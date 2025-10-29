Honda 0 α इलेक्ट्रिक एसयूवी के कॉन्सेप्ट मॉडल का खुलासा, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

ETV Bharat / technology

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Honda ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी के कॉन्सेप्ट मॉडल का खुलासा किया है. जापान मोबिलिटी शो 2025 के पहले दिन, Honda ने अपने इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट मॉडल को Honda 0 α (Alpha) इलेक्ट्रिक एसयूवी के नाम से पेश किया है. इस एसयूवी का उत्पादन 2027 में शुरू होगा और उसी साल इस कार को भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जाएगा.

Honda 0 α, कंपनी की 0-सीरीज़ ईवी फैमिली का सबसे छोटा और सबसे किफ़ायती मॉडल है, और शुरुआत में इसे केवल जापान और भारत के लिए लक्षित किया गया है. Honda के शब्दों में, 0 α को एक ऐसी एसयूवी के रूप में विकसित किया जा रहा है जो शहरी और प्राकृतिक, दोनों ही वातावरणों में समाहित हो और जिसे 'उत्कृष्ट पैसेंजर कम्फर्ट' प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो.

Honda 0α एसयूवी का डिजाइन और आयाम
नए Honda 0 α, 2025 में पहले प्रदर्शित की गई बड़ी होंडा 0 एसयूवी का एक संक्षिप्त संस्करण है, जो उसी 'Thin, Light और Wise' विकास दर्शन को अपनाती है. Honda एक ऐसी एसयूवी बनाना चाहती थी, जिसका ग्राउंड क्लीयरेंस पर्याप्त हो, लेकिन वह बहुत ऊंची न हो, और इसी उद्देश्य से, कंपनी का दावा है कि उसने एक 'Thin' केबिन डिज़ाइन किया है, जबकि एक एसयूवी से अपेक्षित चौड़ी संरचना को बरकरार रखा है.

Honda 0α Electric SUV Concept
Honda 0 α इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Honda Cars)

कार में ग्रिल क्षेत्र की जगह एक सीलबंद चमकदार ब्लैक पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें चार्ज पोर्ट दिया गया, और इसके ऊपर एक पूरी चौड़ाई वाली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट लगाई गई है, जो एलईडी हेडलाइट्स में प्रवाहित होती है. इसके फ्रंट बंपर में सिल्वर इन्सर्ट लगाए गए हैं, जो स्किड प्लेट जैसा दृश्य प्रभाव पैदा करते हैं, और प्रोटोटाइप में डुअल-टोन, 19-इंच के व्हील लगाए गए हैं, जिनमें गुडइयर टायर लगे हैं.

कार में कंट्रास्ट प्रदान करने के लिए इसकी रूफ को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है, साथ ही A- और B-पिलर को भी ब्लैक कलर में रंगा गया है, इसके अलावा, C-पिलर काफ़ी मोटा और चौड़ा है. पिछले हिस्से की बात करें तो यह एक बॉक्सी डिजाइन है और स्लैब-साइड वाला है, लगभग एक MPV जैसा, जिसमें U-आकार की, पूरी चौड़ाई वाली टेल-लाइट है.

हालांकि Honda Cars ने तकनीकी विवरण साझा करने से परहेज किया है, लेकिन यह समझा जाता है कि नई 0 α एसयूवी Hyundai Creta इलेक्ट्रिक और Maruti Suzuki e-Vitara जैसी कारों से बड़ी है, और BYD Atto 3 के करीब है.

Honda 0α Electric SUV Concept
Honda 0 α इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट का साइड प्रोफाइल (फोटो - Honda Cars)

Honda 0 α एसयूवी की बैटरी और मोटर
प्रोडक्शन-स्पेक Honda 0 α एसयूवी को पेश करने में कंपनी को करीब एक साल का समय लगेगा, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि इसमें सिंगल-मोटर सेटअप का इस्तेमाल होगा, जो संभवतः आगे के व्हील्स को चलाएगा. इसकी बैटरी का आकार 50-70 kWh के बीच रखा जा सकता है, जिससे Honda की एसयूवी अन्य कार निर्माता कंपनियों के मॉडलों के साथ बराबरी पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगी. माना जा रहा है कि Honda 0 α एसयूवी के साथ 400 से 500 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है.

Honda 0 α एसयूवी की कीमत
संभावना जताई जा रही है कि Honda इस कार को साल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और Honda 0 α इलेक्ट्रिक एसयूवी का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, लेकिन इसके आकार और बैटरी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, एसयूवी की कीमत 20 से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है.

