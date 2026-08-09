साल 2027 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी Hero MotoCorp, जानें क्या है कंपनी की योजना
Hero MotoCorp ने जानकारी दी है कि कंपनी 2027 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की योजना बना रही है.
Published : August 9, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को साल 2027 में लॉन्च करने वाली है, जिससे कंपनी का EV पोर्टफोलियो उसकी मौजूदा Vida स्कूटर रेंज से आगे बढ़ेगा.
Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
Hero MotoCorp के इमर्जिंग मोबिलिटी बिज़नेस यूनिट की चीफ बिज़नेस ऑफिसर कौशल्या नंदाकुमार ने निवेशकों को बताया कि, "इस साल नहीं. हम अगले साल आने वाले प्रोडक्ट्स पर विचार करेंगे." Hero MotoCorp के CEO हर्षवर्धन चितले ने कहा कि, "कंपनी अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोग्राम पर लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में और जानकारी देगी."
जानकारी के अनुसार, कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दो खास प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएंगी, जिन्हें सबसे पहले EICMA 2025 में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था. इसका पहला प्लेटफॉर्म, जिसका कोडनेम UBEX है, एक स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
वहीं दूसरा प्लेटफॉर्म, जिसका कोडनेम VXZ है, अमेरिका की ज़ीरो मोटरसाइकिल्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. यह प्लेटफॉर्म एडवेंचर पसंद करने वाले खरीदारों के लिए एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के तौर पर पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में भारत में डिज़ाइन पेटेंट फाइल किए गए हैं.
नंदाकुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि Vida स्कूटर प्लेटफ़ॉर्म से मिली सीख के बावजूद, UBEX और VXZ दोनों ही पूरी तरह से नए, मोटरसाइकिल-स्पेसिफ़िक आर्किटेक्चर हैं. उन्होंने कहा कि, "मोटरसाइकिल प्लेटफ़ॉर्म अब मोटरसाइकिल कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करता है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इसलिए, ये नए प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिन्हें हम स्कूटर प्लेटफ़ॉर्म से मिली सीख के आधार पर तो बना रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो परफ़ॉर्मेंस, राइडेबिलिटी, ग्रेडेबिलिटी और रेंज के मामले में मोटरसाइकिल कस्टमर की असल ज़रूरतों के हिसाब से है."
बता दें कि Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का प्रोग्राम ऐसे समय में आया है, जब कंपनी अपने EV स्कूटर बिज़नेस को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश कर रही है. कंपनी की योजना है कि वित्त वर्ष 2026 के आखिर में 15,000 यूनिट्स की क्षमता से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2027 में Vida की मंथली प्रोडक्शन क्षमता को 45,000 यूनिट्स तक किया जाए.