Hero Xtreme 160R 4V के नए Combat Edition का खुलासा, मिला क्रूज कंट्रोल का फीचर
Hero MotoCorp ने अपनी Hero Xtreme 160R 4V को नए Combat Edition के साथ पेश किया है. इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है.
Published : November 18, 2025 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने कुछ समय पहले ही अपनी कम्यूटर बाइक Hero Xtreme 125R को राइड-बाय-वायर, क्रूज़ कंट्रोल और राइडिंग मोड्स के साथ लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इन फीचर्स को Hero Xtreme 160R 4V में नए Combat Edition के रूप में शामिल किया है, जिसमें ग्रे और येलो कलर की पेंट स्कीम के साथ-साथ नई हेडलाइट भी दी गई है.
Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition में क्या है नया
Hero Xoom 110 और Hero Karizma XMR को कंपनी पहले ही Combat Editions में बेच रही है और इसी की तरह, Hero Xtreme 160R 4V के Combat Edition में भी ग्रे और येलो कलर के पेंट स्कीम का इस्तेमाल किया गया है.
इसके अलावा, इस Combat Edition में राइड-बाय-वायर फीचर भी दिया गया, जो क्रूज़ कंट्रोल और राइडिंग मोड्स (Rain, Road और Sport) के साथ आता है. इन्हें Hero Xtreme 250R वाले नए कलर-LCD डैशबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है.
Hero Xtreme 250R के साथ साझा की गई एक और चीज़ है हेडलाइट. पहले, Hero Xtreme 160R 4V में रिफ्लेक्टर-आधारित LED हेडलाइट दी गई थी, लेकिन अब इसमें 250R की LED प्रोजेक्टर यूनिट की जगह 'H' DRL दिया गया है, जो इसे लेटेस्ट Hero मॉडल्स के अनुरूप बनाती है.
Hero MotoCorp ने अपनी वेबसाइट पर नए Combat Edition के विभिन्न फीचर्स की जानकारी दी है, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मोटरसाइकिल को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.
उदाहरण के लिए, समान फीचर्स वाले Hero Xtreme 125R के टॉप-स्पेक की कीमत अगले वेरिएंट से 12,000 रुपये ज़्यादा है और Hero Xtreme 160R 4V के लिए भी इसी तरह की कीमत तय कर सकता है. मौजूदा समय में Hero Xtreme 160R 4V की कीमत 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.