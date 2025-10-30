ETV Bharat / technology

Honda Activa ने भारत में पार किया 3.5 करोड़ यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा, जानें कब हुई थी लॉन्च

Honda Motorcycle की लोकप्रिय स्कूटर Honda Activa ने भारत में 3.50 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

Honda Activa
Honda Activa ने पार किया 3.5 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा (फोटो - Honda Motorcycle & Scooters India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: देश की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle की लोकप्रिय स्कूटर Honda Activa को किसी पहचान की जरूरत नहीं है. इस बेहतरीन स्कूटर की शुरुआत साल 2001 में हुई थी. लॉन्च होने के बाद से अब तक Honda Activa ने भारत में 3.50 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

Honda Acitva की मौजूदा रेंज में Honda Activa 110, Activa 125, Activa-i और Activa-e शामिल हैं. भारत में Honda की दोपहिया वाहन यात्रा साल 1999 में Hero MotoCorp के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से शुरू हुई थी. HMSI के तहत कंपनी का पहला स्वदेशी उत्पाद, Honda Activa, साल 2001 में लॉन्च किया गया था और जल्द ही एक जाना-माना नाम बन गया.

कंपनी ने बताया कि साल 2015 में Honda Activa के पहले एक करोड़ ग्राहक हो गए थे, उसके बाद 2018 में दो करोड़ और अब 2025 में 3.5 करोड़ हो गए हैं. यह यात्रा लाखों ग्राहकों के स्थायी विश्वास को दर्शाती है.

भारत में Honda Activa की यात्रा
2001 में Honda Motorcycle के पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद के रूप में शुरू हुआ Honda Activa स्कूटर पिछले 24 सालों से भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर रहा है. इसके लॉन्च होने के बाद से अब तक इसकी 3 करोड़ से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं, जो भारतीय खरीदारों के बीच इसकी सदाबहार लोकप्रियता और विश्वास का प्रतीक है.

अब, Honda Activa तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें Honda Activa, Activa 125 और हाल ही में लॉन्च हुआ Honda Activa e शामिल हैं, जो ग्राहकों की विविध पसंद को पूरा करता है. Honda Activa 110 में 109.51cc का बीएस-6 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 7.73 bhp की पावर और 8.9 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसकी ईंधन दक्षता 59.5 किमी/लीटर है और इसकी शुरुआती कीमत 78,684 रुपये है.

वहीं दूसरी ओर, Honda Activa 125 में संशोधित 123.92 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो OBD2B मानकों के अनुरूप है. यह इंजन 8.3 bhp की पावर और 10.15 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 51.23 किमी/लीटर का माइलेज देता है. Honda Acitva 125 की कीमत 82,257 रुपये से शुरू होती है.

Honda Acitva e की बात करें तो यह जापानी कंपनी के भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में अपनी जगह बनाती है. इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 3 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 6 kW मोटर को शक्ति प्रदान करता है तथा एक बार चार्ज करने पर 102 किमी (दावा) की रेंज प्रदान करता है.

Honda के 500 मिलियन वाहनों का उत्पादन पूरा
बता दें कि साल की शुरुआत में, दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने 1949 में परिचालन शुरू करने के बाद से वैश्विक स्तर पर 50 करोड़ वाहनों के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया था. भारत के राज्य गुजरात में Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) के विट्ठलापुर प्लांट से ऐतिहासिक 500 मिलियनवीं यूनिट तैयार की गई.

