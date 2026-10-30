ज्यादा प्रीमियम बाइक्स उतारने की योजना बना रही Hero MotoCorp, जानें क्या है कंपनी का प्लान
Hero MotoCorp ने वित्त वर्ष 2027 के बचे हुए पांच महीनों में और ज्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिलें बाजार में उतारने की योजना बनाई है.
Published : October 30, 2026 at 11:00 AM IST
हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने वित्त वर्ष 2027 के बचे हुए पांच महीनों में और ज्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिलें बाजार में उतारने की योजना बनाई है. कंपनी बड़े इंजन क्षमता वाले सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहती है. बता दें कि कम्यूटर बाइक्स का बाजार में अपना दबदबा है, लेकिन इसके बाद भी उसका मार्केट शेयर 2 प्रतिशत से भी कम है.
जानकारी के अनुसार, ये प्रस्तावित लॉन्च, अक्टूबर में Hero Xtreme 160R और Hero Xtreme 250R में किए गए हालिया अपडेट्स के बाद किए जाएंगे. बता दें कि ये अपडेट्स कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका मकसद उसके प्रीमियम मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में मौजूद कमियों को दूर करना है.
कंपनी के Q2 FY27 अर्निंग्स कॉल के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षवर्धन चितले ने कहा कि, "हम आगे और भी लॉन्च के जरिए अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो में मौजूद खाली जगहों को भरने का काम जारी रखेंगे. इस वित्तीय वर्ष के बचे हुए समय में आप तीन से चार अहम लॉन्च की उम्मीद कर सकते हैं."
चितले ने कहा कि, "हम चार ब्रांड्स को अपनी ग्रोथ के मुख्य आधार के रूप में देख रहे हैं." चितले ने बताया कि Hero MotoCorp प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट में ग्रोथ लाने के लिए चार उत्पादों पर फोकस कर रही है. इनमें Hero Xtreme, Hero Xpulse, Hero Karizma और Harley Davidson के साथ मिलकर विकसित की गई मोटरसाइकिलें शामिल होंगी.
बता दें कि हाल ही में Harley-Davidson Sprint 440 एंट्री-लेवल क्रूज़र को बिना किसी कैमोफ्लार्ज के देखा गया. अब संभावना जताई जा रही है कि आने वाले EICMA 2026 ट्रेड शो में इसके ग्लोबल डेब्यू के बाद, कंपनी ने इस बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी.
कंपनी ने इस बात का संकेत दिया कि Hero Karizma रेंज में नए अपडेट्स दिए जा सकते हैं, और इसे नई कैटेगरी तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि कौन सी मोटरसाइकिलें बाजार में उतारी जाएंगी, उनकी कीमत क्या होगी या उन्हें कब लॉन्च किया जाएगा.
हाल ही में कई बार Hero Karizma XMR 250 की बिना कैमोफ्लार्ज वाली तस्वीरें सामने आई हैं. इस बात की पूरी संभावना है कि लंबे समय से इंतज़ार की जा रही यह बाइक - जिसे पहली बार लगभग दो साल पहले EICMA 2024 में प्रदर्शित किया गया था, आने वाले महीनों में इसे बाजार में उतारा जाएगा.
यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब Hero MotoCorp एक ऐसे बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां उसे कम्यूटर मोटरसाइकिलों की तरह अपनी लीडरशिप बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा है. यह चुनौती तब और भी बड़ी हो जाती है, जब ग्राहकों की मांग ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की ओर बढ़ रही है.
SIAM द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो, वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में 150-350cc मोटरसाइकिल कैटेगरी में घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह 100cc और 125cc कम्यूटर कैटेगरी में दर्ज लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तुलना में काफी तेज है.
पहली छमाही के दौरान, Hero MotoCorp ने 150-200cc कैटेगरी में लगभग 28,000 मोटरसाइकिलें भेजीं. इसकी तुलना में, इसी क्षमता वाले सेगमेंट में TVS मोटर ने 3.34 लाख Apache मोटरसाइकिलें और Bajaj Auto ने 2.11 लाख मोटरसाइकिलें बेचीं, जो इसके प्रतिस्पर्धियों की मजबूत स्थिति को दर्शाता है.