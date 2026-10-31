साल 2026 में Hero Vida की बिक्री 2 लाख यूनिट के हुई पार
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Vida ने पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में 2 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.
Published : October 31, 2026 at 11:52 AM IST
हैदराबाद: Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में 2 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी से 29 अक्टूबर 2026 के बीच कंपनी ने 2,00,143 यूनिट्स बेचे, जबकि पूरे 2025 में कंपनी ने कुल 1,13,021 यूनिट्स की ही बिक्री की थी.
ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी की बिक्री में लगभग 77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अक्टूबर का महीना भी कंपनी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन महीना रहा, जिसमें 27,435 स्कूटर डिलीवर किए गए.
Hero Vida की 2026 में बिक्री
कंपनी की बिक्री की बात करें तो अक्टूबर 2026 में Vida ने 27,435 स्कूटर्स की डिलीवरी की, जो पिछले साल की इसी अवधि के 16,499 यूनिट्स के मुकाबले 66 प्रतिशत ज्यादा है. इससे पहले, सितंबर 2026 में कंपनी की सबसे अच्छी बिक्री 24,435 यूनिट्स की थी, और इस साल कंपनी ने पांच बार मासिक बिक्री में 20,000 का आंकड़ा पार किया है.
इस साल एक और उल्लेखनीय ट्रेंड यह है कि Vida की बिक्री हर तिमाही में बढ़ी है. Q1 (जनवरी-मार्च) में, कंपनी ने 49,043 यूनिट्स बेचीं. Q2 (अप्रैल-जून) में यह आंकड़ा बढ़कर 57,059 यूनिट्स तक पहुंच गया, और Q3 (जुलाई-सितंबर) में कंपनी की बिक्री बढ़कर 66,606 यूनिट्स तक पहुंच गई. पूरे साल के लिए अनुमान 2.5 लाख से 2.6 लाख यूनिट्स का है.
मौजूदा स्थिति की माने तो, 2026 में अब तक भारत में बेची गई 17.7 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर यूनिट्स में से 11 प्रतिशत हिस्सेदारी Vida की है. एक साल पहले इसी अवधि में बेची गई 11.1 लाख यूनिट्स में इसकी हिस्सेदारी 8 प्रतिशत की थी, जो अब बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई है.
कंपनी TVS Motor, Bajaj Auto और Ather Energy के बाद चौथे स्थान पर रही, जबकि एक समय में नंबर-1 रहने वाली Ola Electric को पीछे छोड़ दिया और Greaves Electric Mobility से भी आगे निकल गई है. Vida ने आंध्र प्रदेश में Hero MotoCorp के चित्तूर प्लांट में अपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उत्पादन क्षमता को भी दोगुना कर दिया है.
यह क्षमता FY2026 के अंत में 15,000 यूनिट की थी, उसे बढ़ाकर सितंबर 2026 में 30,000 यूनिट कर दिया गया है. Hero MotoCorp के CEO हर्षवर्धन चितले ने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि FY2027 की चौथी तिमाही (Q4) तक उत्पादन क्षमता बढ़कर 45,000 यूनिट प्रति माह हो जाएगी. बता दें कि मौजूदा समय में Vida कुल चार मॉडल्स को बाजार में बेच रही है, जिनमें VX2 Go, VX2 Plus, V2 Pro और V2 Plus शामिल हैं.