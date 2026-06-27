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Hero Passion+ Disc लॉन्च: फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ मिलेंगे कई नए फीचर्स, जानें कीमत

हीरो मोटोकॉर्प ने Passion+ Disc को 84,128 रुपये में लॉन्च किया है, जिसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और डिजिटल कंसोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

This bike comes with a 97.2cc engine and claims to deliver a mileage of up to 71 kilometers per liter.
यह बाइक 97.2cc इंजन के साथ आती है, जो 71 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करती है. (Image Credit: Hero MotoCorp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 1:22 PM IST

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हैदराबाद: भारत में मोटर-साइकिल यानी बाइक की सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक पैशन प्लस की नई डिस्क ब्रेक वेरिएंट को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है. नई Passion+ Disc की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 84,128 रुपये रखी गई है. यह वेरिएंट ड्रम ब्रेक मॉडल के मुकाबले 3,800 रुपये ज़्यादा महंगा है और गमेंट में बेहतर सेफ्टी और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने के लिए लाया गया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

लुक्स के मामले में नई पैशन प्लस डिस्क को रिफ्रेश्ड डिज़ाइन और नए ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है. यह बाइक चार डुअल-टोन कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगी, जिनमें हैवी ग्रे, नेक्सस ब्लू, डार्क इंडस्ट्रियल ग्रे और पर्ल रेड शामिल हैं. कंपनी ने इस बार सेगमेंट में पहली बार एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दिया है, जिससे बाइक की रोड प्रेज़ेंस पहले से बेहतर नज़र आती है.

फीचर्स और ब्रेकिंग सिस्टम में बदलाव

इस बाइक में सबसे बड़ा बदलाव इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक का आना है, जो 240mm साइज़ का है और पुराने 130mm ड्रम ब्रेक की जगह लेता है. इससे खासतौर पर डेली-लाइफ में बाइक की स्टॉपिंग पावर और राइडर का कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर होंगे.

इसके अलावा बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. यह डिस्प्ले कॉल और एसएमएस अलर्ट, रियल-टाइम माइलेज, ट्रिप इंफॉर्मेशन, सर्विस रिमाइंडर और लो फ्यूल इंडिकेटर जैसी जानकारियां दिखाता है.

कंपनी ने इसमें साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ फंक्शन, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एक यूटिलिटी स्टोरेज केस भी जोड़ा है, जो डेली इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं. सीट को भी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है ताकि राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों को लंबी राइड्स में थकान महसूस न हो.

इंजन और माइलेज से समझौता नहीं

कंपनी ने पैशन प्लस डिस्क वेरिएंट में इंजन और माइलेज के मामले में कोई समझौता नहीं किया है. कंपनी इस बाइक में भी पुराने वेरिएंट की तरह ही भरोसेमंद 97.2cc सिंगल-सिलिंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, 8,000rpm पर करीब 8 बीएचपी पावर और 6,000rpm पर 8.05Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इंजन को 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

हीरो का दावा है कि इस बाइक में i3S टेक्नोलॉजी की मदद से 71 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन आंकड़ों में से एक है. नई Hero Passion+ Disc अब देशभर की हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप्स पर उपलब्ध हो चुकी है, और इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू होने वाली है.

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