HMD ने लॉन्च किया नया बजट स्मार्टफोन, सस्ते में मिलेगा 6000mAh बैटरी और 64MP कैमरा फोन
HMD ने भारत में लॉन्च ऑफर के साथ 15,000 रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर एक नया फोन लॉन्च किया है.
Published : September 29, 2026 at 7:07 PM IST
हैदराबाद: HMD ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम HMD Vibe 2 Pro 5G है. यह एक बजट रेंज वाला फोन है, जिसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 120Hz रिफ्रेश रेट, 5G कनेक्टिविटी और एक बड़ी बैटरी दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के साथ वेरिएंट्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
HMD Vibe 2 Pro 5G में 6.78 इंच की FHD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है, जो 8GB तक के LPDDR4X RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स ओएस पर चलता है और कंपनी ने इसमें दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है.
The wait.— HMD India (@HMDdevicesIN) September 29, 2026
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The suspense.
All leading to one Pro reveal.
Starting at ₹14,999*, special launch offer on HMD Vibe2 Pro 5G.
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फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
HMD Vibe 2 Pro 5G के पिछले हिस्से पर डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो स्क्वायर शेप के कैमरा मॉड्यूल में फिट है. इसमें मेन कैमरा 64MP Sony IMX682 सेंसर और दूसरा कैमरा 2MP के मैक्रो कैमरा सेंसर के साथ आता है. दोनों कैमरा सेंसर के नीचे एक सर्कुलर एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.
इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में 5G कनेक्टिविटी, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5mm हेडफोन जैक और कई एआई फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है. यह फोन Sarvam के Indus AI सपोर्ट के साथ आता है, जो 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में स्मार्ट असिस्टेंट की सुविधा देता है.
Okay, we’ve been keeping this one under wraps long enough.— HMD India (@HMDdevicesIN) September 29, 2026
Meet the HMD Vibe2 Pro 5G. More Vibe, more Pro, and a whole lot more to experience.
And if you’ve been waiting for the next big Vibe, this one’s Gotta feel it.
Coming to Flipkart on 8th October.#HMD #HMDIndia #HMDPro… pic.twitter.com/BTMyj22fI5
- इस फोन का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 है.
- फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है.
- हालांकि, इन दोनों वेरिएंट्स को लॉन्च ऑफर के रूप में क्रमश: 14,999 रुपये और 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
- इस फोन को सिल्वर मिस्ट, अक्वा ग्रीन और कॉसमिक पर्पल कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है.
- इस फोन की बिक्री 8 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी.