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नए Honda ADV 160 स्कूटर के स्पेसिफिकेशन का खुलासा, देखें कैसा है डिजाइन

नए Honda ADV 160 स्कूटर के स्पेसिफिकेशन का खुलासा ( फोटो - Honda Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने कुछ समय पहले ही अपना मैक्सी स्कूटर Honda ADV 160 भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. हालांकि कंपनी ने इसके पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी थी. लेकिन अब हाल ही में सामने आए ब्रोशर से इस स्कूटर के फीचर्स, इंजन और डाइमेंशन्स के बारे में जानकारी मिलती है.

इसमें एडवेंचर-इंस्पायर्ड डिज़ाइन, 5-इंच का TFT डिस्प्ले, Honda स्मार्ट-की, दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक और 175mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. कंपनी की जानकारी अनुसार, यह स्कूटर E20 से लेकर E85 तक के फ़्यूल ब्लेंड्स के साथ चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह भारत का पहला फ़्लेक्स-फ़्यूल स्कूटर बन जाता है. इस स्कूटर को कंपनी के आधिकारिक डीलरशिप या वेबसाइट से बुक किया जा सकता है.

नए Honda ADV 160 स्कूटर का रियर प्रोफाइल (फोटो - Honda Motorcycle India) नए Honda ADV 160 का इंजन

Honda ADV 160 के इंजन की बात करें तो इसमें 156.93cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,750rpm पर 16bhp की पावर और 6,500rpm पर 15Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन को जोड़ा गया है. इसमें आइडलिंग स्टॉप सिस्टम (ISS) भी दिया गया है, जो थोड़े समय के लिए रुकने पर इंजन को बंद कर देता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. नए ADV 160, E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल ब्लेंड्स के साथ चल सकता है. Honda इसे भारत का पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर करती है, जो 85 प्रतिशत तक इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल सकता है. नए Honda ADV 160 स्कूटर का TFT डिस्प्ले (फोटो - Honda Motorcycle India) ब्रेकिंग के लिए स्कूटर में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, और अगले व्हील में सिंगल-चैनल ABS मिलता है. इस स्कूटर में 'होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल' भी मिलता है, जो पिछले व्हील के ट्रैक्शन को मैनेज करने में मदद करता है. आकार की बात करें तो नए Honda ADV 160 की लंबाई 1,966mm, चौड़ाई 758mm और ऊंचाई 1,116mm है, और इसका व्हीलबेस 1,333mm रखा गया है. जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 175mm और कर्ब वेट 137kg है.