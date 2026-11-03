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Apple और Google ऐप स्टोर पर 400 से ज़्यादा AI ऐप्स में मिले छिपे हुए एडल्ट डीपफेक टूल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: ऐसी AI एप्लिकेशन, जिनमें यौन और हिंसक डीपफेक जैसे छिपे हुए फीचर दिए गए थे, Apple के ऐप रिव्यू प्रोसेस को पार करके उसके ऐप स्टोर तक पहुंच गईं. ताजा जानकारी सामने आ रही है कि ये एप्लिकेशन अन्य ऐप स्टोर और Google Play Store पर भी डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध थीं. जांच ​​में यह भी सामने आया कि एक ही चीनी संगठन ने 400 से ज़्यादा ऐसी एप्लिकेशन बनाई थीं.

बता दें कि इन ऐप्लिकेशन्स की मदद से यूज़र्स तस्वीरें अपलोड करके यौन और हिंसक डीपफेक बना सकते थे, जिनका इस्तेमाल पीड़ितों को अपमानित करने और धमकाने के लिए किया जा सकता था. 'WIRED' टीम की एक जांच में 400 से ज़्यादा ऐसे डोमेन और ऐप्स का पता चला, जो आपत्तिजनक काम करने की सुविधा छिपाए हुए थे.

सुरक्षा जांच से बचने और हानिकारक फीचर्स को छिपाकर रखने की अपनी क्षमता के कारण, ये एप्लिकेशन ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध बने रहे. हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कुछ एप्लिकेशन तो शायद एक साल से मौजूद थे और इन्होंने Apple, Google और Meta की समीक्षाएं भी पास कर ली थीं, जबकि इन तीनों कंपनियों की डीपफेक कंटेंट के खिलाफ स्पष्ट नीतियां हैं. कुछ रिपोर्ट्स से यह जानकारी भी मिली है कि ऐप रिव्यू पास कराने के लिए 'बेट-एंड-स्विच' (धोखाधड़ी वाली) तरकीबों का इस्तेमाल किया गया था. ये ऐप्स शुरुआत में तो सामान्य कंटेंट दिखाते थे, लेकिन बाद में इनमें छिपे हुए फीचर्स को एक्टिवेट किया गया था. Meta के प्लेटफॉर्म्स पर डीपफेक सुविधा वाले किसी विज्ञापन पर टैप करके ऐप डाउनलोड करना, इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले कारणों में से एक था. इन ऐप्स का इस्तेमाल करके यूज़र्स अश्लील फ़ोटो और वीडियो के दर्जनों टेम्प्लेट तक पहुंच सकते थे. इसके साथ ही, यूज़र्स अपनी अपलोड की गई फ़ोटो का इस्तेमाल करके डीपफेक बनाने के लिए क्रेडिट भी खरीद सकते थे.