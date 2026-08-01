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अब चार बैटरी ऑप्शन्स के साथ मिलेगा Hero Vida VX2, पेश हुआ नया 3.1 kWh बैटरी पैक

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी Vida ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida VX2 का नया GO FB वेरिएंट लॉन्च करके VX2 लाइनअप का विस्तार किया है. कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

इस ने मॉडल में कंपनी ने 3.1kWh की फिक्स्ड बैटरी का इस्तेमाल किया है, और यह उन खरीदारों के लिए पेश किया गया है, जो बैटरी निकालने के बजाय सीधे वॉल सॉकेट से अपने स्कूटर चार्ज करने की सुविधा पसंद करते हैं. यह नया वेरिएंट रेंज में रिमूवेबल बैटरी ऑप्शन के साथ आता है.

Vida VX2 Go FB की रेंज और परफॉर्मेंस

नए Vida VX2 Go FB वेरिएंट की IDC-सर्टिफाइड रेंज फुल चार्ज पर 128 km है. इस स्कूटर में 6kW की पावर देने वाली स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से यह स्कूटर 70 kmph की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है. इसकी 3.1 kWh बैटरी पैक के बारे में कंपनी का दावा है कि यह 65 मिनट में 0-80 परसेंट तक चार्ज हो सकती है.