3,086 रुपये तक महंगी हो गई Hero Splendor+, जानें कितना बढ़ा किस वेरिएंट का दाम
Hero MotoCorp की कम्यूटर मोटरसाइकिल Hero Splendor+ की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. यह बाइक 3,086 रुपये तक महंगी हो गई है.
Published : November 20, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की कम्यूटर मोटरसाइकिल Hero Splendor+ बेहद लोकप्रिय मोटरसाइकिल है. कंपनी इस बाइक को 100cc कम्यूटर सेगमेंट में बेचती है. इस मोटरसाइकिल को 32 साल पहले बाजार में उतारा गया था, जिसके बाद से अब तक इसे कई बार अपडेट किया जा चुका है और अब कंपनी इसे चार वेरिएंट्स में बेच रही है, जिनमें अलग-अलग फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है.
Hero Splendor+ के वेरिएंट्स और कीमत
कंपनी Hero Splendor+ को कुल चार वेरिएंट्स में बेच रही है, जिनमें Splendor+, Splendor+ Flex, Splendor+ XTEC और Splendor+ XTEC 2.0 वेरिएंट शामिल हैं. इसके फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को छोड़कर, बाकी तीनों में बिल्कुल एक जैसा इंजन ही इस्तेमाल किया गया है. वहीं इसके XTEC वेरिएंट में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो ब्लूटूथ के जरिए कॉल और SMS अलर्ट का फीचर देता है.
|Hero Splendor+ के वेरिएंट्स
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कीमत में अंतर
|Splendor+ ड्रम ब्रेक
|77,777 रुपये
|78,912 रुपये
|1,135 रुपये
|Splendor+ i3S
|78,910 रुपये
|80,045 रुपये
|1,135 रुपये
|Splendor+ स्पेशल एडिशन
|78,580 रुपये
|81,666 रुपये
|3,086 रुपये
|Splendor+ 125 मिलियन एडिशन
|80,531 रुपये
|81,666 रुपये
|1,135 रुपये
|Splendor+ Flex फ्यूल
|82,710 रुपये
|84,042 रुपये
|1,332 रुपये
इसका डिजिटल डिस्प्ले रियल-टाइम माइलेज भी दिखता है. वहीं, XTEC 2.0 वेरिएंट की बात करें तो इसमें हैलोजन हेडलाइट की जगह LED यूनिट मिलती है, और इंडिकेटर्स में 'हैज़र्ड लाइट्स' का फीचर भी जोड़ा गया है. हालांकि, Hero सिर्फ XTEC वेरिएंट में ही फ्रंट डिस्क ब्रेक का विकल्प देती है.
Hero Splendor+ के कलर ऑप्शन
बता दें कि पहले, Hero Splendor+ में 'ब्लैक एंड एक्सेंट' कलर विकल्प दिया जाता था, जिसे अब बदलकर 'स्पेशल एडिशन' नाम दे दिया गया है. इस नए नाम के साथ, स्पेशल एडिशन में तीन नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मैट ग्रे, मैट वर्नियर ग्रे और कैंडी ब्लेज़िंग रेड कलर शामिल हैं.
इसके अलावा, बाकी मॉडल Splendor के पारंपरिक कलर स्कीम में ही आते हैं. इन सभी में आगे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, इसलिए अगर आपको बेहतर स्टॉपिंग पावर चाहिए, तो आप XTEC वेरिएंट देख सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि सबसे टॉप मॉडल जैसा दिखने वाला XTEC 2.0, फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ नहीं आता है. यह ट्रिम केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें ड्रम ब्रेक दिया गया है.
Hero Splendor+ Flex की बिक्री
बाइक के फ्लैक्स फ्यूल वर्जन की बात करें तो Hero MotoCorp के CEO हर्षवर्धन चितले ने हाल ही में जानकारी दी थी कि कंपनी ने Splendor+ Flex और HF Delux Flex की 15,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. लॉन्च के बाद से पहली बार Splendor+ Flex की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जबकि HF Delux अभी भी अपनी लॉन्च कीमत, 72,792 रुपये पर ही बिक रही है.
Hero Splendor का यह वर्ज़न, कीमत और फीचर्स के मामले में, बेस Splendor+ और Splendor+ XTEC के बीच रखा गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि E85 पेट्रोल पर चलने वाला यह वर्ज़न अपने E20 वाले वर्ज़न की तुलना में 7 प्रतिशत ज़्यादा पावर (8.6hp बनाम 8.02hp) और 3 प्रतिशत ज़्यादा टॉर्क (8.3Nm बनाम 8.05Nm) देता है.
कीमतें बढ़ने के बाद भी, यह मोटरसाइकिल, Honda Shine 100 (शुरुआती कीमत 65,642 रुपये), Bajaj Platina (70,511 रुपये) और Hero की अपनी HF Delux (शुरुआती कीमत 59,477 रुपये) जैसी कई अन्य 100cc कम्यूटर बाइक्स से मुकाबला करती है. माना जा रहा है कि अपनी ब्रांड वैल्यू और भारी मांग के चलते, Hero Splendor+ को कंपनी एक ऊंचे पायदान पर रख रही है.