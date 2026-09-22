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भारत में लॉन्च हुई नई Honda CB500, कीमत 2.75 लाख रुपये से शुरू, जानें फीचर्स

Honda Motorcycle ने अपनी CB500 बाइक को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 2.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Honda CB500
नई Honda CB500 भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Hond Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 9:57 AM IST

3 Min Read
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हैदाराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने इस साल जुलाई में भारतीय बाजार में अपनी CB500 बाइक को प्रदर्शित किया था, जिसे अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसके बेस अलॉय वेरिएंट की कीमत 2.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.

वहीं इसकी रेंज में कंपनी ने मिड-स्पेक स्पोक ट्यूबलेस ट्रिम की कीमत 3 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, जबकि इसके टॉप-स्पेक वर्ज़न – जिसमें असल में मिड-स्पेक के मुकाबले ग्राफ़िक्स और स्ट्राइप्स जोड़े गए हैं – उसकी कीमत 3.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.

नई Honda CB500 के साथ, Honda प्रीमियम मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहा है. इस सेगमेंट में कभी Royal Enfield की 500cc रेंज का दबदबा था, लेकिन अब उसके बंद होने से यह जगह खाली बनी हुई है, जिसे Honda अपनी नई बाइक से भरना चाहती है.

Honda Motorcycle की भारतीय लाइनअप में, नई CB500 को इसकी CB350 रेंज से ऊपर रखा जाएगा और इसे देश भर में मौजूद कंपनी के प्रीमियम 'BigWing' डीलरशिप के ज़रिए ही बेचा जाएगा. खास बात यह है कि इसे भारत में ही बनाया जाता है.

Honda CB500
नई Honda CB500 के कलर ऑप्शन्स (फोटो - Hond Motorcycle India)

नई Honda CB500 का डिजाइन
इस बाइक के डिजाइन की बात करें तो नई Honda CB500 का डिज़ाइन काफी हद तक CB350 जैसा ही लगता है. इसके साथ ही इसमें 1969 की Honda CB750 की भी थोड़ी झलक भी मिलती है. हालांकि, इसमें कुछ अंतर भी हैं, जैसे बड़ा फ़्यूल टैंक, रिब्ड सीट, बड़े फ़ेंडर, नए डिज़ाइन वाला टेल सेक्शन और काफ़ी मोटा एग्ज़ॉस्ट. Honda CB500 में पांच कलर के विकल्प दिए गए हैं, जिनमें ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, रेड और ग्राफ़िक्स के साथ ब्लैक कलर शामिल हैं.

नई Honda CB500 के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नई CB500 में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्लिपर क्लच, सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और RoadSync स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

वैसे तो Honda ने पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन बता दें कि Honda CB500 में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है. इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और साथ ही डुअल-चैनल ABS भी स्टैंडर्ड तौर दिया गया है. Honda CB500 में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के व्हील लगाए गए हैं.

नई Honda CB500 का इंजन
बाइक में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, Honda CB500 को पूरी तरह से नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. इसमें 501cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जोकि 28 bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है.

भारतीय बाजार में इसके प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो Honda CB500 की सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी BSA Gold Star 650 है, जिसकी कीमत 3.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

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