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Honda Cars और Tata Technologies की साझेदारी, नए मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर साथ करेंगी काम

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Honda Cars ने एक नए व्हीकल प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए Tata Technologies के साथ हाथ मिलाया है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब जापानी कार निर्माता Honda Cars ने किसी भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस फर्म को व्हीकल प्लेटफॉर्म के एंड-टू-एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी है. संभावना जताई जा रही है कि इस कदम से Honda को डेवलपमेंट की लागत कम करने और भविष्य के मॉडल्स को तेज़ी से लॉन्च करने में मदद मिलेगी.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस प्लेटफ़ॉर्म को कई तरह के गाड़ी मॉडल्स के लिए तैयार किया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि यह कई तरह की पावरट्रेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा, जिनमें इंटरनल कंबशन इंजन, हाइब्रिड सिस्टम और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन शामिल हैं.

हालांकि, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि Tata Technologies के बनाए प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित गाड़ियां किन बाज़ारों में बेची जाएंगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फ़ैसला Honda के गाड़ी बनाने के पारंपरिक तरीक़े में बदलाव को दिखाता है.

अब तक यह कंपनी अपनी गाड़ियों के मुख्य प्लेटफ़ॉर्म या तो खुद बनाती रही है या फिर अपने पुराने सप्लायर नेटवर्क के ज़रिए तैयार करवाती रही है. यह कदम तब उठाया गया है, जब जापानी कंपनी 1948 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार सालाना नुकसान उठाने के बाद अपनी ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार कर रही है.

जापानी कंपनी ने लागत कम करने और डेवलपमेंट की क्षमता को बेहतर बनाने पर ज़ोर देते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कई प्लान किए गए प्रोग्राम रद्द या टाल दिए हैं.