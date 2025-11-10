ETV Bharat / technology

Hero Vida VX2 Go का नया 3.4kWh वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने अपने Vida VX2 Go का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जो अब 3.4kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इससे पहले, Vida VX2 Go केवल 2.2kWh बैटरी के साथ उपलब्ध थी, जबकि बड़ी 3.4kWh बैटरी केवल VX2 Plus में ही उपलब्ध थी.

Vida VX2 Go 3.4kWh के बारे में जानकारी

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का 3.4kWh बैटरी वाला नया Vida VX2 Go वेरिएंट अपने फीचर्स और हार्डवेयर कम क्षमता वाले वेरिएंट से साझा करता है, लेकिन मुख्य अपग्रेड इसकी बढ़ी हुई रेंज है. इसमें 3.4kWh की संयुक्त क्षमता वाला डुअल रिमूवेबल बैटरी सिस्टम मिलता है, जबकि 2.2kWh वेरिएंट में केवल एक ही बैटरी मिलती है.

इस बड़े बैटरी सेटअप के साथ, Hero MotoCorp का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 100 किमी की रियर लाइफ रेंज का दावा करता है - जो कि छोटे बैटरी वर्जन की 64 किमी रेंज से एक उल्लेखनीय कदम है.