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लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान नजर आई Hero Xpulse 421, सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरें

Hero Xpulse 210 ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की ऑफ-रोड मोटरसाइकिल Hero Xpulse 210 बहुत ही लोकप्रिय मोटरसाइकिल है. अब कंपनी इस मोटरसाइकिल का ज्यादा पावरफुल वर्जन Hero Xpulse 421 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए कंपनी इस बाइक को लगातार टेस्ट कर रही है और हाल ही में इसे पहाड़ों पर टेस्ट करते हुए देखा गया है. इससे कंपनी की लंबे समय से प्रतीक्षित ज़्यादा क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिल के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं. EICMA 2024 में पहली बार डिज़ाइन स्केच के तौर पर इस मोटरसाइकिल को प्रदर्शित किया गया था. अब चूंकि यह सड़कों पर टेस्ट के दौरान देखी जा रही है तो ऐसा लगता है कि यह प्रोडक्शन के काफी करीब लग रही है और इसकी अब तक की सबसे साफ़ झलक देखने को मिली है. टेस्ट के दौरान इस बाइक को पूरी तरह से कैमोफ़्लार्ज किया गया था, और लेकिन, इसका ओवरऑल डिज़ाइन आसानी से पहचाना जा सकता है. नई Xpulse 421 मौजूदा Xpulse 210 के मुकाबले काफी बड़ी दिखती है. इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है, फ्यूल टैंक बड़ा है और बॉडीवर्क भी ज़्यादा फैला हुआ है. इस बाइक के अगले हिस्से में एक ऊंची विंडस्क्रीन और वर्टिकली स्टैक्ड (ऊपर-नीचे लगे) हेडलैंप जैसा सेटअप दिखाई देता है, जबकि साइड प्रोफाइल में लंबी, सिंगल-पीस सीट मिलती है, जिसमें अच्छा-खासा स्कूप देखने को मिलता है, और टेल सेक्शन अपेक्षाकृत पतला है. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में एक दिलचस्प बात देखने को यह मिलती है कि बाइक में एक बड़ा चौकोर TFT डिस्प्ले लगाया गया है, जो Hero MotoCorp की मौजूदा बाइक्स में से किसी में भी नहीं मिलता है. टेस्ट म्यूल पर डिस्प्ले बंद था, लेकिन इसके साइज़ को देखकर लगता है कि इसमें नेविगेशन, ज़्यादा राइड डेटा और दूसरे कनेक्टिविटी फ़ीचर्स के लिए जगह है.