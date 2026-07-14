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Xpulse का 411cc वर्जन लॉन्च करेगी Hero, 150-350cc की कई प्रीमियम बाइक्स आएंगी

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp चालू वित्त वर्ष में अपनी पार्टनर कंपनी Harley Davidson के साथ मिलकर नई मोटरसाइकिलें बाजार में उतारने की योजना बना रही है, क्योंकि कंपनी 350cc से कम क्षमता वाले प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है.

वित्त वर्ष 2026-27 की अपनी सालाना रिपोर्ट में, देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में बदलते ट्रेंड्स और 150-350cc प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की प्रोडक्ट योजनाओं के बारे में जानकारी दी है.

नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स की योजना

कंपनी का कहना है कि, "हमारा प्रीमियम सफ़र 'Premia' आउटलेट्स और हीरो मोटोकॉर्प व हार्ले-डेविडसन, दोनों ब्रांड्स के तहत प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर केंद्रित है. हम अपने कस्टमर्स को एक शानदार प्रीमियम एक्सपीरिएंस देने के लिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बेहतर बनाने में भी निवेश कर रहे हैं."

कंपनी ने आगे कहा कि, "हम तेज़ी से बढ़ रहे 250-350 cc सेगमेंट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और 'Premia' चैनल का विस्तार जारी रखने की योजना बना रहे हैं, साथ ही प्रीमियम कैटेगरी में एक अहम प्लेयर बनने की इच्छा रखते हैं." कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2026 में प्रीमियम बाइक की बिक्री में तेज़ी आई है और यह मोटरसाइकिल के कुल बाज़ार की ग्रोथ से आगे बनी रहेगी.

संभावना जताई जा रही है कि कंपनी अपनी Hero XPulse एडवेंचर बाइक रेंज में एक बड़ा और ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस वाला 421cc मॉडल लॉन्च करेगी. रिपोर्ट्स में बताया गया कि, "वित्त वर्ष 2025-2026 में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रीमियम बनाने का ट्रेंड और तेज़ हुआ. इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो कुल मोटरसाइकिल मार्केट की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा थी."

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि, "GST दरों को सही करने के बाद यह ट्रेंड और तेज़ हुआ, खासकर 350 cc से कम इंजन वाले सेगमेंट में. यहां कीमतें कम होने से खरीदने में आसानी हुई और एंट्री बैरियर कम हुए, जिससे पहली बार प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोग आकर्षित हुए और ग्राहकों ने बेहतर मोटरसाइकिल खरीदने की ओर कदम बढ़ाया."