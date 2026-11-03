अक्टूबर 2026 में Hero MotoCorp की बिक्री में 16 प्रतिशत की बढ़त, VIDA की बिक्री भी मजबूत
Hero MotoCorp ने अक्टूबर 2026 में बिक्री का शानदार प्रदर्शन दर्ज किया. कंपनी ने बीते माह 7,34,403 यूनिट वाहनों की बिक्री दर्ज की.
Published : November 3, 2026 at 10:26 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अक्टूबर 2026 में बिक्री का शानदार प्रदर्शन दर्ज किया. बीते माह कंपनी की कुल डिस्पैच में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की बढ़त हुई, और कंपनी ने 7,34,403 यूनिट वाहनों की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी महीने में बिक्री का यह आंकड़ा 6,35,808 यूनिट का था.
यह बढ़ोतरी मोटरसाइकिल और स्कूटर, दोनों की लगातार मांग के साथ-साथ कंपनी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार के विस्तार के कारण हुई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते माह त्योहारी सीजन ने भी कंपनी की रिटेल बिक्री को बढ़ावा दिया. इस महीने के दौरान 'VAHAN' पोर्टल पर 5,89,665 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो Hero MotoCorp के पोर्टफोलियो के लिए ग्राहकों की मजबूत मांग को दर्शाता है.
इस महीने की एक मुख्य बात Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन, VIDA की लगातार हो रही ग्रोथ रही. Hero Vida ने अक्तूबर 2026 में 30,143 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, और रिटेल सेल्स में साल-दर-साल 80 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी हासिल की.
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 11.1 प्रतिशत था. यह तेजी से प्रतिस्पर्धी होते EV मार्केट में इसकी बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है.
Hero के मुख्य घरेलू इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) कारोबार ने भी मजबूत आंकड़े दर्ज किए हैं. कंपनी ने अक्टूबर 2026 में 6,75,017 मोटरसाइकिलें और स्कूटर्स को निर्यात किया, जो अक्टूबर 2025 के 5,90,806 यूनिट्स के मुकाबले 14 प्रतिशत ज्यादा हैं. खास बात यह है कि बिक्री में यह बढ़ोतरी कंपनी के स्कूटर रेंज और एंट्री-लेवल 100cc मोटरसाइकिलों की मजबूत मांग के कारण सामने आई.
अक्टूबर में Hero MotoCorp ने नई Hero Xtreme 160R 4V और Hero Xtreme 250R को लॉन्च करके अपने प्रीमियम मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो को और मजबूत किया. बता दें कि ये लॉन्च कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हाल के सालों में प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो गई है.
इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो Hero MotoCorp के ग्लोबल बिजनेस ने 29,319 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. कंपनी ने कोलंबिया और बांग्लादेश जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों में मजबूत रिटेल मोमेंटम का जिक्र किया, और साथ ही यह भी बताया कि विदेशी बाजारों के लिए जल्द ही कई नए स्कूटर और प्रीमियम मोटरसाइकिलें पेश की जाएंगी.