपये
|15.49 लाख रुपये
|CVT
|16.46 लाख रुपये
|16.66 लाख रुपये
Honda Elevate ADV एडिशन का एक्सटीरियर डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें अगले हिस्से में, फ्रंट ग्रिल के लिए ब्लैक घेरे, ऑरेंज कलर के साथ हुड पर डेकल्स, हेडलैम्प को जोड़ने वाली ऊपरी ग्रिल के लिए ब्लैक कलर की फिनिश और फॉग लैंप हाउसिंग के लिए ऑरेंज कलर के एक्सेंट दिए गए हैं.
साइड प्रोफाइल की बात करें तो नए ADV एडिशन में फेंडर पर ADV प्रतीक, आगे के दरवाज़ों पर ADV डिकल, रूफ रेल्स, ORVMs, डोर मोल्डिंग, विंडो लाइन, शार्क फिन एंटीना और डोर हैंडल और C-पिलर (केवल डुअल-टोन पेंट) के लिए ब्लैक कलर दिया गया है. इसके अलावा, यहां 16-इंच के ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स में भी ऑरेंज हाइलाइट्स दिए गए हैं.
वहीं पिछले हिस्से पर नजर डालें तो इसके बंपर पर ऑरेंज हाइलाइट्स वाली बॉडी कलर की रियर स्किड प्लेट लगाई गई है, और टेलगेट पर ADV बैजिंग दिखाई देती है. ADV एडिशन केवल मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक और लूनर सिल्वर मेटैलिक में मोनो-टोन और डुअल-टोन कलर विकल्पों में उपलब्ध है.
Honda Elevate ADV एडिशन का इंटीरियर
नए Elevate ADV एडिशन में ऑरेंज कलर के एक्सेंट और स्टिचिंग के साथ एक ऑल-ब्लैक केबिन दिया गया है. कार की ऑल-ब्लैक सीटों पर ऑरेंजर कलर की स्टिचिंग की गई है और आगे और पीछे की सीटों पर एडीवी लोगो उभरे हुए हैं. केबिन में एक अनोखा एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप भी दिया गया है.
इसके अलावा, इस कार में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जिसे डीलर-लेवल फिटमेंट के रूप में लगवाया जा सकता है.चूंकि ADV, ZX ट्रिम का नया टॉप ट्रिम है, इसलिए इसमें सनरूफ, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, एडीएएस और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे फ़ीचर मिलते हैं.
Honda Elevate ADV एडिशन का पावरट्रेन
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो नए Honda Elevate ADV एडिशन में स्टैंडर्ड Honda Elevate के समान ही पावरट्रेन सेटअप मिलता है, जिसमें 1.5-लीटर 4-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन इस्तेमाल होता है. यह इंजन 119 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है.