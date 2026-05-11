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Honda भारत में उतारेगी अपनी पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक, डिजाइन कराया पेटेंट, देखें कैसा है डिजाइन

Honda Motorcycle ने भारत के लिए अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Honda WN7 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है.

Honda WN7 Design Patent Filed in India
Honda WN7 का भारत में डिजाइन पेटेंट फाइल (फोटो - Honda Motorcycle)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 11, 2026 at 11:34 AM IST

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हैदराबाद: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने भारतीय बाजार के लिए अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Honda WN7 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. इससे इस बात का संकेत मिलता है कि यह बाइक जल्द ही देश में लॉन्च की जा सकती है. आपको बता दें कि Honda WN7, ‘EV Fun’ कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे पहली बार साल 2024 के आखिर में प्रदर्शित किया गया था.

Honda WN7 का डिजाइन
भारत में फाइल पेटेंट के अनुसार इसके डिजाइन की बात करें तो, नई Honda WN7 में एक शार्प, नेकेड स्ट्रीटफाइटर जैसा सिल्हूट दिया जाएगा, जिसके रोबोटिक फ्रंट एंड में वर्टिकली-स्टैक्ड LED हेडलाइट्स और एक सिग्नेचर-वाइड DRL का इस्तेमाल किया जाएगा.

Honda WN7 Electric Bike
Honda WN7 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Honda Motorcycle)

इसके अंदरूनी पुर्जों के ऊपर एक सीमलेस बॉडी पैनल लगाया जाएगा, जो एक मस्कुलर फ्यूल टैंक जैसा दिखता है. इसके साथ ही इसमें वर्टिकली लगी हेडलाइट्स और एक LED डे-टाइम रनिंग लाइट भी है. राइडर के कॉकपिट में चौड़े हैंडलबार लगाए गए हैं, जिनमें गोल बार-एंड मिरर लगे हैं, और साथ ही एक सिंगल-पीस सीट भी दी गई है.

वहीं, रियर प्रोफाइल की बात करें तो, मोनोकॉक-स्टाइल सबफ़्रेम एक आकर्षक और सुव्यवस्थित लुक प्रदान करता है, जबकि दाईं ओर का सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म, बीच में लगी मोटर और पीछे के ब्रेकिंग सिस्टम—दोनों को बड़ी सफ़ाई से एक साथ जोड़कर एक शानदार फ़िनिश देता है.

Honda WN7 Electric Bike
Honda WN7 का हेडलाइट (फोटो - Honda Motorcycle)

Honda WN7 की बैटरी और पावर
जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी के अनुसार, Honda WN7 में 9.3 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 67.57 bhp की अधिकतम पावर और 100 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है.

इसके अलावा, Honda Motorcycle की इस इलेक्ट्रिक बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह 600cc वाली कम्बशन-इंजन स्पोर्ट्स बाइक जैसा राइडिंग एक्सपीरिएंस देती है.

Honda WN7 Electric Bike
Honda WN7 (फोटो - Honda Motorcycle)

इसके अलावा, इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का वज़न 217 kg रखा जाएगा, और यह CCS2 फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे यह 30 मिनट से भी कम समय में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकेगी. वहीं, धीमी गति से रात भर चार्ज करने के लिए स्टैंडर्ड AC चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी.

Honda WN7 की भारत में एंट्री
हालांकि पेटेंट फाइल करना एक ज़रूरी पहला कदम है, लेकिन अभी कमर्शियल लॉन्च की गारंटी नहीं है. UK में, Honda WN7 की कीमत 12,999 पाउंड यानी लगभग 16.74 लाख रुपये है. इसकी ज़्यादा कीमत को देखते हुए, WN7, Honda India के लिए आम लोगों के लिए ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बनने के बजाय, एक 'हेलो प्रोडक्ट' या टेक्नोलॉजी दिखाने वाला मॉडल ज़्यादा साबित हो सकता है.

Honda WN7 Electric Bike
Honda WN7 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Honda Motorcycle)

बता दें कि Honda WN7 की तरह ही, Honda Airblade का भी पेटेंट कराया गया था, लेकिन उसे कभी लॉन्च नहीं किया गया. यह सब तब हो रहा है जब Honda ने हाल ही में भारत में अपना बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर, Activa e लॉन्च किया है.

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