86,500 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई नई Hero Super Splendor XTEC 2.0, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स
Hero MotoCorp ने अपनी Hero Super Splendor XTEC 2.0 को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है. इसकी कीमत 86,500 रुपये है.
Published : May 28, 2026 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अपनी Hero Super Splendor XTEC 2.0 को थोड़े स्टाइलिंग बदलावों और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है. बता दें कि यह मोटरसाइकिल Hero के 125cc प्लेटफॉर्म पर आधारित कई मॉडल्स में से एक है. कंपनी के 125cc लाइनअप में Hero Glamour, Glamour X और Xtreme 125R जैसी बाइक्स शामिल हैं.
Hero Super Splendor XTEC 2.0 में क्या कुछ नया
बाइक में सबसे ज्यादा अपडेट्स इसकी स्टाइलिंग में देखने को मिलते हैं, जिनमें डुअल-टोन ग्राफ़िक्स, XTEC 2.0 बैजिंग, एक 3D एम्बलम, एक स्टिच्ड डुअल-टेक्सचर्ड सीट और रिम टेप शामिल हैं. इस मोटरसाइकिल को कुल पांच कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें ग्लॉसी ब्लैक, कैंडी ब्लेज़िंग रेड, मैट एक्सिस ग्रे, मैट नेक्सस ब्लू और मैट चेस्टनट ब्राउन शामिल हैं.
वहीं मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, XTEC 2.0 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट के साथ वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. हालांकि, सुपर स्प्लेंडर रेंज में हैज़र्ड लाइट्स का आना एक खास बात है.
Hero Super Splendor XTEC 2.0 का इंजन
नई Super Splendor XTEC 2.0 के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें वही 124.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 7,500rpm पर 10.7hp की पावर और 6,000rpm पर 10.6Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके बावजूद, हीरो का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 72kpl है, जो अभी के सुपर Splendor XTEC के 68kpl से ज़्यादा है.
वाहन निर्माता कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इसके एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन (APFI) सिस्टम और i3S आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी बेहतर एफिशिएंसी आंकड़ों के साथ पेश की जाती है, हालांकि दोनों ही पुराने मॉडल में पहले से ही उपलब्ध थे.
Hero Super Splendor XTEC 2.0 की कीमत
कीमत पर नजर डालें तो Hero Super Splendor XTEC 2.0 को कुल दो वेरिएंट में बेचा जा रहा है, जिसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ आने वाली पुरानी Super Splendor XTEC की कीमत 88,044 रुपये है, जबकि नई Super Splendor XTEC 2.0 को इससे कम 86,500 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.