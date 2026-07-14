Xpulse का 411cc वर्जन लॉन्च करेगी Hero, 150-350cc की कई प्रीमियम बाइक्स आएंगी
Hero MotoCorp चालू वित्त वर्ष में 350cc से कम क्षमता वाले प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है.
Published : July 14, 2026 at 11:06 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp चालू वित्त वर्ष में अपनी पार्टनर कंपनी Harley Davidson के साथ मिलकर नई मोटरसाइकिलें बाजार में उतारने की योजना बना रही है, क्योंकि कंपनी 350cc से कम क्षमता वाले प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है.
वित्त वर्ष 2026-27 की अपनी सालाना रिपोर्ट में, देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में बदलते ट्रेंड्स और 150-350cc प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की प्रोडक्ट योजनाओं के बारे में जानकारी दी है.
नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स की योजना
कंपनी का कहना है कि, "हमारा प्रीमियम सफ़र 'Premia' आउटलेट्स और हीरो मोटोकॉर्प व हार्ले-डेविडसन, दोनों ब्रांड्स के तहत प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर केंद्रित है. हम अपने कस्टमर्स को एक शानदार प्रीमियम एक्सपीरिएंस देने के लिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बेहतर बनाने में भी निवेश कर रहे हैं."
कंपनी ने आगे कहा कि, "हम तेज़ी से बढ़ रहे 250-350 cc सेगमेंट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और 'Premia' चैनल का विस्तार जारी रखने की योजना बना रहे हैं, साथ ही प्रीमियम कैटेगरी में एक अहम प्लेयर बनने की इच्छा रखते हैं." कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2026 में प्रीमियम बाइक की बिक्री में तेज़ी आई है और यह मोटरसाइकिल के कुल बाज़ार की ग्रोथ से आगे बनी रहेगी.
संभावना जताई जा रही है कि कंपनी अपनी Hero XPulse एडवेंचर बाइक रेंज में एक बड़ा और ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस वाला 421cc मॉडल लॉन्च करेगी. रिपोर्ट्स में बताया गया कि, "वित्त वर्ष 2025-2026 में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रीमियम बनाने का ट्रेंड और तेज़ हुआ. इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो कुल मोटरसाइकिल मार्केट की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा थी."
इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि, "GST दरों को सही करने के बाद यह ट्रेंड और तेज़ हुआ, खासकर 350 cc से कम इंजन वाले सेगमेंट में. यहां कीमतें कम होने से खरीदने में आसानी हुई और एंट्री बैरियर कम हुए, जिससे पहली बार प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोग आकर्षित हुए और ग्राहकों ने बेहतर मोटरसाइकिल खरीदने की ओर कदम बढ़ाया."
350cc से ज़्यादा इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिल सेगमेंट में एकीकरण
हालांकि, 1 अप्रैल 2026 से लागू नई GST दरों के तहत ज़्यादा टैक्स स्लैब की वजह से 350cc से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के सेगमेंट को अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जहां 350cc से कम क्षमता वाले प्रीमियम सेगमेंट में तेज़ी देखी जा रही है, वहीं 350cc से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों का सेगमेंट एक तरह से ठहराव के दौर में है. फिलहाल, Hero के पास 350cc से ऊपर के इस सेगमेंट में Harley-Davidson के सिर्फ़ दो 440cc मॉडल हैं.
कंपनी ने रिपोर्ट में बताया कि, "बदले हुए GST स्ट्रक्चर के तहत, इन हाई-कैपेसिटी मॉडल्स को 40 प्रतिशत 'लग्ज़री' स्लैब में रखा गया, जो पहले 31 प्रतिशत के इफेक्टिव रेट से ज़्यादा था. हालांकि, इस कैटेगरी में मार्केट प्राइस काफी हद तक स्टेबल रहे, क्योंकि ज़्यादातर OEMs ने टैक्स हाइक को एब्ज़ॉर्ब करने का ऑप्शन चुना, जिससे खरीदारों को प्राइस शॉक से बचाया जा सका."
कंपनी ने रिपोर्ट में आगे बताया कि, "हालांकि, यह सेगमेंट तेज़ी से बढ़ते 150cc – 350cc 'स्वीट स्पॉट' की तुलना में धीमा बना हुआ है, जहां फायदे और प्रोडक्ट रिफ्रेश का कॉम्बिनेशन अभी मॉडर्न इंडियन राइडर के लिए ज़्यादा आकर्षक वैल्यू प्रपोज़िशन देता है."
नए प्रोडक्ट्स पर ज्यादा निवेश
Hero MotoCorp ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में अपने नियोजित कैपिटल खर्च के लिए 1,500 करोड़ रुपये अलग रखे हैं. यह रकम EV क्षमता को दोगुना करने और ICE स्कूटर व प्रीमियम मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी.
रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि, "हालांकि प्रीमियम टू-व्हीलर इंडस्ट्री में लगातार तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन इस सेगमेंट में Hero MotoCorp की मौजूदगी कम है. इसलिए, प्रीमियम सेगमेंट में सफलता हासिल करना हमारी बिज़नेस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है."