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अक्टूबर 2026 में Hero MotoCorp की बिक्री में 16 प्रतिशत की बढ़त, VIDA की बिक्री भी मजबूत

2026 Xtreme 160R 4V और 2026 Xtreme 250R ( फोटो - Instagram/heromotocorp )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अक्टूबर 2026 में बिक्री का शानदार प्रदर्शन दर्ज किया. बीते माह कंपनी की कुल डिस्पैच में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की बढ़त हुई, और कंपनी ने 7,34,403 यूनिट वाहनों की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी महीने में बिक्री का यह आंकड़ा 6,35,808 यूनिट का था.

यह बढ़ोतरी मोटरसाइकिल और स्कूटर, दोनों की लगातार मांग के साथ-साथ कंपनी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार के विस्तार के कारण हुई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते माह त्योहारी सीजन ने भी कंपनी की रिटेल बिक्री को बढ़ावा दिया. इस महीने के दौरान 'VAHAN' पोर्टल पर 5,89,665 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो Hero MotoCorp के पोर्टफोलियो के लिए ग्राहकों की मजबूत मांग को दर्शाता है.

इस महीने की एक मुख्य बात Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन, VIDA की लगातार हो रही ग्रोथ रही. Hero Vida ने अक्तूबर 2026 में 30,143 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, और रिटेल सेल्स में साल-दर-साल 80 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी हासिल की. Hero Xpulse 210 (फोटो - Hero MotoCorp) भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 11.1 प्रतिशत था. यह तेजी से प्रतिस्पर्धी होते EV मार्केट में इसकी बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है.