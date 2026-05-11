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Honda भारत में उतारेगी अपनी पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक, डिजाइन कराया पेटेंट, देखें कैसा है डिजाइन

Honda WN7 का भारत में डिजाइन पेटेंट फाइल ( फोटो - Honda Motorcycle )

हैदराबाद: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने भारतीय बाजार के लिए अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Honda WN7 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. इससे इस बात का संकेत मिलता है कि यह बाइक जल्द ही देश में लॉन्च की जा सकती है. आपको बता दें कि Honda WN7, ‘EV Fun’ कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे पहली बार साल 2024 के आखिर में प्रदर्शित किया गया था. Honda WN7 का डिजाइन

भारत में फाइल पेटेंट के अनुसार इसके डिजाइन की बात करें तो, नई Honda WN7 में एक शार्प, नेकेड स्ट्रीटफाइटर जैसा सिल्हूट दिया जाएगा, जिसके रोबोटिक फ्रंट एंड में वर्टिकली-स्टैक्ड LED हेडलाइट्स और एक सिग्नेचर-वाइड DRL का इस्तेमाल किया जाएगा. Honda WN7 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Honda Motorcycle) इसके अंदरूनी पुर्जों के ऊपर एक सीमलेस बॉडी पैनल लगाया जाएगा, जो एक मस्कुलर फ्यूल टैंक जैसा दिखता है. इसके साथ ही इसमें वर्टिकली लगी हेडलाइट्स और एक LED डे-टाइम रनिंग लाइट भी है. राइडर के कॉकपिट में चौड़े हैंडलबार लगाए गए हैं, जिनमें गोल बार-एंड मिरर लगे हैं, और साथ ही एक सिंगल-पीस सीट भी दी गई है. वहीं, रियर प्रोफाइल की बात करें तो, मोनोकॉक-स्टाइल सबफ़्रेम एक आकर्षक और सुव्यवस्थित लुक प्रदान करता है, जबकि दाईं ओर का सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म, बीच में लगी मोटर और पीछे के ब्रेकिंग सिस्टम—दोनों को बड़ी सफ़ाई से एक साथ जोड़कर एक शानदार फ़िनिश देता है.