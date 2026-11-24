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भारत में लॉन्च हुई नई Honda CB500 मोटरसाइकिल, कीमत 2.75 लाख रुपये, जानें फीचर्स

नई Honda CB500 मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Honda Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने अपनी नई Honda CB500 को कुछ समय पहले ही भारतीय बाजार के लिए पेश किया गया था. अब कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कई बाइक प्रेमी इस मोटरसाइकिल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

Honda CB500 में कंपनी ने एक ऐसा इंजन कॉन्फ़िगरेशन दिया है, जिसकी भारतीय बाजार में लंबे समय से कमी थी. बाइक में एक बड़ा एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने मोटरसाइकिल को बिक्री के लिए पेश कर दिया है, और इसे 2.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

Honda CB500 का पावरट्रेन

नई CB500 के इंजन की बात करें तो इस बाइक में एक बिल्कुल नया 501cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 5,250rpm पर 28hp की पावर और 3,750rpm पर 43.3Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जो इसे भारतीय बाजार में Honda की सबसे बड़ी एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल बनाता है. Honda ने इस पावर को पांच गियर्स में बांटा है और इसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच भी दिया गया है. नई Honda CB500 मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Honda Motorcycle India) Honda CB500 के हार्डवेयर

इस मोटरसाइकिल में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के व्हील इस्तेमाल किए गए हैं. इस बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है. इसके अनावरण इवेंट में देखा गया था कि इसके व्हील्स में पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और प्रीलोड-एडजस्टेबल गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. इस बाइक का कर्ब वेट 189 kg रखा गया है, जो काफी कम है. तुलना की बात करें तो Honda CB350 का वजन 181 kg और Royal Enfield Classic 350 का वजन 195 kg है. इस बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 168 mm रखा गया है.