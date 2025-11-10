ETV Bharat / technology

Hero Vida VX2 Go का नया 3.4kWh वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज

Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने अपने Vida VX2 Go का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1.02 लाख रुपये है.

Hero Vida VX2 Go
Hero Vida VX2 Go का नया 3.4kWh वेरिएंट लॉन्च (फोटो - Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने अपने Vida VX2 Go का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जो अब 3.4kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इससे पहले, Vida VX2 Go केवल 2.2kWh बैटरी के साथ उपलब्ध थी, जबकि बड़ी 3.4kWh बैटरी केवल VX2 Plus में ही उपलब्ध थी.

Vida VX2 Go 3.4kWh के बारे में जानकारी
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का 3.4kWh बैटरी वाला नया Vida VX2 Go वेरिएंट अपने फीचर्स और हार्डवेयर कम क्षमता वाले वेरिएंट से साझा करता है, लेकिन मुख्य अपग्रेड इसकी बढ़ी हुई रेंज है. इसमें 3.4kWh की संयुक्त क्षमता वाला डुअल रिमूवेबल बैटरी सिस्टम मिलता है, जबकि 2.2kWh वेरिएंट में केवल एक ही बैटरी मिलती है.

इस बड़े बैटरी सेटअप के साथ, Hero MotoCorp का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 100 किमी की रियर लाइफ रेंज का दावा करता है - जो कि छोटे बैटरी वर्जन की 64 किमी रेंज से एक उल्लेखनीय कदम है.

इस स्कूटर को 6 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है, जो 26 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है, और इसमें दो राइडिंग मोड - Eco और Ride - का विकल्प मिलता है. इस स्कूटर की अधिकतम रफ्तार 70 किमी प्रति घंटा है.

कंपनी इस नए वेरिएंट को VX2 Go 2.2kWh और VX2 Plus के बीच उतारा गया है, जिनकी कीमत क्रमशः 85,000 रुपये और 1.10 लाख रुपये है, जबकि नए वेरिएंट को 1.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. संभावित ग्राहक स्कूटर को बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के तौर पर भी चुन सकते हैं, जिससे स्कूटर की शुरुआती कीमत 60,000 रुपये तक कम हो जाती है.

