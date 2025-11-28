ETV Bharat / technology

Honda Amaze को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, देखें वीडियो

Bharat NCAP ने तीसरी जेनरेशन की Honda Amaze का क्रैश टेस्ट किया है. इस कार ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.

Honda Amaze
Honda Amaze को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 2:08 PM IST

हैदराबाद: Bharat NCAP (न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम) ने तीसरी जेनरेशन की Honda Amaze का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें इस कार ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. बता दें कि Bharat NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट की गई यह दूसरी सेडान है. इससे पहले असेसमेंट प्रोग्राम के तहत Maruti Suzuki Dzire का क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसने भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी.

Honda Amaze की बात करें तो इस कार ने Bharat NCAP के क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (AOP) में 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन (COP) में 4 स्टार हासिल किए हैं. यह रेटिंग तीसरी जेनरेशन के मॉडल के सभी छह वेरिएंट पर लागू होती है, जो पिछली दूसरी जेनरेशन की अमेज़ के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है.

Honda Amaze को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

Honda Amaze की वयस्क सेफ्टी रेटिंग
Honda Amaze की 5-स्टार AOP रेटिंग 32 में से 28.33 पॉइंट्स से आती है. फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, इस जापानी कॉम्पैक्ट सेडान ने 14.33/16 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जो ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के लिए काफ़ी से अच्छी सुरक्षा देता है.

साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट की बात करें तो, इसे 16 में से 14 पॉइंट्स मिले हैं, जिसमें ड्राइवर के चेस्ट एरिया को मामूली सुरक्षा मिली. Bharat NCAP ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी अमेज़ को ‘OK’ रेटिंग दी है.

बच्चों की सुरक्षा के लिए रेटिंग
बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो Honda Amaze को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 40.81/49 पॉइंट्स मिले, और इसे 24 में से 23.81 का शानदार डायनामिक स्कोर मिला, जिसमें सिर्फ़ 0.19 पॉइंट्स काटे गए, क्योंकि 18 महीने के बच्चे की डमी को मामूली चोटें आईं. इस कॉम्पैक्ट सेडान को 3 साल के बच्चे की डमी को बचाने के लिए पूरे नंबर मिले. इसे चाइल्ड रिस्ट्रेंट इंस्टॉलेशन में पूरे 12 में से 12 पॉइंट्स मिले, लेकिन गाड़ी के असेसमेंट में 13 में से 5 अंक मिले.

Honda Amaze को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

Honda Amaze के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी किट की बात करें तो, सभी छह थर्ड-जेन Honda Amaze वेरिएंट में 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, ESC, ABS, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. वहीं इसके मिड-स्पेक वेरिएंट में रियर कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिलती है, जबकि टॉप-स्पेक में ADAS सुइट भी दिया गया है.

संपादक की पसंद

