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HMD ने लॉन्च किया नया बजट स्मार्टफोन, सस्ते में मिलेगा 6000mAh बैटरी और 64MP कैमरा फोन

इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट और तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. ( Image Credit: HMD )

हैदराबाद: HMD ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम HMD Vibe 2 Pro 5G है. यह एक बजट रेंज वाला फोन है, जिसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 120Hz रिफ्रेश रेट, 5G कनेक्टिविटी और एक बड़ी बैटरी दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के साथ वेरिएंट्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

HMD Vibe 2 Pro 5G में 6.78 इंच की FHD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है, जो 8GB तक के LPDDR4X RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स ओएस पर चलता है और कंपनी ने इसमें दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है.