अब चार बैटरी ऑप्शन्स के साथ मिलेगा Hero Vida VX2, पेश हुआ नया 3.1 kWh बैटरी पैक
Vida ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida VX2 का नया GO FB वेरिएंट लॉन्च करके VX2 लाइनअप का विस्तार किया है.
Published : August 1, 2026 at 10:33 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी Vida ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida VX2 का नया GO FB वेरिएंट लॉन्च करके VX2 लाइनअप का विस्तार किया है. कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.
इस ने मॉडल में कंपनी ने 3.1kWh की फिक्स्ड बैटरी का इस्तेमाल किया है, और यह उन खरीदारों के लिए पेश किया गया है, जो बैटरी निकालने के बजाय सीधे वॉल सॉकेट से अपने स्कूटर चार्ज करने की सुविधा पसंद करते हैं. यह नया वेरिएंट रेंज में रिमूवेबल बैटरी ऑप्शन के साथ आता है.
Vida VX2 Go FB की रेंज और परफॉर्मेंस
नए Vida VX2 Go FB वेरिएंट की IDC-सर्टिफाइड रेंज फुल चार्ज पर 128 km है. इस स्कूटर में 6kW की पावर देने वाली स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से यह स्कूटर 70 kmph की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है. इसकी 3.1 kWh बैटरी पैक के बारे में कंपनी का दावा है कि यह 65 मिनट में 0-80 परसेंट तक चार्ज हो सकती है.
Vida VX2 Go FB के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, स्कूटर में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 4.3-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसमें 27.2 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज भी दिया गया है और यह DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी 65 मिनट में 0 से 80 परसेंट तक चार्ज हो जाती है.
|Vida VX2 के वेरिएंट्स
|बैटरी विकल्प
|IDC-सर्टिफाइड रेंज
|VX2 Go
|2.2kWh
|93 किमी
|VX2 Go FB
|3.1kWh (फिक्स्ड बैटरी)
|128 किमी
|VX2 Go
|3.4kWh
|146 किमी
|VX2 Plus
|3.4kWh
|146 किमी
|VX2 Plus
|4.4kWh
|187 किमी
Vida का कहना है कि नया स्कूटर अगस्त की शुरुआत से पूरे भारत में ऑथराइज़्ड डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नए फिक्स्ड-बैटरी वेरिएंट के आने के साथ ही, Vida VX2 अब चार बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पांच वेरिएंट में उपलब्ध है.