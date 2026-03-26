Hero Vida VX2 Plus KKR Limited Edition भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 1.16 लाख रुपये
Vida ने अपने VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक स्पेशल एडिशन भारतीय बाजार में उतारा है. इस स्पेशल एडिशन की कीमत 1.16 लाख रुपये हैं.
Published : March 26, 2026 at 11:04 AM IST
हैदराबाद: 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न से कुछ ही दिन पहले, देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विंग, Vida ने अपने VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक स्पेशल एडिशन भारतीय बाजार में उतारा है.
इस स्पेशल एडिशन को कंपनी ने Vida VX2 Plus KKR Limited Edition के नाम से पेश किया है. इस मॉडल की कीमत 1.16 लाख रुपये (PM E-Drive सब्सिडी सहित) रखी गई है और यह Kolkata Knight Riders फ्रेंचाइज़ी और उसके खास कलर पैलेट से प्रेरित है.
यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 'Knights Unplugged 3.0' इवेंट में KKR के खिलाड़ियों की मौजूदगी में पेश किया गया, और इस महीने के आखिर तक यह चुनिंदा Vida डीलरशिप पर सीमित संख्या में उपलब्ध होगा.
Vida VX2 Plus KKR Limited Edition का डिजाइन
VX2 Plus KKR Limited Edition के डिजाइन की बात करें तो इसमें टीम के 'नाइट पर्पल' और 'गोल्ड' कलर्स से प्रेरित एक खास डिज़ाइन दिया गया है. इस डिज़ाइन में पर्ल ब्लैक बेस के साथ एक गोल्डन हाफ़टोन ग्रेडिएंट शामिल है, जिसमें छोटे-छोटे डॉट्स वाले पैटर्न बनाए गए हैं.
इसके अलावा, स्कूटर की बॉडी पर तीन खास निशान भी बनाए गए हैं, जो असल में इस फ़्रैंचाइज़ी की तीन IPL चैंपियनशिप जीत को दर्शाते हैं. इस स्कूटर के साथ-साथ, Vida एक लिमिटेड-एडिशन KKR-थीम वाला हेलमेट भी दे रही है, जो उसी पर्पल और गोल्ड कलर की स्कीम में तैयार किया गया है.
Vida VX2 Plus KKR Limited Edition की बैटरी और रेंज
Vida VX2 Plus KKR Edition, इसके स्टैंडर्ड मॉडल के टॉप-स्पेक Plus वेरिएंट पर आधारित है और इसका मैकेनिकल सेटअप भी वैसा ही है. इसमें दो रिमूवेबल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी कुल क्षमता 3.4 kWh है. ये बैटरी एक बार चार्ज होने पर 142 km की IDC रेंज देने का दावा करता है.
यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 80 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है, जबकि 0-40 kmph की रफ़्तार पकड़ने में इसे 3.1 सेकंड का समय लगता है. इसे पावर देने के लिए एक डायरेक्ट-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 8.04 bhp की पावर पैदा करती है.
Vida VX2 Plus KKR Limited Edition की कीमत
कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन स्कूटर को 1.16 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है, जो स्टैंडर्ड Vida VX2 Plus मॉडल की तुलना में 21,000 रुपये ज़्यादा महंगा है. इसके स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 94,800 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.