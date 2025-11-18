ETV Bharat / technology

Hero Xtreme 160R 4V के नए Combat Edition का खुलासा, मिला क्रूज कंट्रोल का फीचर

Hero Xtreme 160R 4V के नए Combat Edition का खुलासा ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने कुछ समय पहले ही अपनी कम्यूटर बाइक Hero Xtreme 125R को राइड-बाय-वायर, क्रूज़ कंट्रोल और राइडिंग मोड्स के साथ लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इन फीचर्स को Hero Xtreme 160R 4V में नए Combat Edition के रूप में शामिल किया है, जिसमें ग्रे और येलो कलर की पेंट स्कीम के साथ-साथ नई हेडलाइट भी दी गई है. Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition में क्या है नया

Hero Xoom 110 और Hero Karizma XMR को कंपनी पहले ही Combat Editions में बेच रही है और इसी की तरह, Hero Xtreme 160R 4V के Combat Edition में भी ग्रे और येलो कलर के पेंट स्कीम का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, इस Combat Edition में राइड-बाय-वायर फीचर भी दिया गया, जो क्रूज़ कंट्रोल और राइडिंग मोड्स (Rain, Road और Sport) के साथ आता है. इन्हें Hero Xtreme 250R वाले नए कलर-LCD डैशबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है.