क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च हुआ Hero Xtreme 160R 4V का नया वेरिएंट, जानें क्या है कीमत
Hero MotoCorp ने क्रूज़ कंट्रोल के साथ Hero Xtreme 160R 4V को 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.
Published : November 26, 2025 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने पिछले हफ़्ते अपनी वेबसाइट पर क्रूज़ कंट्रोल के साथ Hero Xtreme 160R 4V को लिस्ट किया था. हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इसके सभी एक्स्ट्रा फ़ीचर्स के बारे में जानकारी दी थी.
अब, कंपनी ने इस वर्जन को स्टैंडर्ड Xtreme 160R 4V से 4,485 रुपये ज़्यादा कीमत पर लॉन्च कर दिया है और अब यह इस मोटरसाइकिल का टॉप वेरिएंट बन गया है. कंपनी ने क्रूज कंट्रोल के साथ नई Hero Xtreme 160R 4V को 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.
Hero Xtreme 160R 4V का पावरट्रेन
क्रूज़ कंट्रोल वाली Hero Xtreme 160R 4V में स्टैंडर्ड बाइक के मुकाबले मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें वही 163.2cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,500rpm पर 16.7 bhp की पावर और 6,500rpm पर 14.6Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. हालांकि यह अपने फीचर्स पैकेज के साथ खुद को अलग बनाती है.
Hero Xtreme 160R 4V के राइड मोड्स
कंपनी ने इस बाइक में, एक राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम भी शामिल किया है, जो क्रूज़ कंट्रोल को इनेबल करता है, जैसा कि कंपनी ने Hero Xtreme 125R में भी इस्तेमाल किया है. यह सिस्टम तीन राइडिंग मोड – Rain, Road और Sport – को भी इनेबल करता है.
इन राइडिंग मोड्स को अपडेटेड स्विचगियर और Xtreme 250R के साथ शेयर किए गए नए कलर-LCD डैश से टॉगल किया जा सकता है. इसकी बात करें तो, नए वेरिएंट में एक रिवाइज्ड LED हेडलाइट भी मिलती है, जो Xtreme 250R की यूनिट से इंस्पायर्ड है.