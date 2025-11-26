ETV Bharat / technology

क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च हुआ Hero Xtreme 160R 4V का नया वेरिएंट, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने पिछले हफ़्ते अपनी वेबसाइट पर क्रूज़ कंट्रोल के साथ Hero Xtreme 160R 4V को लिस्ट किया था. हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इसके सभी एक्स्ट्रा फ़ीचर्स के बारे में जानकारी दी थी.

अब, कंपनी ने इस वर्जन को स्टैंडर्ड Xtreme 160R 4V से 4,485 रुपये ज़्यादा कीमत पर लॉन्च कर दिया है और अब यह इस मोटरसाइकिल का टॉप वेरिएंट बन गया है. कंपनी ने क्रूज कंट्रोल के साथ नई Hero Xtreme 160R 4V को 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

Hero Xtreme 160R 4V का पावरट्रेन

क्रूज़ कंट्रोल वाली Hero Xtreme 160R 4V में स्टैंडर्ड बाइक के मुकाबले मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें वही 163.2cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,500rpm पर 16.7 bhp की पावर और 6,500rpm पर 14.6Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. हालांकि यह अपने फीचर्स पैकेज के साथ खुद को अलग बनाती है.