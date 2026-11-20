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3,086 रुपये तक महंगी हो गई Hero Splendor+, जानें कितना बढ़ा किस वेरिएंट का दाम

Hero Splendor+ की कीमत में इजाफा ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की कम्यूटर मोटरसाइकिल Hero Splendor+ बेहद लोकप्रिय मोटरसाइकिल है. कंपनी इस बाइक को 100cc कम्यूटर सेगमेंट में बेचती है. इस मोटरसाइकिल को 32 साल पहले बाजार में उतारा गया था, जिसके बाद से अब तक इसे कई बार अपडेट किया जा चुका है और अब कंपनी इसे चार वेरिएंट्स में बेच रही है, जिनमें अलग-अलग फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है.

Hero Splendor+ के वेरिएंट्स और कीमत

कंपनी Hero Splendor+ को कुल चार वेरिएंट्स में बेच रही है, जिनमें Splendor+, Splendor+ Flex, Splendor+ XTEC और Splendor+ XTEC 2.0 वेरिएंट शामिल हैं. इसके फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को छोड़कर, बाकी तीनों में बिल्कुल एक जैसा इंजन ही इस्तेमाल किया गया है. वहीं इसके XTEC वेरिएंट में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो ब्लूटूथ के जरिए कॉल और SMS अलर्ट का फीचर देता है.

Hero Splendor+ के वेरिएंट्स पुरानी कीमत नई कीमत कीमत में अंतर Splendor+ ड्रम ब्रेक 77,777 रुपये 78,912 रुपये 1,135 रुपये Splendor+ i3S 78,910 रुपये 80,045 रुपये 1,135 रुपये Splendor+ स्पेशल एडिशन 78,580 रुपये 81,666 रुपये 3,086 रुपये Splendor+ 125 मिलियन एडिशन 80,531 रुपये 81,666 रुपये 1,135 रुपये Splendor+ Flex फ्यूल 82,710 रुपये 84,042 रुपये 1,332 रुपये इसका डिजिटल डिस्प्ले रियल-टाइम माइलेज भी दिखता है. वहीं, XTEC 2.0 वेरिएंट की बात करें तो इसमें हैलोजन हेडलाइट की जगह LED यूनिट मिलती है, और इंडिकेटर्स में 'हैज़र्ड लाइट्स' का फीचर भी जोड़ा गया है. हालांकि, Hero सिर्फ XTEC वेरिएंट में ही फ्रंट डिस्क ब्रेक का विकल्प देती है. Hero Splendor+ की कीमत बढ़ी (फोटो - Hero MotoCorp) Hero Splendor+ के कलर ऑप्शन

बता दें कि पहले, Hero Splendor+ में 'ब्लैक एंड एक्सेंट' कलर विकल्प दिया जाता था, जिसे अब बदलकर 'स्पेशल एडिशन' नाम दे दिया गया है. इस नए नाम के साथ, स्पेशल एडिशन में तीन नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मैट ग्रे, मैट वर्नियर ग्रे और कैंडी ब्लेज़िंग रेड कलर शामिल हैं.