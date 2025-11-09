ETV Bharat / technology

डुअल-चैनल ABS के साथ लॉन्च हुई नई Hero Xtreme 125R, जानें क्या है कीमत

Hero MotoCorp ने कम्यूटर सेगमेंट में अपनी नई Hero Xtreme 125R को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.04 लाख रुपये रखी गई है.

Hero Xtreme 125R
नई Hero Xtreme 125R डुअल-चैनल ABS लॉन्च (फोटो - Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 9, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने कम्यूटर सेगमेंट में अपनी नई Hero Xtreme 125R को लॉन्च कर दिया है. इस मोटरसाइकिल में Hero GlamourX जैसे ही राइडर एड्स और तकनीक जोड़े गए हैं. कंपनी ने हालांकि इस मोटरसाइकिल की लॉन्च के लिए कोई इवेंट नहीं रखा और इस मोटरसाइकिल का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इस नए वेरिएंट की कीमत 1.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसे Xtreme 125R रेंज में सबसे ऊपर रखा गया है.

Hero Xtreme 125R के फीचर्स
इस नए वेरिएंट में Hero GlamourX वाले ही कई फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो बाइक में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड - Eco, Road और Power के साथ एक नया कलर 4.2-इंच LCD डिस्प्ले दिया गया है. खास बात यह है कि इस नए वेरिएंट में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है.

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (फोटो - Hero MotoCorp)

Hero GlamourX सेटअप की तरह, Hero Xtreme 125R में दाईं ओर एक समर्पित क्रूज़ कंट्रोल स्विच दिया गाय है. इसमें बाईं ओर एक राइड मोड सिलेक्टर और मेनू नेविगेशन बटन भी दिए गए हैं.

इस टॉप-स्पेक मॉडल को बाकी लाइनअप से अलग करने के लिए, Hero MotoCorp ने तीन नए डुअल-टोन कलर विकल्प भी पेश किए हैं, जिनमें रेड, ग्रे और ग्रीन कलर शामिल हैं, और इनमें प्रत्येक को विपरीत ब्लैक कलर के साथ जोड़ा गया है.

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (फोटो - Hero MotoCorp)

Hero Xtreme 125R का इंजन
मैकेनिकल तौर पर इस मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें Hero GlamourX वाला 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी की पावर और 6,000 आरपीएम पर 10.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.

Hero Xtreme 125R के वेरिएंट्स और कीमत
इस नए एडिशन की लॉन्च के साथ, Hero Xtreme 125R लाइनअप में अब चार वर्जन शामिल हो गई हैं. इसमें बेस IBS (89,000 रुपये), ABS (92,500 रुपये), सिंगल सीट के साथ ABS (92,500 रुपये), और नया डुअल-चैनल ABS एडिशन शामिल हुआ है, जिसकी कीमत 1.04 लाख रुपये है.

TAGGED:

HERO XTREME 125R
HERO XTREME 125R DUAL ABS
HERO XTREME 125R FEATURES
HERO XTREME 125R ENGINE
NEW HERO XTREME 125R LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.