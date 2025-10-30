ETV Bharat / technology

Honda Activa ने भारत में पार किया 3.5 करोड़ यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा, जानें कब हुई थी लॉन्च

Honda Activa ने पार किया 3.5 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा ( फोटो - Honda Motorcycle & Scooters India )

हैदराबाद: देश की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle की लोकप्रिय स्कूटर Honda Activa को किसी पहचान की जरूरत नहीं है. इस बेहतरीन स्कूटर की शुरुआत साल 2001 में हुई थी. लॉन्च होने के बाद से अब तक Honda Activa ने भारत में 3.50 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. Honda Acitva की मौजूदा रेंज में Honda Activa 110, Activa 125, Activa-i और Activa-e शामिल हैं. भारत में Honda की दोपहिया वाहन यात्रा साल 1999 में Hero MotoCorp के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से शुरू हुई थी. HMSI के तहत कंपनी का पहला स्वदेशी उत्पाद, Honda Activa, साल 2001 में लॉन्च किया गया था और जल्द ही एक जाना-माना नाम बन गया. कंपनी ने बताया कि साल 2015 में Honda Activa के पहले एक करोड़ ग्राहक हो गए थे, उसके बाद 2018 में दो करोड़ और अब 2025 में 3.5 करोड़ हो गए हैं. यह यात्रा लाखों ग्राहकों के स्थायी विश्वास को दर्शाती है. भारत में Honda Activa की यात्रा

2001 में Honda Motorcycle के पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद के रूप में शुरू हुआ Honda Activa स्कूटर पिछले 24 सालों से भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर रहा है. इसके लॉन्च होने के बाद से अब तक इसकी 3 करोड़ से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं, जो भारतीय खरीदारों के बीच इसकी सदाबहार लोकप्रियता और विश्वास का प्रतीक है.