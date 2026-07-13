नए बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुई Hero Vida VX2 Plus, कीमत 1.44 लाख रुपये
Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Vida ने भारत में VX2 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया 4.4 kWh वाला वर्जन लॉन्च किया है.
Published : July 13, 2026 at 11:17 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Vida ने भारत में VX2 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया 4.4 kWh वाला वर्जन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह नया वैरिएंट मौजूदा 3.4 kWh मॉडल से ऊपर रखा जाएगा. इसमें डिज़ाइन या इक्विपमेंट लिस्ट में कोई बदलाव किए बिना ज़्यादा रेंज और ज़्यादा टॉप स्पीड मिलती है.
नए बैटरी पैक की रेंज
नए बैटरी पैक की कुल क्षमता की बात करें तो यह 4.4 kWh है, जो दो हटाने योग्य 2.2 kWh बैटरी पैक में बंटी हुई है. Hero MotoCorp ने दावा किया है कि फुल चार्ज पर इसकी IDC-सर्टिफाइड रेंज 187 km है, जिससे यह अब तक का सबसे ज़्यादा रेंज वाला VX2 Plus बन गया है.
इसकी तुलना के लिए बता दें कि, IDC के आंकड़ों के अनुसार, 3.4 kWh वाले वेरिएंट 146 km की रेंज देते हैं, जबकि छोटा 2.2 kWh वाला वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 93 km चलता है. इसे वही इलेक्ट्रिक मोटर पावर देती है, जो 6 kW यानी 8.04 bhp की पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क बनाती है.
हालांकि, इस बड़ी बैटरी की वजह से स्कूटर की टॉप स्पीड 90 kmph तक पहुंच जाती है, जो 3.4 kWh वाले वेरिएंट की 80 kmph की टॉप स्पीड से 10 kmph ज़्यादा है. स्कूटर में वही राइड मोड मिलते हैं, जो Eco, Ride और Sport मोड शामिल हैं. इसके साथ ही इसमें बूस्ट फ़ंक्शन भी दिया गया है.
स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो इसमें नया वैरिएंट मौजूदा VX2 Plus जैसा ही है. इसमें 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.