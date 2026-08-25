भारत में लॉन्च हुआ नया Honda ADV 160 मैक्सी स्कूटर, मिलेगा लिक्विड कूल्ड इंजन, कीमत 1.70 लाख रुपये
Honda Motorcycle ने अपना नया मैक्सी-स्टाइल स्कूटर, Honda ADV 160 लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : August 25, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने अपना नया मैक्सी-स्टाइल स्कूटर, Honda ADV 160 लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. वैसे तो Honda ADV 160 का मुकाबला सीधे Yamaha Aerox 155 और Hero Xoom 160 से है.
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी कीमत Yamaha Aerox 155 (1.45 लाख रुपये) और Hero Xoom 160 (1.43 लाख रुपये) दोनों की एक्स-शोरूम कीमतों से काफी ज़्यादा है. Honda ADV 160 की एक खास बात यह भी है कि यह भारत में होंडा का पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर है और यह स्कूटर E0 से E85 तक इथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल पर चल सकता है.
Honda ADV 160 का इंजन
नए Honda ADV 160 में कंपनी ने 157cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है, जो 16 bhp की पावर और 14.9 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, जो शहर में स्मूद परफॉर्मेंस और हाईवे पर आरामदायक राइड के लिए ज़रूरी पावर देता है.
यह इंजन E85-कम्प्लायंट है, यानी यह 85 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंड के साथ भी काम कर सकता है. Honda Motorcycle के अनुसार, Honda ADV 160 को शहर की सड़कों और वीकेंड ट्रिप, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Honda ADV 160 के फीचर्स और उपकरण
नए Honda ADV 160 में बेहतर इक्विपमेंट मिलते हैं. इनमें TFT डिस्प्ले और बिना चाबी के स्टार्ट होने वाला सिस्टम (कीलेस इग्निशन) शामिल है. स्कूटर में Honda का RoadSync कनेक्टिविटी सिस्टम भी मिलता है.
इस सिस्टम में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल और Honda का अपना ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम - 'होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल' - शामिल है. Honda ADV 160 में सीट के नीचे 27 लीटर की बड़ी स्टोरेज स्पेस भी मिलती है.
Honda ADV 160 की चेसिस और सस्पेंशन
नए Honda ADV 160 का कर्ब वेट 133 kg रखा गया है, और इसमें 14-इंच का फ्रंट और 13-इंच का रियर व्हील सेटअप मिलता है, जिसके साथ ही टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी दिए गए हैं. इस स्कूटर में सिंगल-चैनल ABS के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं. इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 8.1 लीटर है और सीट की ऊंचाई 780 mm रखी गई है.
Honda ADV 160 का डिजाइन
नए Honda ADV 160 का डिज़ाइन मज़बूत और एडवेंचर-स्टाइल जैसा दिया गया है, और यही इसकी मुख्य खासियत हो सकती है, जो ग्राहकों को इसकी ओर आकर्षित कर सकता है. इसमें शार्प ट्विन-LED हेडलैंप, ऊंचा एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, मस्कुलर बॉडीवर्क और ग्रैब रेल्स और LED टेल लैंप के साथ स्लीक टेल-सेक्शन दिया गया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए Honda ADV 160 की बिक्री Honda की RedWing और BigWing दोनों डीलरशिप के ज़रिए की जाएगी. कंपनी ने इसकी बुकिंग 5,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ शुरू कर दी है, और जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू की जाएगी.