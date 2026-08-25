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भारत में लॉन्च हुआ नया Honda ADV 160 मैक्सी स्कूटर, मिलेगा लिक्विड कूल्ड इंजन, कीमत 1.70 लाख रुपये

नया Honda ADV 160 मैक्सी स्कूटर हुआ लॉन्च ( फोटो - Honda Motorcycle & Scooter )

हैदराबाद: Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने अपना नया मैक्सी-स्टाइल स्कूटर, Honda ADV 160 लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. वैसे तो Honda ADV 160 का मुकाबला सीधे Yamaha Aerox 155 और Hero Xoom 160 से है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी कीमत Yamaha Aerox 155 (1.45 लाख रुपये) और Hero Xoom 160 (1.43 लाख रुपये) दोनों की एक्स-शोरूम कीमतों से काफी ज़्यादा है. Honda ADV 160 की एक खास बात यह भी है कि यह भारत में होंडा का पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर है और यह स्कूटर E0 से E85 तक इथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल पर चल सकता है. नए Honda ADV 160 की बुकिंग शुरू (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter) Honda ADV 160 का इंजन

नए Honda ADV 160 में कंपनी ने 157cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है, जो 16 bhp की पावर और 14.9 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, जो शहर में स्मूद परफॉर्मेंस और हाईवे पर आरामदायक राइड के लिए ज़रूरी पावर देता है. यह इंजन E85-कम्प्लायंट है, यानी यह 85 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंड के साथ भी काम कर सकता है. Honda Motorcycle के अनुसार, Honda ADV 160 को शहर की सड़कों और वीकेंड ट्रिप, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है.