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Hero Passion+ Disc लॉन्च: फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ मिलेंगे कई नए फीचर्स, जानें कीमत

यह बाइक 97.2cc इंजन के साथ आती है, जो 71 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करती है. ( Image Credit: Hero MotoCorp )

हैदराबाद: भारत में मोटर-साइकिल यानी बाइक की सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक पैशन प्लस की नई डिस्क ब्रेक वेरिएंट को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है. नई Passion+ Disc की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 84,128 रुपये रखी गई है. यह वेरिएंट ड्रम ब्रेक मॉडल के मुकाबले 3,800 रुपये ज़्यादा महंगा है और गमेंट में बेहतर सेफ्टी और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने के लिए लाया गया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

लुक्स के मामले में नई पैशन प्लस डिस्क को रिफ्रेश्ड डिज़ाइन और नए ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है. यह बाइक चार डुअल-टोन कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगी, जिनमें हैवी ग्रे, नेक्सस ब्लू, डार्क इंडस्ट्रियल ग्रे और पर्ल रेड शामिल हैं. कंपनी ने इस बार सेगमेंट में पहली बार एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दिया है, जिससे बाइक की रोड प्रेज़ेंस पहले से बेहतर नज़र आती है.

फीचर्स और ब्रेकिंग सिस्टम में बदलाव

इस बाइक में सबसे बड़ा बदलाव इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक का आना है, जो 240mm साइज़ का है और पुराने 130mm ड्रम ब्रेक की जगह लेता है. इससे खासतौर पर डेली-लाइफ में बाइक की स्टॉपिंग पावर और राइडर का कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर होंगे.

इसके अलावा बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. यह डिस्प्ले कॉल और एसएमएस अलर्ट, रियल-टाइम माइलेज, ट्रिप इंफॉर्मेशन, सर्विस रिमाइंडर और लो फ्यूल इंडिकेटर जैसी जानकारियां दिखाता है.