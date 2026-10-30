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ज्यादा प्रीमियम बाइक्स उतारने की योजना बना रही Hero MotoCorp, जानें क्या है कंपनी का प्लान

Hero Xpulse 210 ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने वित्त वर्ष 2027 के बचे हुए पांच महीनों में और ज्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिलें बाजार में उतारने की योजना बनाई है. कंपनी बड़े इंजन क्षमता वाले सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहती है. बता दें कि कम्यूटर बाइक्स का बाजार में अपना दबदबा है, लेकिन इसके बाद भी उसका मार्केट शेयर 2 प्रतिशत से भी कम है.

जानकारी के अनुसार, ये प्रस्तावित लॉन्च, अक्टूबर में Hero Xtreme 160R और Hero Xtreme 250R में किए गए हालिया अपडेट्स के बाद किए जाएंगे. बता दें कि ये अपडेट्स कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका मकसद उसके प्रीमियम मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में मौजूद कमियों को दूर करना है.

कंपनी के Q2 FY27 अर्निंग्स कॉल के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षवर्धन चितले ने कहा कि, "हम आगे और भी लॉन्च के जरिए अपने प्रीमियम पोर्टफोलियो में मौजूद खाली जगहों को भरने का काम जारी रखेंगे. इस वित्तीय वर्ष के बचे हुए समय में आप तीन से चार अहम लॉन्च की उम्मीद कर सकते हैं." 2026 Xtreme 160R 4V और 2026 Xtreme 250R (फोटो - Hero MotoCorp) चितले ने कहा कि, "हम चार ब्रांड्स को अपनी ग्रोथ के मुख्य आधार के रूप में देख रहे हैं." चितले ने बताया कि Hero MotoCorp प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट में ग्रोथ लाने के लिए चार उत्पादों पर फोकस कर रही है. इनमें Hero Xtreme, Hero Xpulse, Hero Karizma और Harley Davidson के साथ मिलकर विकसित की गई मोटरसाइकिलें शामिल होंगी. बता दें कि हाल ही में Harley-Davidson Sprint 440 एंट्री-लेवल क्रूज़र को बिना किसी कैमोफ्लार्ज के देखा गया. अब संभावना जताई जा रही है कि आने वाले EICMA 2026 ट्रेड शो में इसके ग्लोबल डेब्यू के बाद, कंपनी ने इस बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी.