Hero MotoCorp ने लॉन्च की Splendor और HF की फ्लेक्स-फ्यूल बाइक, जुलाई से होगी बिक्री
Hero MotoCorp ने Splendor और HF बाइक्स के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जो E20 से E85 तक के एथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती हैं.
Published : June 3, 2026 at 7:44 PM IST
हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय टू-व्हीलर कंपनियों में से एक कंपनी Hero MotoCorp ने आज एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी दो सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकल्स यानी Splendor और HF के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किए हैं. यह फैसला देश में इथेनॉल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल है.
इन दोनों बाइक्स को लोगों ने सालों से काफी पसंद किया है. ऐसे में इन बाइक्स का फ्लेक्स-फ्यूल अवतार अब पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण पर भी चल सकेगा. इन दोनों बाइक्स के इस नए वेरिएंट्स के लॉन्च इवेंट पर भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और केंद्रीय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे.
ये दोनों मोटरसाइकिलें E20 से लेकर E85 तक के एथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर आसानी से चल सकती हैं. इन्हें खास टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जिसमें एक अलग फ्यूल पंप, सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर और एक रीकैलिब्रेटेड ECU मैप शामिल है. ये सबकुछ सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि एथेनॉल वाले फ्यूल पर भी बाइक्स के इंजन सही तरीके से काम कर सके.
दोनों बाइक्स की कीमत और बिक्री
इसकी कीमत पर गौर करें तो Splendor फ्लेक्स-फ्यूल की एक्स-शोरूम कीमत 82,810 रुपये है, जबकि HF फ्लेक्स-फ्यूल 72,792 रुपये में मिलेगी. जुलाई 2026 से इन्हें डीलरशिप पर खरीदा जा सकेगा. पहले चरण में महाराष्ट्र और दिल्ली में इनकी बिक्री शुरू होगी.
Hero MotoCorp का मानना है कि अगले एक से दो साल में जैसे-जैसे देश भर में एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ेगी और सरकार की वैकल्पिक ईंधन नीतियां और मजबूत होंगी, फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो जाएगी. यह लॉन्च सिर्फ एक नई बाइक की पेशकश नहीं, बल्कि यह भारत के ग्रीन फ्यूचर की ओर एक ठोस कदम है.
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