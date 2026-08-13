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Honda Cars और Tata Technologies की साझेदारी, नए मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर साथ करेंगी काम

Honda Cars ने व्हीकल प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए Tata Technologies के साथ साझेदारी की है. Tata व्हीकल प्लेटफॉर्म का एंड-टू-एंड डेवलपमेंट करेगी.

Partnership between Honda Cars and Tata Technologies
Honda Cars और Tata Technologies की साझेदारी (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Honda Cars ने एक नए व्हीकल प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए Tata Technologies के साथ हाथ मिलाया है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब जापानी कार निर्माता Honda Cars ने किसी भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस फर्म को व्हीकल प्लेटफॉर्म के एंड-टू-एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी है. संभावना जताई जा रही है कि इस कदम से Honda को डेवलपमेंट की लागत कम करने और भविष्य के मॉडल्स को तेज़ी से लॉन्च करने में मदद मिलेगी.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस प्लेटफ़ॉर्म को कई तरह के गाड़ी मॉडल्स के लिए तैयार किया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि यह कई तरह की पावरट्रेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा, जिनमें इंटरनल कंबशन इंजन, हाइब्रिड सिस्टम और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन शामिल हैं.

हालांकि, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि Tata Technologies के बनाए प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित गाड़ियां किन बाज़ारों में बेची जाएंगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फ़ैसला Honda के गाड़ी बनाने के पारंपरिक तरीक़े में बदलाव को दिखाता है.

अब तक यह कंपनी अपनी गाड़ियों के मुख्य प्लेटफ़ॉर्म या तो खुद बनाती रही है या फिर अपने पुराने सप्लायर नेटवर्क के ज़रिए तैयार करवाती रही है. यह कदम तब उठाया गया है, जब जापानी कंपनी 1948 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार सालाना नुकसान उठाने के बाद अपनी ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार कर रही है.

जापानी कंपनी ने लागत कम करने और डेवलपमेंट की क्षमता को बेहतर बनाने पर ज़ोर देते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कई प्लान किए गए प्रोग्राम रद्द या टाल दिए हैं.

भारत को लेकर Honda की योजना
यह कदम भारत में Honda के कामकाज के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि कंपनी को यहां उन प्रतिस्पर्धियों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास ज़्यादा और नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं. फिलहाल भारतीय बाजार में Honda की प्रोडक्ट रेंज काफी सीमित है और वह Maruti Suzuki और Toyota जैसी बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से पीछे है.

Honda Cars ने हाल ही में कहा कि जापान और नॉर्थ अमेरिका के साथ-साथ भारत भी उसके मुख्य ग्लोबल मार्केट में से एक है. हालांकि, कंपनी अभी देश में कोई बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बेच रही है, वहीं Tata Motors और Mahindra जैसी घरेलू कंपनियों ने अपने EV पोर्टफोलियो का तेज़ी से विस्तार किया है.

बता दें कि भारत में Honda का मार्केट शेयर गिरकर 2 प्रतिशत से भी कम हो गया है, जबकि एक दशक से भी पहले यह लगभग 7 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था. कंपनी पहले कुछ खास गाड़ियों के प्रोग्राम के लिए बाहरी ऑटोमोटिव पार्टनर पर निर्भर रही है.

Tata Technologies के साथ Honda Cars की यह साझेदारी एक अहम फैसला है, क्योंकि इसमें एक भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी पूरी तरह से नए व्हीकल प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रही है.

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