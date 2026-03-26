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Hero Vida VX2 Plus KKR Limited Edition भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 1.16 लाख रुपये

Hero Vida VX2 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर ( फोटो - Via Electric )

हैदराबाद: 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न से कुछ ही दिन पहले, देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विंग, Vida ने अपने VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक स्पेशल एडिशन भारतीय बाजार में उतारा है. इस स्पेशल एडिशन को कंपनी ने Vida VX2 Plus KKR Limited Edition के नाम से पेश किया है. इस मॉडल की कीमत 1.16 लाख रुपये (PM E-Drive सब्सिडी सहित) रखी गई है और यह Kolkata Knight Riders फ्रेंचाइज़ी और उसके खास कलर पैलेट से प्रेरित है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 'Knights Unplugged 3.0' इवेंट में KKR के खिलाड़ियों की मौजूदगी में पेश किया गया, और इस महीने के आखिर तक यह चुनिंदा Vida डीलरशिप पर सीमित संख्या में उपलब्ध होगा. Vida VX2 Plus KKR Limited Edition का डिजाइन

VX2 Plus KKR Limited Edition के डिजाइन की बात करें तो इसमें टीम के 'नाइट पर्पल' और 'गोल्ड' कलर्स से प्रेरित एक खास डिज़ाइन दिया गया है. इस डिज़ाइन में पर्ल ब्लैक बेस के साथ एक गोल्डन हाफ़टोन ग्रेडिएंट शामिल है, जिसमें छोटे-छोटे डॉट्स वाले पैटर्न बनाए गए हैं.