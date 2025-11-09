ETV Bharat / technology

डुअल-चैनल ABS के साथ लॉन्च हुई नई Hero Xtreme 125R, जानें क्या है कीमत

नई Hero Xtreme 125R डुअल-चैनल ABS लॉन्च ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने कम्यूटर सेगमेंट में अपनी नई Hero Xtreme 125R को लॉन्च कर दिया है. इस मोटरसाइकिल में Hero GlamourX जैसे ही राइडर एड्स और तकनीक जोड़े गए हैं. कंपनी ने हालांकि इस मोटरसाइकिल की लॉन्च के लिए कोई इवेंट नहीं रखा और इस मोटरसाइकिल का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इस नए वेरिएंट की कीमत 1.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसे Xtreme 125R रेंज में सबसे ऊपर रखा गया है. Hero Xtreme 125R के फीचर्स

इस नए वेरिएंट में Hero GlamourX वाले ही कई फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो बाइक में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड - Eco, Road और Power के साथ एक नया कलर 4.2-इंच LCD डिस्प्ले दिया गया है. खास बात यह है कि इस नए वेरिएंट में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है. Hero Xtreme 125R (फोटो - Hero MotoCorp)