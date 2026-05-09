Honda ने भारत में अपनी CB300F की बिक्री की बंद, कंपनी के लाइनअप में थी इकलौती Flex-fuel बाइक
Honda Motorcycle ने अपने इंडिया लाइनअप से Honda CB300F हटा दिया है. यह बाइक देश में कंपनी की एकमात्र फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल थी.
Published : May 9, 2026 at 1:22 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने अपने इंडिया लाइनअप से Honda CB300F हटा दिया है. इस मोटरसाइकिल के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट को भी हटा दिया है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि इसकी बिक्री भारत में बंद की जा सकती है.
यह कदम काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि यह बाइक देश में कंपनी की एकमात्र फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल थी और हाल ही में 350cc से कम की बाइकों पर GST कम होने के कारण इसकी कीमत में कटौती हुई थी, जिसके बाद यह 300cc सेगमेंट में सबसे किफायती विकल्पों में से एक बन गई थी.
यह बाइक अपनी E85 कम्पैटिबिलिटी के लिए खास थी, जिसकी वजह से यह 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल के मिश्रण पर चल सकती थी. इस बात ने इसे Honda Motorcycle की लाइन-अप में सबसे आगे की सोच वाली मोटरसाइकिलों में से एक बना दिया, भले ही यह परफॉर्मेंस या फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे न रही हो.
इस फ़ैसले से प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में Honda Motorcycle की एंट्री का दायरा भी छोटा गया है. अब ऐसा लग रहा है कि यह कंपनी अपनी 350cc रेंज पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है. Honda CB350, Honda H'ness और Honda CB350 RS जैसे मॉडल ही फ़िलहाल इसके कम्यूटर मोटरसाइकिलों और ज़्यादा क्षमता वाले मॉडलों के बीच की खाई को भर रहे हैं.
कंपनी ने बिक्री क्यों की बंद
इस फैसले के पीछे सबसे संभावित कारण इस मोटरसाइकिल की कम मांग है. Honda CB300F कभी भी एक सफल बाइक नहीं बन पाई, भले ही यह रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए एक समझदारी भरा पैकेज पेश करती हो. Honda को 200+cc सेगमेंट में अपनी मज़बूत जगह बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जहां पहले से मौजूद प्रतिद्वंद्वियों की उपस्थिति काफी मज़बूत है और उनकी लोकप्रियता भी कहीं अधिक है.
एक नए रूप में इसकी वापसी की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल इसकी गुंजाइश कम ही मानी जा रही है. हालांकि, बिना किसी औपचारिक घोषणा के इस बाइक को आधिकारिक वेबसाइट से हटाया जाना, किसी अस्थायी विराम के बजाय इसके पूरी तरह से बाज़ार से हटने की ओर ही अधिक संकेत करता है.
क्या मिलता था बाइक
Honda CB300F को आक्रामक स्टाइलिंग या अपनी क्लास में सबसे बेहतरीन आंकड़ों से लोगों का ध्यान खींचने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था. इसके बजाय, इसका मुख्य ज़ोर स्मूथनेस, इस्तेमाल में आसानी और भरोसेमंद होने पर था. इस मोटरसाइकिल में 293.52cc का इंजन इस्तेमाल किया गया था, जो 24 bhp की पावर और 25.6 Nm का टॉर्क प्रदान करता था, इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था.
इस बाइक में डुअल-चैनल ABS, USD फ्रंट फोर्क्स, पूरी तरह से LED लाइटिंग और एक USB चार्जिंग पोर्ट जैसे इक्विपमेंट शामिल थे. GST में बदलाव से पहले, इस मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी.
टैक्स में बदलाव के बाद, इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर 1.55 लाख रुपये हो गई, जिससे यह Honda Hornet के करीब आ गई और भारत में सबसे ज़्यादा किफ़ायती 300cc मोटरसाइकिलों में से एक बन गई.