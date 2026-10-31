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साल 2026 में Hero Vida की बिक्री 2 लाख यूनिट के हुई पार

Hero Vida ( फोटो - Vida )

हैदराबाद: Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में 2 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी से 29 अक्टूबर 2026 के बीच कंपनी ने 2,00,143 यूनिट्स बेचे, जबकि पूरे 2025 में कंपनी ने कुल 1,13,021 यूनिट्स की ही बिक्री की थी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी की बिक्री में लगभग 77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अक्टूबर का महीना भी कंपनी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन महीना रहा, जिसमें 27,435 स्कूटर डिलीवर किए गए.

Hero Vida की 2026 में बिक्री

कंपनी की बिक्री की बात करें तो अक्टूबर 2026 में Vida ने 27,435 स्कूटर्स की डिलीवरी की, जो पिछले साल की इसी अवधि के 16,499 यूनिट्स के मुकाबले 66 प्रतिशत ज्यादा है. इससे पहले, सितंबर 2026 में कंपनी की सबसे अच्छी बिक्री 24,435 यूनिट्स की थी, और इस साल कंपनी ने पांच बार मासिक बिक्री में 20,000 का आंकड़ा पार किया है. इस साल एक और उल्लेखनीय ट्रेंड यह है कि Vida की बिक्री हर तिमाही में बढ़ी है. Q1 (जनवरी-मार्च) में, कंपनी ने 49,043 यूनिट्स बेचीं. Q2 (अप्रैल-जून) में यह आंकड़ा बढ़कर 57,059 यूनिट्स तक पहुंच गया, और Q3 (जुलाई-सितंबर) में कंपनी की बिक्री बढ़कर 66,606 यूनिट्स तक पहुंच गई. पूरे साल के लिए अनुमान 2.5 लाख से 2.6 लाख यूनिट्स का है.